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Путин приказал перевести силы сдерживания в режим боевого дежурства

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Путин приказал перевести силы сдерживания в режим боевого дежурства

Президент России Владимир Путин приказал перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

Об этом он заявил во время встречи с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, передает Цензор.НЕТ.

"Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии на особый режим несения боевого дежурства", - сказал российский агрессор.

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Силы сдерживания в российской армии – это обобщенное название основного вооружения войск и сил в Вооруженных Силах РФ, которые имеют как основное вооружение, так и стратегическое и тактическое ракетно-ядерное вооружение.
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Топ комментарии
+95
а як тут не істерить?
14:30 ⚡️ по Буче движется колона техники оккупантов

14:40 ⚡️ в Буче уничтожена колона техники оккупантов
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27.02.2022 15:31
+78
всрався.. *****
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27.02.2022 15:29
+69
А вот и истерика!
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27.02.2022 15:30
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Оцим наказом він підписав собі Смертний Вирок. Ви подивіться на вираз обличь , страх і розпач. путіна приберуть.
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27.02.2022 16:02 Ответить
обосцаный ублюдок пугает мир сракетами, ********** на воронеже испытай для начала что бы не лохотутся потом
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27.02.2022 16:02 Ответить
карлик поплыл.
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27.02.2022 16:03 Ответить
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27.02.2022 16:03 Ответить
Шо такое обосрался? Ты пуйло и жирик обещали Киев за двое суток взять.
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27.02.2022 16:04 Ответить
Саме сьогодні, мені здається, починається відлік нашої перемоги

Хай і тихенько.

Все дуже просто: російська операція, з огляду на обсяги та ланцюжки постачання, планувалася, як бліцкріг БЕЗ альтернативних планів дій. Себто, ці йолопи справді щиро вважали, що їм тут всі в ноги впадуть. Безумовно, в них був деякий досвід для таких думок - легко йшло у 2014 році в Криму та під час вторгнення під наш День Незалежності. Але далі пішла просто класична для росіян недооцінка супротивника та переоцінка себе, любимих.

Це означає, що прямо зараз в них просто закінчується усе, що потрібно для розвитку наступу - резерви, пальне, ракети. Київу обіцяли небувалий ракетний шторм вночі - але було приблизно як зазвичай. В них просто скінчається, чим бити. Звідси ж й намагання задіяти "додаткові сили" - від кавказців та казахів до білорусів. Наші котики прискорили процес, вдаривши "Байрактаром" по ключовому для постачання ешелону з паливом.
План росіян спочатку був такий: російські війська швидко просуваються територією України, беруть в оточення ключові міста, посилають всередину ДРГ для зачистки проукраїнського активу, обходять та знищують українську групу військ на Донбасі.

Як вийшло - самі бачите.

Тепер вони в сраці, просто в сраці. Війська застягли в Україні, не взявши жодного великого міста, маючи дуже розтягнуті лінії постачання і обмежений його обсяг. Тим часом ЗСУ зростає десятками тисяч резервістів та тероборонців на день. Паралельно Захід врубив такі санкції, які ще два дні тому не обговорювалися навіть як найжорсткіший варіант, і готовий врубати ще. Понеділок на російських біржах чекають, як Апокаліпсис.

Хороша новина - їм таки капець.

Погана новина - втративши надію виграти красиво та не маючи сценарію виходу, вони будуть робити жорстокості та дурості. Удар по нафтобазі та мінування цивільної інфраструктури - з цієї опери. Чекаємо ще більшого ідіотизму. В кінці буде ядерний шантаж, повірте мені на слово.

Але зараз - ми перемагаємо.

Victor Tregubov
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27.02.2022 16:05 Ответить
последний аргумент ядерный шантаж
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27.02.2022 16:06 Ответить
Цікаво на скільки сантиметрів ці ракетки взлетять? Після стількох років *обслуговування* армією орків))))
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27.02.2022 16:07 Ответить
Хвора падлюка!
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27.02.2022 16:12 Ответить
Силы сдерживания- ядерное оружие. Особый режим, это намёк на применение его. ... Он угрожает миру ядерной войной.
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27.02.2022 16:14 Ответить
Да это уже блеф Пуйла. Даже его ближайшие лизоблюды ему этого не позволят - они просто хотят жить
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27.02.2022 16:14 Ответить
кинул в украину ВСЕ что было боеспособным. ничего не достиг.
настал этап ядерного шантажа...
... до сих пор его никто в самой рф не убрал.
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27.02.2022 16:22 Ответить
Боевого дристомета
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27.02.2022 16:24 Ответить
В понедельник на валютном и финансовом рынке в России начнётся катастрофа, паника, Путин проигрывает войну, на днях в России начнётся нечто ужасное
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27.02.2022 16:24 Ответить
Так есть кто-то с остатками разума,чтобы удавить его подушкой? Денежные мешки должны убрать это существо для своего же блага.
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27.02.2022 16:25 Ответить
какой вы гуманный, подушка...
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27.02.2022 17:21 Ответить
як сказав военний єксперт. що ці сили весь час знаходяться в такому стані. Але Россія може стати заложником власного збою. Сбои случаются регулярно. И может взлететь сама. Россия взвинчивает ставки.
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27.02.2022 16:29 Ответить
Ага, "лоперамід" називаються твоє сили стримування.
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27.02.2022 16:35 Ответить
ликвидировали бы его западные спецслужбы, да и не мучились бы с ним!
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27.02.2022 16:38 Ответить
вы серьезно думаете что он один всем руководит и управляет? меня гораздо больше волнуют исполнители/толкователи воли и пр. окружение.
и население, кстати, тоже.
здесь, у нас в Германии, а еще точнее в Саарбрюкене, кой какие рашисты на подъеме, как после захвата Крыма, открыто сообщают, что: "вот сейчас Путин порядок в Украине наведет". им также открыто отвечают, что они идиоты, раз не понимают чем закончится авантюра *****.
я думаю в раше таких дураков-рашистов еще больше. они поймут как были неправы, только когда жрать будет нечего.
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27.02.2022 17:41 Ответить
По ходу я уже чувствую чем это все закончиться. Одержимый Сатаной дед прикажет первыми ударить по США. После чего его замочат собственные генералы, которым вовсе не улыбаеться потерять кучу родственников и друзей. Ведь в бункер всех не забереш. Туда пустят максимум членов семей. А может даже их не пустят. Бункер - штука очень дефицитная, особенно во время ядерной войны.
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27.02.2022 16:42 Ответить
То есть они хотят закрепиться и перегруппироваться на тех позициях, которые заняли, в том числе и под прикрытием т.н. "рпереговоров", чтобы потом дальше двинуться - другого у них в головах и быть не может.
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27.02.2022 17:02 Ответить
Рускіє сіли сдєржіванія -ідіть *****.
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27.02.2022 17:08 Ответить
Довбаний кремлівський ман'як!Його мабуть сам сатана породив, не могла жінка таку тварюку породити!
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27.02.2022 17:10 Ответить
За всё,что сейчас происходит в Украине персональную ответственность несёт генеральный секретарь ООН и высшие чиновники ООН.Ситуация назревала постепенно и уже месяц назад её самые ужастные контуры были видны.Более того,аналитики ПРЯМО предупреждали.Но эти чиновники необъяснимо с разумной точки зрения саботировали принятие жёстких мер к стране-агрессору.Есть специальные процедуры.позволяющие технично преодолевать "вето" России в Совбезе ООН как СТРА_АГРЕССОР.ООН должно было определить Россию как СТРАУ_АГРЕССОР,учитывая агрессию против Молдовы,Грузии,Украины и Беларуси ..Необходимо решение по отстранению Гутареша от должности генерального секретаря ООН и выработать план действий по преодолению опасного военного кризиса мирового масштаба,поскольку заложником агрессора есть ядерный объект-ЧАЭС.Необходимо создать кризисный штаю в ООН и решать проблему уже на уровнее ВОЕННО-ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО УРОВНЯ
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27.02.2022 17:33 Ответить
Обосравшись и понимая, что получает вместо победы полный разгром, запросил переговоры и включил ядерный шантаж. Этим Зеля будет оправдывать сдачу части Украины, а по сути капитуляцию
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27.02.2022 18:21 Ответить
И тут вдруг Байден запел голосом В.Висоцкого:

"Послушай, Путя, не трогай это ...".
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27.02.2022 18:56 Ответить
А шо там Искандеры? Уже не смеються?
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27.02.2022 19:05 Ответить
Охреневший Психнеуравновешенный Гопник!
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27.02.2022 20:05 Ответить
Сейчас идут переговоры. Шото мне кажется что карлик выдал это распоряжение, а потом вывел тракториста на переговоры. Ии.. Ждем окончания переговоров.
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27.02.2022 20:53 Ответить
Военная доктрина Российской Федерации

Подчёркивается, что ядерное оружие будет оставаться важным фактором предотвращения возникновения ядерных военных конфликтов и военных конфликтов с применением обычных средств поражения (крупномасштабной войны, региональной войны).

ОТОЖ карлик блефує, так як загрози Росії нема ніякої
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27.02.2022 22:41 Ответить
*****, в тебе на спині помокріло?! Як воюють козаки всі знають по історії, як воюють ЗАРАЗ ПОЗНАЄШ ЗАРАЗ!!!!!!!
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28.02.2022 07:27 Ответить
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