Оккупанты впервые признали гибель своего военного в Украине
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о гибели в Украине кадрового офицера армии РФ Нурмагомеда Гаджимагомедова.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российскую оппозиционную "Новую газету".
"С огромным сожалением воспринял трагическое известие о гибели нашего молодого земляка, офицера российской армии Нурмагомеда Гаджимагомедова", - сказал Меликов.
Он утверждает, что Гаджимагомедов "с честью" исполнил свой военный долг в ходе "спецоперации по "защите" Донбасса", и "избрал себе непростой и благородный путь защитника мира".
Нурмагомедов служил в 247-м гвардейском десантно-штурмовом Кавказском казачьем полку ВДВ.
Меликов – первый российский чиновник, который официально сообщил о потерях армии оккупанта в Украине. Ранее Минобороны РФ твердило, что потерь нет.
По данным Офиса Президента Украины, за двое суток войны в Украине погибли более 3500 российских военных и почти 200 попали в плен.
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Мне не стыдно за Россию. Нет.
Я ЕЁ НЕНАВИЖУ
Такой глухой ненавистью. Помните, симоновское "Убей немца"? Ну, как-то так. Жена вот говорит, что у них тоже есть матери, что их призвали, и т.п.
Ну, призвали, так можно ж было откосить, дезертировать, отказаться брать в руки оружие, как-то так... ну отсидел бы, ничего страшного.
Нет, они пришли за чужими жизнями, пришли к незнакомым людям, которые им ничего плохого не сделали.
Так вот. Нет у них больше ни имён, ни ждущих их матерей, ни беременных жён.
Теперь это только мишени, и их надо поразить, или они убъют тебя.
Убейте их всех!"
Информацию о ликвидации колонны подтвердил пленный.