Окупанти вперше визнали загибель свого військового в Україні
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Глава Дагестану Сергій Меліков повідомив про загибель в Україні кадрового офіцера армії РФ Нурмагомеда Гаджимагомедова.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російску опозиційну "Новую газету".
"З величезним жалем сприйняв трагічну звістку про загибель нашого молодого земляка, офіцера російської армії Нурмагомеда Гаджимагомедова", - сказав Меліков.
Він твердить, що Гаджимагомедов "з честю" виконав свій військовий обов'язок у ході "спецоперації із "захисту" Донбасу", і "обрав собі непростий і шляхетний шлях захисника миру".
Нурмагомедов служив у 247-му гвардійському десантно-штурмовому Кавказькому козацькому полку ВДВ.
Меліков - перший російський чиновник, якій офіційно повидомив про втрати армії окупанта в Україні. Раніше Міноборони РФ твердило, що втрат нема.
За даними Офісу президента України, за дві доби війни в Україні загинули понад 3500 російських військових та майже 200 потрапили в полон.
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Мне не стыдно за Россию. Нет.
Я ЕЁ НЕНАВИЖУ
Такой глухой ненавистью. Помните, симоновское "Убей немца"? Ну, как-то так. Жена вот говорит, что у них тоже есть матери, что их призвали, и т.п.
Ну, призвали, так можно ж было откосить, дезертировать, отказаться брать в руки оружие, как-то так... ну отсидел бы, ничего страшного.
Нет, они пришли за чужими жизнями, пришли к незнакомым людям, которые им ничего плохого не сделали.
Так вот. Нет у них больше ни имён, ни ждущих их матерей, ни беременных жён.
Теперь это только мишени, и их надо поразить, или они убъют тебя.
Убейте их всех!"
Информацию о ликвидации колонны подтвердил пленный.