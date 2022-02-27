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Оккупанты впервые признали гибель своего военного в Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты впервые признали гибель своего военного в Украине

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о гибели в Украине кадрового офицера армии РФ Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российскую оппозиционную "Новую газету".

"С огромным сожалением воспринял трагическое известие о гибели нашего молодого земляка, офицера российской армии Нурмагомеда Гаджимагомедова", - сказал Меликов.

Он утверждает, что Гаджимагомедов "с честью" исполнил свой военный долг в ходе "спецоперации по "защите" Донбасса", и "избрал себе непростой и благородный путь защитника мира".

Нурмагомедов служил в 247-м гвардейском десантно-штурмовом Кавказском казачьем полку ВДВ.

Меликов – первый российский чиновник, который официально сообщил о потерях армии оккупанта в Украине. Ранее Минобороны РФ твердило, что потерь нет.

По данным Офиса Президента Украины, за двое суток войны в Украине погибли более 3500 российских военных и почти 200 попали в плен.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+53
Гімно в пагонах!
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27.02.2022 02:00
+51
Вот, в другом месте вычитал: "русский. Уже 24 года, как уехал, ни разу не было даже желания в гости приехать. Но сейчас не об этом.
Мне не стыдно за Россию. Нет.
Я ЕЁ НЕНАВИЖУ
Такой глухой ненавистью. Помните, симоновское "Убей немца"? Ну, как-то так. Жена вот говорит, что у них тоже есть матери, что их призвали, и т.п.
Ну, призвали, так можно ж было откосить, дезертировать, отказаться брать в руки оружие, как-то так... ну отсидел бы, ничего страшного.
Нет, они пришли за чужими жизнями, пришли к незнакомым людям, которые им ничего плохого не сделали.
Так вот. Нет у них больше ни имён, ни ждущих их матерей, ни беременных жён.
Теперь это только мишени, и их надо поразить, или они убъют тебя.
Убейте их всех!"
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27.02.2022 02:19
+44
Под Киевом украинскими силами была разгромлена чеченская колонна во главе с генералом Магомедом Тушаевым, руководителем 141 моторизованного полка нацгвардии Чечни. Подразделение считается элитным в рядах Рамзана Кадырова.

Информацию о ликвидации колонны подтвердил пленный.
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27.02.2022 02:02
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не знал что убивать и грабить мирное население это честь.хотя удивляться не чему.тварюке такая же и смерть.
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27.02.2022 07:41 Ответить
Мразь, в ад
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27.02.2022 08:12 Ответить
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