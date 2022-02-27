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Лукашенко визнав обстріли України з території Білорусі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Лукашенко визнав обстріли України з території Білорусі

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко визнав, що Росія обстрілювала Україну з території сусідньої республіки.

Про це він заявив у журналістам у неділю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"З півдня Білорусі на початку конфлікту було 2-3 ракетних удари, оскільки Київ розгорнув 3-4 ракетних дивізіони біля кордону", - сказав він.

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Він також зізнався, що допомагає російським військам, які обстрілюють українські міста. Диктатор також стверджує, що начебто "Київ ніхто не бомбив".
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Топ коментарі
+78
Класно діду, скоро поїде га Гаагу подивиться...
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27.02.2022 11:29
+56
Профессор Талк


@SergejTalk

·
9 ч



Германия будет поставлять Украине фауст-патроны для борьбы с фашистскими танками. Ещё раз перечитайте эту фразу!

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27.02.2022 11:31
+55
Этого скота надо вешать вторым...сразу после *****...
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27.02.2022 11:29
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ну вышел, ну поквакал чего-то, это просто звуки ртом...
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27.02.2022 12:22 Відповісти
Звільнимо від рашистів всю Україну (разом із Кримом та Донбасом), звільнимо від них і Білорусь.
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27.02.2022 12:26 Відповісти
слава тебе яйца, а то мы тут сомневались
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27.02.2022 12:30 Відповісти
От опарыш картофельный сдохни мерзота
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27.02.2022 12:35 Відповісти
Добре визнання для Гааги. А краще - для українського воєнного трибуналу! За законами ВЧ...
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27.02.2022 12:45 Відповісти
ЦЕ НАМ, ПО ХОДУ, ДОВЕДЕТЬСЯ ЩЕ БІЛОРУСЬ ЗВІЛЬНИТИ ВІД ЦЬОГО ВУСАТОГО ДОЛБОЙО...БА!
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27.02.2022 12:56 Відповісти
Думаю що спочатку треба звільнити від московської
мордошобли Донбас. Потім Крим звільнити! А сябри
і самі справляться з колгоспним свинарем!
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27.02.2022 13:46 Відповісти
Думаю беларусы сами дадут ему оценку и придумают наказание. Украина не должна уподобляться РФ и лезть в Беларусь.
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27.02.2022 13:08 Відповісти
НЕлигитимный!!
больной Ублюдок!!
узурпатор!

фашист!

подкуйловник!!
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27.02.2022 14:03 Відповісти
Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила оперативные данные за 24, 25 и 26 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

Суммарные ориентировочные потери врага за трое предыдущих суток (24, 25, 26) захватнической войны Российской Федерации в Украине.

Самолеты 27

Вертолеты 26

Танки 146

Боевые бронированные машины 706

Пушек 49

ЗРК БУК 1

Град 4

Автомобильная техника 30

Цистерны 60

БПЛА ОТР 2

Корабли/катера 2

Средства ПВО

Личный состав ориентировочно 4300(уточняется).
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27.02.2022 14:32 Відповісти
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