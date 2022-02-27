Окупанти вперше визнали загибель свого військового в Україні

Глава Дагестану Сергій Меліков повідомив про загибель в Україні кадрового офіцера армії РФ Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російску опозиційну "Новую газету".

"З величезним жалем сприйняв трагічну звістку про загибель нашого молодого земляка, офіцера російської армії Нурмагомеда Гаджимагомедова", - сказав Меліков.

Він твердить, що Гаджимагомедов "з честю" виконав свій військовий обов'язок у ході "спецоперації із "захисту" Донбасу", і "обрав собі непростий і шляхетний шлях захисника миру".

Нурмагомедов служив у 247-му гвардійському десантно-штурмовому Кавказькому козацькому полку ВДВ.

Меліков - перший російський чиновник, якій офіційно повидомив про втрати армії окупанта в Україні. Раніше Міноборони РФ твердило, що втрат нема.

За даними Офісу президента України, за дві доби війни в Україні загинули понад 3500 російських військових та майже 200 потрапили в полон.