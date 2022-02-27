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Оккупанты обстреляли жилой массив в Сумах. Мужчина погиб, женщина ранена, - Геращенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска российского агрессора обстреливают жилые массивы в Сумах.
Об этом со ссылкой на ГСЧС сообщил в Телеграмме заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"В результате обстрела жилого массива Веретеновка в г. Сумы один дом на 4 хозяина типа "таунхаус" разрушен с последующим горением (г. Сумы, ул. Сельхозтехника, 4/3). Другой дом разрушен без дальнейшего горения (г. Сумы, ул.Сельхозтехника, 3/1). Во время разбора конструкций было обнаружено тело мужчины без головы, и раненую женщину, которую госпитализировала скорая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
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The Massachusetts Institute of Technology announced Friday that it is ending a partnership with the Skolkovo Institute of Science, which is in Moscow.
An announcement on MIT's website stats that the decision was made "In light of the unacceptable military actions against Ukraine by the Russian government."
"In light of the unacceptable military actions against Ukraine by the Russian government, MIT President L. Rafael Reif, in consultation with senior leadership, determined that MIT's relationship with the Skolkovo Institute of Science and Technology (Skoltech) must end," the statement reads.
According to WGBH, the partnership has raised espionage fears within the Federal Bureau of Investigations.
MIT прекращает партнерство со Сколковским институтом науки
Массачусетский технологический институт объявил в пятницу о прекращении партнерства со Сколковским институтом науки, который находится в Москве.
В сообщении на сайте Массачусетского технологического института говорится, что решение было принято «в свете неприемлемых военных действий против Украины со стороны правительства России».
«В свете неприемлемых военных действий правительства России против Украины президент Массачусетского технологического института Л. Рафаэль Рейф в консультации с высшим руководством определил, что отношения Массачусетского технологического института со Сколковским институтом науки и технологий (Сколтех) должны быть прекращены», - говорится в заявлении. .
По данным WGBH, партнерство вызвало опасения шпионажа в Федеральном бюро расследований.
все высокотехнологичные компании сша
intel, nvidia, amd
хотя вряд ли у рассее какое то там сотрудничество есть
не знаю
может вообще ios и android вырубить
Никакого плена,уничтожайте мразей на месте!
Именем Украины- приговорены к смерти!