Оккупанты впервые признали гибель своего военного в Украине

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о гибели в Украине кадрового офицера армии РФ Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российскую оппозиционную "Новую газету".

"С огромным сожалением воспринял трагическое известие о гибели нашего молодого земляка, офицера российской армии Нурмагомеда Гаджимагомедова", - сказал Меликов.

Он утверждает, что Гаджимагомедов "с честью" исполнил свой военный долг в ходе "спецоперации по "защите" Донбасса", и "избрал себе непростой и благородный путь защитника мира".

Нурмагомедов служил в 247-м гвардейском десантно-штурмовом Кавказском казачьем полку ВДВ.

Меликов – первый российский чиновник, который официально сообщил о потерях армии оккупанта в Украине. Ранее Минобороны РФ твердило, что потерь нет.

По данным Офиса Президента Украины, за двое суток войны в Украине погибли более 3500 российских военных и почти 200 попали в плен.