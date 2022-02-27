До лав тероборони вступили вже 37 тис. громадян, - Залужний

На сьогодні до лав Сил Територіальної оборони ЗС України вступили вже 37 тисяч громадян.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Резервісти Сил Територіальної оборони ЗС України! Честь! Вас уже 37 тисяч! Дякую за надійне плече!" – написав Залужний.