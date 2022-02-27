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До лав тероборони вступили вже 37 тис. громадян, - Залужний
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На сьогодні до лав Сил Територіальної оборони ЗС України вступили вже 37 тисяч громадян.
Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.
"Резервісти Сил Територіальної оборони ЗС України! Честь! Вас уже 37 тисяч! Дякую за надійне плече!" – написав Залужний.
Топ коментарі
+7 Lvbnhj
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+7 Сергей Лесной d08d6dcf
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+6 Lvbnhj
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