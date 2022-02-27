Нанесен удар по аэропорту Гостомель: личный состав и техника оккупанта уничтожены, - Госсвязи. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Гостомеле уничтожена техника оккупанта, а также личный состав врага.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи в Телеграме.
"Нанесен удар по аэропорту Гостомель: техника оккупанта и его машины поставки, а также личный состав уничтожены", - говорится в сообщении.
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мда
где они мангуста увидили?))
Поки Росія бреше, як її війська «спокійно і без втрат» заходять в українські міста, солдати РФ тікають лісами. Бо купа 200-их, а техніка - розбита. Публікуємо показове перехоплення розмови окупантів.
До речі, раніше ми думали, що вони тільки слово «паляниця» не можуть вимовити. А виявляється, що і з «Гастамєлем» є проблеми.
СБУ перехоплено їх розмову - тут https://t.me/dnvr_31/1997
Чи щось відомо?
Он там прям сейчас показывает "взятых в плен" наркоманов и нэофашистов!
Действия:
1 - заходим в Ютуб (ссылку на это говно ставить не буду)
2 - жмем флажек Report
3 - жмем кнопку "promotes terrorism"
4 - пишем - This chanel promote state terrorism!
5 - отправляем
Для робота ютуб надо чтобы обращений было не менее 1К тогда блокируется канал, а могут забанить и навечно, сечас ситуация такова, что ютуб не сможет отвертется.
ЗАБАНИМ СУКУ НАВЕЧНО!