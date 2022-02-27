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До лав тероборони вступили вже 37 тис. громадян, - Залужний

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

До лав тероборони вступили вже 37 тис. громадян, - Залужний

На сьогодні до лав Сил Територіальної оборони ЗС України вступили вже 37 тисяч громадян.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Резервісти Сил Територіальної оборони ЗС України! Честь! Вас уже 37 тисяч! Дякую за надійне плече!" – написав Залужний.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+7
Не хочу писати..але.. потрібно багато зброї
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27.02.2022 02:02
+7
Так то запущена...но приходиш в Военкомат там очеред - Запись в ТО закрыта...не хотите ли на годик подписать контракт...я бы и за..но есть семейные обстоятельства что не позволяют мне больше чем пару месяцев покидать город...Людей выше крыши - хватит паниковать! идут люди...очереди...
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27.02.2022 03:01
+6
Так вона вже давно запущена.
Підійди до військомату
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27.02.2022 02:12
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Не хочу писати..але.. потрібно багато зброї
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27.02.2022 02:02 Відповісти
Не грайтеся з вогнем. Проводьте загальну мобілізацію. Те що проводиться не є загальною мобілізацію.
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27.02.2022 02:10 Відповісти
Так вона вже давно запущена.
Підійди до військомату
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27.02.2022 02:12 Відповісти
Так то запущена...но приходиш в Военкомат там очеред - Запись в ТО закрыта...не хотите ли на годик подписать контракт...я бы и за..но есть семейные обстоятельства что не позволяют мне больше чем пару месяцев покидать город...Людей выше крыши - хватит паниковать! идут люди...очереди...
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27.02.2022 03:01 Відповісти
Отже знову бюрократичні косяки ?
В час, який рахується ліченими днями за таке - до стінки!

Країна виявилась не підготовленою до війни! 👿
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27.02.2022 03:13 Відповісти
Юля Якимчук bdbbd82d Людей більш ніж достатньо.Зброї не вистачає.В нас же не США,в якій вільний продаж зброї.
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27.02.2022 02:46 Відповісти
Хіба не в одному тільки Києві 25к ?
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27.02.2022 02:19 Відповісти
Чеченская Республика Ичкерия предложила Владимиру Зеленскому помощь - отправить добровольцев

https://24tv.ua/ru/chechenskaja-respublika-ichkerija-predlozhila-zelenskomu-pomoshh_n1881172
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27.02.2022 02:20 Відповісти
Лишь бы не оказалось что это троянский конь...
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27.02.2022 02:50 Відповісти
Ці люди 2 рази ніху ево так з кацапами билися,мають досвід ,а головне -велике бажання знов утилізувати цей біомусор,гадаю їм варто надати таку можливість.
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27.02.2022 05:33 Відповісти
головне щоб Зеленський не просрав пропозицію чеченців, бо буде негарно
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27.02.2022 04:49 Відповісти
Муж и брат в теробороне,сижу жду ,не спиться.
Тримаймося.
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27.02.2022 04:08 Відповісти
не переживайте, все буде гаразд.
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27.02.2022 04:50 Відповісти
Брюссель. Марш в поддержку Украины. Чеченцы Европы готовы защищать Украину от русских агрессоров
https://www.youtube.com/watch?v=GTFh5XkSQGw
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27.02.2022 04:37 Відповісти
Гадаю,Залужний мав на увазі тільки Київ,бо насправді нас" трішечкі " більше.А ще треба нагадати нашим патрнерам,що зараз в Ураїні зброї "багато небуває"
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27.02.2022 05:39 Відповісти
Київ - місто бандерштат

Київ - місто двічі Майдан
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27.02.2022 08:00 Відповісти
Vsem BAKINTSAM, Azerbajdjantsam i chestnim ljudjam drugix narodov jivushix v Ukrani ! Zapisivajtes dobrovoltsem i plechom k plechu s Ukraintsami vojujte protiv okkupantov. Lucshe dostojno umeret stoja na nogax, chem na kolenjax pered russiskimi izvergami.
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27.02.2022 09:39 Відповісти
 
 