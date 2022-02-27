77 578 189
Беларусь личным составом готовится к вторжению в Украину, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По информации, полученной ZN.UA от дипломатических источников, подразделения белорусских сил спецопераций готовятся к воздушному десанту в Украине. Таким образом, Беларусь фактически личным составом начинает вторжение в нашу страну.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
По информации от наших источников, локации высадки: Киевское и Житомирское направления.
Несколькими часами ранее белорусский диктатор Александр Лукашенко выступил с рядом заявлений, в которых открыто поддержал российскую агрессию и пытался угрожать Украине, утверждая, что "за три дня начнется настоящая мясорубка".
Топ комментарии
+91 Маша Машева
показать весь комментарий27.02.2022 14:16
+77 Михаил Сомов e93c7ea8
показать весь комментарий27.02.2022 14:18
+65 botoks
показать весь комментарий27.02.2022 14:16
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Будуть посилати виключно їх ОМОН ,а він бойового досвіту не має - крім побиття менських студентів й роботяг .
Вони ж армію не задіювали в 2020 році . Чому ?!
А тому , що в армії служать родичи протестувальників - це ненадійний "особитий склад" . Де гарантія , що не перебежуть на сторону українців ?!
Белорусы соберутся сегодня в Минске в 17:00 возле Генерального штаба
Нет войне.
Все демократические силы Беларуси призывают белорусов сегодня собраться в 17: 00 в Минске у Генерального штаба (Коммунистическая 1):
- Только офицеры теперь могут принять это решение, только командование может остановить наши войска.
В других городах сбор на центральной площади и возле городских администраций.
⚡️ Командир Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к белорусским военным.
Подполковник запаса, командир Брестской десантно-штурмовой бригады Валерий Сахащик призвал их не выполнять преступные приказы по нападению на Украину👇
https://www.youtube.com/watch?v=a4PShicIQHA&ab_channel=Charter97video
люди начали собираться у участков, ту же пригнали омон и начались задержания, просто за то, что стоишь возле участка и не пошёл домой
А самое главное ОТКРЫТО УЖЕ ГОВОРИТЬ:
УБЕЙТЕ ЭТИХ ДВУХ МУТАНТОВ!
Покушения на Гитлера рассматривались в категориях героизма, не убийства!
подземная
А самое главное ОТКРЫТО УЖЕ ГОВОРИТЬ:
УБЕЙТЕ ЭТИХ ДВУХ МУТАНТОВ!
Покушения на Гитлера рассматривались в категориях героизма, не убийства!
А самое главное ОТКРЫТО УЖЕ ГОВОРИТЬ:
УБЕЙТЕ ЭТИХ ДВУХ МУТАНТОВ!
Покушения на Гитлера рассматривались в категориях героизма, не убийства!
Каким гадким существом надо быть, чтобы со 140 млн под памятником Пушкина в Московии и на Невском пр. в С-Петербурге ,собиралось не более 1 тысячи их граждан!!!
Что это за мутанты, если УБИЙСТВО " братского народа" -как они любили говорить о Украине, вызывает реакцию у крайне приличных и скорее всего, только и исключительно пацифистов , тех, кто также как сегодня , протестирует против убийств белочек и дельфинов!
Человек- это звучит гордо!
Там нет ЛЮДЕЙ?
их приучили постепенно что как царь решил так и будет
относительная вольница "при демократах" закончилась
плюс годы промывания мозгов
вот этих промывателей бы в гаагу реально
хотя они же по указке работали, так что руководство тоже
когда захватили заложников на дубровке
и предъявили ультиматум
или останавливайте войну в чечне
или мы всех убьем
тогда еле еле тысячи вышли и все
а в итоге 120 заложников где то умерло от того газа что применили
т.к. никто не знал что это за вещество
контора не расскрывала информацию
О Б Е И Х .
Неужели нет логисти на случай когда страной с атомным оружием управляет псих ?
Убить ***** и батьку- должно быть первым делом спецслужб. Амин.
По перше угроблять своїх хлопців, багато з них просто не повернуться.
По друге попадуть в списки і їх за винагороду будуть розшукувати все життя як колишніх есесівців.
По третє принесуть ганьбу білоруському народу і ізоляцію на десятиліття.
Просто интересно?
А нет записи разговора?
Це було прогнозовано, що після того як Лукавий стане холуйом, з боку Білорусії треба чекати військових дій. Шкода, Кров укавїнців на їх руках сябрам ми не пробачимо.
Сябри не зможуть виправдати свою ганьбу.