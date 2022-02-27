Нанесен удар по аэропорту Гостомель: личный состав и техника оккупанта уничтожены, - Госсвязи. ФОТО

В Гостомеле уничтожена техника оккупанта, а также личный состав врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи в Телеграме.

"Нанесен удар по аэропорту Гостомель: техника оккупанта и его машины поставки, а также личный состав уничтожены", - говорится в сообщении.

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Фото: Госспецсвязи