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Лукашенко визнав обстріли України з території Білорусі
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Білоруський диктатор Олександр Лукашенко визнав, що Росія обстрілювала Україну з території сусідньої республіки.
Про це він заявив у журналістам у неділю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"З півдня Білорусі на початку конфлікту було 2-3 ракетних удари, оскільки Київ розгорнув 3-4 ракетних дивізіони біля кордону", - сказав він.
Він також зізнався, що допомагає російським військам, які обстрілюють українські міста. Диктатор також стверджує, що начебто "Київ ніхто не бомбив".
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+78 Muni
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мордошобли Донбас. Потім Крим звільнити! А сябри
і самі справляться з колгоспним свинарем!
больной Ублюдок!!
узурпатор!
фашист!
подкуйловник!!
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.
Суммарные ориентировочные потери врага за трое предыдущих суток (24, 25, 26) захватнической войны Российской Федерации в Украине.
Самолеты 27
Вертолеты 26
Танки 146
Боевые бронированные машины 706
Пушек 49
ЗРК БУК 1
Град 4
Автомобильная техника 30
Цистерны 60
БПЛА ОТР 2
Корабли/катера 2
Средства ПВО
Личный состав ориентировочно 4300(уточняется).