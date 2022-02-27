Путин приказал перевести силы сдерживания в режим боевого дежурства
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент России Владимир Путин приказал перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.
Об этом он заявил во время встречи с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, передает Цензор.НЕТ.
"Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии на особый режим несения боевого дежурства", - сказал российский агрессор.
Силы сдерживания в российской армии – это обобщенное название основного вооружения войск и сил в Вооруженных Силах РФ, которые имеют как основное вооружение, так и стратегическое и тактическое ракетно-ядерное вооружение.
Пожалуйста, подождите...
Хай і тихенько.
Все дуже просто: російська операція, з огляду на обсяги та ланцюжки постачання, планувалася, як бліцкріг БЕЗ альтернативних планів дій. Себто, ці йолопи справді щиро вважали, що їм тут всі в ноги впадуть. Безумовно, в них був деякий досвід для таких думок - легко йшло у 2014 році в Криму та під час вторгнення під наш День Незалежності. Але далі пішла просто класична для росіян недооцінка супротивника та переоцінка себе, любимих.
Це означає, що прямо зараз в них просто закінчується усе, що потрібно для розвитку наступу - резерви, пальне, ракети. Київу обіцяли небувалий ракетний шторм вночі - але було приблизно як зазвичай. В них просто скінчається, чим бити. Звідси ж й намагання задіяти "додаткові сили" - від кавказців та казахів до білорусів. Наші котики прискорили процес, вдаривши "Байрактаром" по ключовому для постачання ешелону з паливом.
План росіян спочатку був такий: російські війська швидко просуваються територією України, беруть в оточення ключові міста, посилають всередину ДРГ для зачистки проукраїнського активу, обходять та знищують українську групу військ на Донбасі.
Як вийшло - самі бачите.
Тепер вони в сраці, просто в сраці. Війська застягли в Україні, не взявши жодного великого міста, маючи дуже розтягнуті лінії постачання і обмежений його обсяг. Тим часом ЗСУ зростає десятками тисяч резервістів та тероборонців на день. Паралельно Захід врубив такі санкції, які ще два дні тому не обговорювалися навіть як найжорсткіший варіант, і готовий врубати ще. Понеділок на російських біржах чекають, як Апокаліпсис.
Хороша новина - їм таки капець.
Погана новина - втративши надію виграти красиво та не маючи сценарію виходу, вони будуть робити жорстокості та дурості. Удар по нафтобазі та мінування цивільної інфраструктури - з цієї опери. Чекаємо ще більшого ідіотизму. В кінці буде ядерний шантаж, повірте мені на слово.
Але зараз - ми перемагаємо.
Victor Tregubov
настал этап ядерного шантажа...
... до сих пор его никто в самой рф не убрал.
и население, кстати, тоже.
здесь, у нас в Германии, а еще точнее в Саарбрюкене, кой какие рашисты на подъеме, как после захвата Крыма, открыто сообщают, что: "вот сейчас Путин порядок в Украине наведет". им также открыто отвечают, что они идиоты, раз не понимают чем закончится авантюра *****.
я думаю в раше таких дураков-рашистов еще больше. они поймут как были неправы, только когда жрать будет нечего.
"Послушай, Путя, не трогай это ...".
Подчёркивается, что ядерное оружие будет оставаться важным фактором предотвращения возникновения ядерных военных конфликтов и военных конфликтов с применением обычных средств поражения (крупномасштабной войны, региональной войны).
ОТОЖ карлик блефує, так як загрози Росії нема ніякої