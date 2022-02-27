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Лукашенко признал обстрелы Украины с территории Беларуси

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Лукашенко признал обстрелы Украины с территории Беларуси

Белорусский диктатор Александр Лукашенко признал, что Россия обстреливала Украину с соседней республики.

Об этом он заявил журналистам в воскресенье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"С юга Беларуси в начале конфликта было 2-3 ракетных удара, поскольку Киев развернул 3-4 ракетных дивизиона у границы", - сказал он.

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Он также признался, что помогает российским войскам, обстреливающим украинские города. Диктатор также утверждает, что вроде бы "Киев никто не бомбил".
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Топ комментарии
+78
Класно діду, скоро поїде га Гаагу подивиться...
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27.02.2022 11:29
+56
Профессор Талк


@SergejTalk

·
9 ч



Германия будет поставлять Украине фауст-патроны для борьбы с фашистскими танками. Ещё раз перечитайте эту фразу!

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27.02.2022 11:31
+55
Этого скота надо вешать вторым...сразу после *****...
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27.02.2022 11:29
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ну вышел, ну поквакал чего-то, это просто звуки ртом...
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27.02.2022 12:22 Ответить
Звільнимо від рашистів всю Україну (разом із Кримом та Донбасом), звільнимо від них і Білорусь.
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27.02.2022 12:26 Ответить
слава тебе яйца, а то мы тут сомневались
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27.02.2022 12:30 Ответить
От опарыш картофельный сдохни мерзота
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27.02.2022 12:35 Ответить
Добре визнання для Гааги. А краще - для українського воєнного трибуналу! За законами ВЧ...
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27.02.2022 12:45 Ответить
ЦЕ НАМ, ПО ХОДУ, ДОВЕДЕТЬСЯ ЩЕ БІЛОРУСЬ ЗВІЛЬНИТИ ВІД ЦЬОГО ВУСАТОГО ДОЛБОЙО...БА!
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27.02.2022 12:56 Ответить
Думаю що спочатку треба звільнити від московської
мордошобли Донбас. Потім Крим звільнити! А сябри
і самі справляться з колгоспним свинарем!
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27.02.2022 13:46 Ответить
Думаю беларусы сами дадут ему оценку и придумают наказание. Украина не должна уподобляться РФ и лезть в Беларусь.
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27.02.2022 13:08 Ответить
НЕлигитимный!!
больной Ублюдок!!
узурпатор!

фашист!

подкуйловник!!
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27.02.2022 14:03 Ответить
Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила оперативные данные за 24, 25 и 26 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

Суммарные ориентировочные потери врага за трое предыдущих суток (24, 25, 26) захватнической войны Российской Федерации в Украине.

Самолеты 27

Вертолеты 26

Танки 146

Боевые бронированные машины 706

Пушек 49

ЗРК БУК 1

Град 4

Автомобильная техника 30

Цистерны 60

БПЛА ОТР 2

Корабли/катера 2

Средства ПВО

Личный состав ориентировочно 4300(уточняется).
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27.02.2022 14:32 Ответить
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