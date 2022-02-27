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Окупанти вперше визнали загибель свого військового в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти вперше визнали загибель свого військового в Україні

Глава Дагестану Сергій Меліков повідомив про загибель в Україні кадрового офіцера армії РФ Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російску опозиційну "Новую газету".

"З величезним жалем сприйняв трагічну звістку про загибель нашого молодого земляка, офіцера російської армії Нурмагомеда Гаджимагомедова", - сказав Меліков.

Він твердить, що Гаджимагомедов "з честю" виконав свій військовий обов'язок у ході "спецоперації із "захисту" Донбасу", і "обрав собі непростий і шляхетний шлях захисника миру".

Нурмагомедов служив у 247-му гвардійському десантно-штурмовому Кавказькому козацькому полку ВДВ.

Меліков - перший російський чиновник, якій офіційно повидомив про втрати армії окупанта в Україні. Раніше Міноборони РФ твердило, що втрат нема.

За даними Офісу президента України, за дві доби війни в Україні загинули понад 3500 російських військових та майже 200 потрапили в полон.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+53
Гімно в пагонах!
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27.02.2022 02:00
+51
Вот, в другом месте вычитал: "русский. Уже 24 года, как уехал, ни разу не было даже желания в гости приехать. Но сейчас не об этом.
Мне не стыдно за Россию. Нет.
Я ЕЁ НЕНАВИЖУ
Такой глухой ненавистью. Помните, симоновское "Убей немца"? Ну, как-то так. Жена вот говорит, что у них тоже есть матери, что их призвали, и т.п.
Ну, призвали, так можно ж было откосить, дезертировать, отказаться брать в руки оружие, как-то так... ну отсидел бы, ничего страшного.
Нет, они пришли за чужими жизнями, пришли к незнакомым людям, которые им ничего плохого не сделали.
Так вот. Нет у них больше ни имён, ни ждущих их матерей, ни беременных жён.
Теперь это только мишени, и их надо поразить, или они убъют тебя.
Убейте их всех!"
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27.02.2022 02:19
+44
Под Киевом украинскими силами была разгромлена чеченская колонна во главе с генералом Магомедом Тушаевым, руководителем 141 моторизованного полка нацгвардии Чечни. Подразделение считается элитным в рядах Рамзана Кадырова.

Информацию о ликвидации колонны подтвердил пленный.
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27.02.2022 02:02
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не знал что убивать и грабить мирное население это честь.хотя удивляться не чему.тварюке такая же и смерть.
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27.02.2022 07:41 Відповісти
Мразь, в ад
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27.02.2022 08:12 Відповісти
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