Лукашенко визнав обстріли України з території Білорусі

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко визнав, що Росія обстрілювала Україну з території сусідньої республіки.

Про це він заявив у журналістам у неділю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"З півдня Білорусі на початку конфлікту було 2-3 ракетних удари, оскільки Київ розгорнув 3-4 ракетних дивізіони біля кордону", - сказав він.

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Він також зізнався, що допомагає російським військам, які обстрілюють українські міста. Диктатор також стверджує, що начебто "Київ ніхто не бомбив".