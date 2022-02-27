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Беларусь личным составом готовится к вторжению в Украину, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Беларусь личным составом готовится к вторжению в Украину, - СМИ

По информации, полученной ZN.UA от дипломатических источников, подразделения белорусских сил спецопераций готовятся к воздушному десанту в Украине. Таким образом, Беларусь фактически личным составом начинает вторжение в нашу страну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

По информации от наших источников, локации высадки: Киевское и Житомирское направления.

Несколькими часами ранее белорусский диктатор Александр Лукашенко выступил с рядом заявлений, в которых открыто поддержал российскую агрессию и пытался угрожать Украине, утверждая, что "за три дня начнется настоящая мясорубка".

Читайте также: Со стороны Беларуси по воинской части возле Владимира нанесен воздушно-ракетный удар, - председатель Волынской ОГА
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Топ комментарии
+91
Гореть ему в аду. Иуда !!!
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27.02.2022 14:16
+77
Ну сначала гореть будет бульбашская спецура.
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27.02.2022 14:18
+65
надеюсь у белорусов ну ваще никакой мотивации нет впрягаться за ********
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27.02.2022 14:16
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Не думаю, що в них є багато сил , й тут головне - надійних сил .

Будуть посилати виключно їх ОМОН ,а він бойового досвіту не має - крім побиття менських студентів й роботяг .

Вони ж армію не задіювали в 2020 році . Чому ?!
А тому , що в армії служать родичи протестувальників - це ненадійний "особитий склад" . Де гарантія , що не перебежуть на сторону українців ?!
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27.02.2022 14:31 Ответить
Або по лісах потікають , бросаючи техніку ?!
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27.02.2022 14:32 Ответить
В білоруський десант Лукашенко запхає вірних режимові головорізів.
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27.02.2022 14:34 Ответить
Белорусы готовьте цветы, украинский народ освободит вас от лукашила, раз вы сами не можете.
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27.02.2022 14:31 Ответить
иди ты на хрен со своими цветами а чьи мужья и сыновья готовятся высаживаться муки белорсские
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27.02.2022 16:17 Ответить
суки белларусские
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27.02.2022 16:18 Ответить
та все они перейдут на нашу сторону....., но это не точно.....
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27.02.2022 14:31 Ответить
А недолетіти можуть гарантовано. "Привид Києва" відкриє рахунок другого десятка.
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27.02.2022 16:06 Ответить
Якщо в Україну піде білруське військо, то вони замкнуть оточення Києва з заходу. Це буде дуже тяжкий сценарій для України. Можливо є сенс розглянути ситуацію прямого знищення цього самозваного білоруського диктатора?..
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27.02.2022 14:31 Ответить
Он уже не диктатор. Он уже пленный.
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27.02.2022 15:38 Ответить
руцкий лукашанка - иди ***** !!
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27.02.2022 14:31 Ответить
Поставки идут вкусняшек для ихтамнетов со всего мира ! держитесь Братья мы работаем как можно быстро доставить !https://www.flightradar24.com/HKY194/2af58cd2
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27.02.2022 14:32 Ответить
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27.02.2022 14:32 Ответить
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27.02.2022 14:36 Ответить
Гори в аду вместе с пу!
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27.02.2022 14:32 Ответить
Разгружаем ! Слава Украине https://www.flightradar24.com/TUAF609/2af594cb
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27.02.2022 14:33 Ответить
То есть кацапского мяса уже не хватает, приходится бульбашей на убой гнать.
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27.02.2022 14:33 Ответить
Белорусам надо агитировать и подымать свою армию против старого ******** и ударить в спину русни. Если они пойдут против нас воевать веками не отмоются.
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27.02.2022 14:33 Ответить
https://charter97.org/be/news/2022/2/27/456632/


Белорусы соберутся сегодня в Минске в 17:00 возле Генерального штаба

Нет войне.



Все демократические силы Беларуси призывают белорусов сегодня собраться в 17: 00 в Минске у Генерального штаба (Коммунистическая 1):

- Только офицеры теперь могут принять это решение, только командование может остановить наши войска.

В других городах сбор на центральной площади и возле городских администраций.
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27.02.2022 15:26 Ответить
маю надію, що знайдеться генерал, який бачить себе на місці таргана
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27.02.2022 15:28 Ответить
пущай летят болотные рабы. пощады им не будет.
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27.02.2022 14:34 Ответить
не кажіть так, сили України не безмежні; їх не можна відправляти на Україну
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27.02.2022 14:37 Ответить
ну чито,*****,наоблизывали украинцы братов бяларусау...народец без яиц ****.
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27.02.2022 14:34 Ответить
кніжкі б тєбє пісать, "Чьорний Орьол-2"...

⚡️ Командир Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к белорусским военным.

Подполковник запаса, командир Брестской десантно-штурмовой бригады Валерий Сахащик призвал их не выполнять преступные приказы по нападению на Украину👇

https://www.youtube.com/watch?v=a4PShicIQHA&ab_channel=Charter97video
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27.02.2022 14:42 Ответить
Пане підполковнику організуйте спротив у Білорусі ху...лу вусатому.
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27.02.2022 15:08 Ответить
Вусате *****. Горіти тобі в пеклі разом з *********.
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27.02.2022 14:35 Ответить
Давайте побольше, всех, всех, всех...Украинская земелька требует вражину...
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27.02.2022 14:35 Ответить
Счас ********** свое мясо в белорусов переоденет, для массовки.
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27.02.2022 14:35 Ответить
Ожидаем воздушную мясорубку, фарш будет падать с неба прямо чернобыльским волкам
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27.02.2022 14:36 Ответить
тут вам суки не зi своiм народом воювати будуть вам i "квiточки"
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27.02.2022 14:37 Ответить
Конечно, он пид@р, но все же имеет смысл проверять информацию. Терпение.
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27.02.2022 14:38 Ответить
Судячи з фото картопляного фюрера, воно скоро носа свого жувати почне.
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27.02.2022 14:39 Ответить
Да там особо и некому. Личный состав-так себе. Прилетят и в плен сдадутся. А усатому всё-кранты.

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27.02.2022 14:40 Ответить
Сейчас решается ,быть ли Беларуси свободной от диктатора ,или навсегда отстаться рабами кацапов и под властью преступника.
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27.02.2022 14:40 Ответить
Так може почнемо їбашити їх ще вдома ?






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27.02.2022 14:41 Ответить
Тут бы сейчас натовцам начать учения прямо на полькой и литовской границе,была бы помощь.
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27.02.2022 14:42 Ответить
Мабуть, я чогось не розумію, але хіба це вже не Третя Світова, якщо у війні беруть участь більше двох країн. Як би там Байден не хотів, але Третя Світова вже розпочалась. І поки-що всю нечисть Україна смалить сама.
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27.02.2022 14:44 Ответить
Бульбаноїди, коли будете летіти на смерть зробіть наступне, видірвіть першу сторінку з паспорта закрутіть її в трубочку і засуньте собі в сраку, це потрібно для того щоб потім вас родичі впізнали. Слава Україні!!!
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27.02.2022 14:44 Ответить
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27.02.2022 14:46 Ответить
Источником власти является народ,всегда и везде.И народ несет полную ответственность за действия своих властей.Совок воспитал поколения амеб и глистов,живущих по понятиям мы и они,мы - простой народ,они - плохая власть и мы не пересекаемся.Вот сейчса и наступил момент истины.Беларусам прийдется ответить за свое благодушие,инфантильность,безразличие, и ответить своей кровью.Подозреваю что если такое случится,то этих граждан белорусии ждет страшная судьба,их в в плен брать просто не будут ибо *****.
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27.02.2022 14:46 Ответить
********* их там всех, может тут легче дышать станет
люди начали собираться у участков, ту же пригнали омон и начались задержания, просто за то, что стоишь возле участка и не пошёл домой
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27.02.2022 14:47 Ответить
а кого это интересует? это проблемы самих болотных хороняк.
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27.02.2022 14:52 Ответить
Шо ж таракан. Все маски сброшены. У тебя еще выбор есть. Только у нас есть одна прозьба. Хай твои вояки в карманы бульбу ложат. Ну чтоб хоть как то потом смогли отличить. Москали - ростки подсолнуха. Бульбаши - ростки картошки. Хоть так отличат.
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27.02.2022 14:48 Ответить
От ви незграбний, нехай хоч на 4 частини поріжуть.
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27.02.2022 14:50 Ответить
Як бачиш в сільскому господарстві я трошки того, відсталий. Ну то таке, переживу.
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27.02.2022 15:00 Ответить
По ходу пипец рашистам, если лукашенка подключили.
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27.02.2022 14:48 Ответить
У них взагалі нема інкстинту самозбереження! Якісь наглухо одбиті.
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27.02.2022 14:50 Ответить
Эти разбегаться ещё быстрее будут.
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27.02.2022 14:50 Ответить
Значить у )(уйла всьо..денех нет..резерви мяса закінчуються
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27.02.2022 14:50 Ответить
это да. в этом и есть хорошая новость.
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27.02.2022 14:53 Ответить
Братья! Пора призывать в сети и по твих граждан и служащих к восстанию против мафии бывших кгбешников ! С утра до вечера предлагать альтернативное будущее так тупым кацапам как и запуганным Белорусам!
А самое главное ОТКРЫТО УЖЕ ГОВОРИТЬ:
УБЕЙТЕ ЭТИХ ДВУХ МУТАНТОВ!
Покушения на Гитлера рассматривались в категориях героизма, не убийства!
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27.02.2022 14:52 Ответить
будет им спецоперация
подземная
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27.02.2022 14:52 Ответить
Ну все, чекаємо ще на вторгнення могутньої Вірменії, а там і ОДКБ закінчиться.
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27.02.2022 14:52 Ответить
Братья! Пора призывать в сети и по твих граждан и служащих к восстанию против мафии бывших кгбешников ! С утра до вечера предлагать альтернативное будущее так тупым кацапам как и запуганным Белорусам!
А самое главное ОТКРЫТО УЖЕ ГОВОРИТЬ:
УБЕЙТЕ ЭТИХ ДВУХ МУТАНТОВ!
Покушения на Гитлера рассматривались в категориях героизма, не убийства!
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27.02.2022 14:53 Ответить
Я так зрозумів..кровью України рашисти бульфашисти хочуть скинути диктаторів
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27.02.2022 14:53 Ответить
Пишіть всім родичам в Білорусь, хай не пускають сюди своїх синів... Інакше всіх знищемо.
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27.02.2022 14:54 Ответить
Братья Украинские ! Пора призывать в сети и по твих граждан и служащих к восстанию против мафии бывших кгбешников ! С утра до вечера предлагать альтернативное будущее так тупым кацапам как и запуганным Белорусам!
А самое главное ОТКРЫТО УЖЕ ГОВОРИТЬ:
УБЕЙТЕ ЭТИХ ДВУХ МУТАНТОВ!
Покушения на Гитлера рассматривались в категориях героизма, не убийства!
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27.02.2022 14:54 Ответить
Нравится, не нравится, а Стингер справится.
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27.02.2022 14:55 Ответить
Впевнена , сябри будуть переходити на бік України.
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27.02.2022 14:56 Ответить
Ти навіть не уявляєш собі як помиляєшся...
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27.02.2022 14:59 Ответить
білорасєяни самий гнилий народішко у світі, побачите що ці ***** будуть чинити в Україні...
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27.02.2022 14:58 Ответить
От маєш! Зашкваримо бульбу з салом і прийдеться міняти Геополітику - і Крим, і Кубань...І Бульбарашію приєднувати - до законних границь України. Прийдеться грати за їхніми правилами.
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27.02.2022 14:59 Ответить
Ні **** вусата будеш висіти все таки на гіляці мерзота фашиська і ви недонарод білоруський це такі "брати"? ви 27 років терпити цю паскуду і вам подобаєтся тюрма народів ? гидко.
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27.02.2022 14:59 Ответить
Неужели русские смотрят хладнокровно на эту безчеловечность по ТВ?
Каким гадким существом надо быть, чтобы со 140 млн под памятником Пушкина в Московии и на Невском пр. в С-Петербурге ,собиралось не более 1 тысячи их граждан!!!
Что это за мутанты, если УБИЙСТВО " братского народа" -как они любили говорить о Украине, вызывает реакцию у крайне приличных и скорее всего, только и исключительно пацифистов , тех, кто также как сегодня , протестирует против убийств белочек и дельфинов!
Человек- это звучит гордо!
Там нет ЛЮДЕЙ?
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27.02.2022 15:05 Ответить
им по х ре ну
их приучили постепенно что как царь решил так и будет
относительная вольница "при демократах" закончилась
плюс годы промывания мозгов

вот этих промывателей бы в гаагу реально
хотя они же по указке работали, так что руководство тоже

когда захватили заложников на дубровке
и предъявили ультиматум
или останавливайте войну в чечне
или мы всех убьем

тогда еле еле тысячи вышли и все

а в итоге 120 заложников где то умерло от того газа что применили
т.к. никто не знал что это за вещество
контора не расскрывала информацию
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27.02.2022 17:37 Ответить
А В Ы П Р О С Т О У Б Е Й Т Е Э Т У З В Е Р Ю Г У.
О Б Е И Х .
Неужели нет логисти на случай когда страной с атомным оружием управляет псих ?
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27.02.2022 15:09 Ответить
Ваше дело правое.
Убить ***** и батьку- должно быть первым делом спецслужб. Амин.
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27.02.2022 15:12 Ответить
ну точно ему в голову попали шайбой.
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27.02.2022 15:27 Ответить
мясной дранык это котлета
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27.02.2022 15:28 Ответить
из настоящих белоруссов создадим 1-ый Белорусский освободительный корпус, а из гнилых сделам мясной фаш для свиней
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27.02.2022 15:32 Ответить
Личным составом правительства.
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27.02.2022 15:28 Ответить
Із західних областей України до Києва їде підкріплення, от і наваляють бандерівці бульбашам.
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27.02.2022 15:32 Ответить
очевидно, задача интервенции белоруссов это сковать наши части в Западной Украине
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27.02.2022 15:33 Ответить
можливо і так, але випускати ракети вони бояться, бо можуть попасти в атомку, а це вже буде великий скандал з Європою, бо радіація не питає, куди буде вітер. Хай ідуть, у нас вже достатньо смачних коктейлів і людей в теробороні.
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27.02.2022 15:38 Ответить
Ну думаю белорусы после первого ж боестолкновения... пополнят ряды украинской армии. Они еще меньше распрогандированы, чем армия Пуйлостана. В Украине будет сформирована армия по уничтожению диктаторского режима бульбофюрера
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27.02.2022 15:45 Ответить
Если это произойдет то тут уже надо реально США,Англии или Польше встрявать в войну на стороне Украины.
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27.02.2022 15:56 Ответить
соответственно нужна "ответочка" на територии беларусь
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27.02.2022 15:57 Ответить
Білоруським генералам і офіцерам вже пора задуматись

По перше угроблять своїх хлопців, багато з них просто не повернуться.
По друге попадуть в списки і їх за винагороду будуть розшукувати все життя як колишніх есесівців.
По третє принесуть ганьбу білоруському народу і ізоляцію на десятиліття.
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27.02.2022 16:02 Ответить
+жалко Витебскую десантуру
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27.02.2022 16:11 Ответить
Гнусеныш! Ничего, отутюжим и его!
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27.02.2022 17:14 Ответить
они уже пришли. Вы не заметили откуда вторглись военные и с чьей территории обстреливали север? Дип. отношения почему не разорваны?? беларусов под трибунал!
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27.02.2022 17:56 Ответить
Я уверен, что Лукашенко против войны против Украины. Ему необходимо отгородиться от обиды от украинских властей, не брать большущий грех на душу и сказать путлеру "нет". Даже если войска пошлют без его разрешения.
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27.02.2022 17:37 Ответить
Если беларусы прийдут нас убивать, им прощенья не будет никогда. Как раз, для того чтобы нас сделать врагами на века, подлый и хитрый х-ло хочет отправить беларусов на нас.
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27.02.2022 17:39 Ответить
Бульбоголовый решил наступать на Украину до звонка Зеленского или после?
Просто интересно?
А нет записи разговора?
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27.02.2022 18:00 Ответить
Холуй ху.ла нічого не вирішує. А ці його заяви ніщо інше як інсінуації перед прибічниками. Армією він не керує.
Це було прогнозовано, що після того як Лукавий стане холуйом, з боку Білорусії треба чекати військових дій. Шкода, Кров укавїнців на їх руках сябрам ми не пробачимо.
Сябри не зможуть виправдати свою ганьбу.
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27.02.2022 19:16 Ответить
на хартии 97 читал, что у белорусов техника еще хуже чем у рашистов
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27.02.2022 20:20 Ответить
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