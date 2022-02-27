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Лукашенко признал обстрелы Украины с территории Беларуси
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Белорусский диктатор Александр Лукашенко признал, что Россия обстреливала Украину с соседней республики.
Об этом он заявил журналистам в воскресенье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"С юга Беларуси в начале конфликта было 2-3 ракетных удара, поскольку Киев развернул 3-4 ракетных дивизиона у границы", - сказал он.
Он также признался, что помогает российским войскам, обстреливающим украинские города. Диктатор также утверждает, что вроде бы "Киев никто не бомбил".
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мордошобли Донбас. Потім Крим звільнити! А сябри
і самі справляться з колгоспним свинарем!
больной Ублюдок!!
узурпатор!
фашист!
подкуйловник!!
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.
Суммарные ориентировочные потери врага за трое предыдущих суток (24, 25, 26) захватнической войны Российской Федерации в Украине.
Самолеты 27
Вертолеты 26
Танки 146
Боевые бронированные машины 706
Пушек 49
ЗРК БУК 1
Град 4
Автомобильная техника 30
Цистерны 60
БПЛА ОТР 2
Корабли/катера 2
Средства ПВО
Личный состав ориентировочно 4300(уточняется).