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Путін наказав перевести сили стримування в режим бойового чергування

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Путін наказав перевести сили стримування в режим бойового чергування

Президент Росії Володимир Путін наказав перевести російські сили стримування на особливий режим бойового чергування.

Про це він заявив під час зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу та головою Генштабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим, інформує Цензор.НЕТ.

"Вищі посадові особи провідних країн НАТО допускають агресивні висловлювання на адресу нашої країни, тому наказую міністру оборони та начальнику Генерального штабу перевести сили стримування російської армії на особливий режим несення бойового чергування", - сказав російський агресор.

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Сили стримування в російській армії - це узагальнена назва основного озброєння військ і сил у Збройних силах РФ, які мають як основне озброєння стратегічне і тактичне ракетно-ядерне озброєння.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+95
а як тут не істерить?
14:30 ⚡️ по Буче движется колона техники оккупантов

14:40 ⚡️ в Буче уничтожена колона техники оккупантов
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27.02.2022 15:31
+78
всрався.. *****
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27.02.2022 15:29
+69
А вот и истерика!
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27.02.2022 15:30
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Оцим наказом він підписав собі Смертний Вирок. Ви подивіться на вираз обличь , страх і розпач. путіна приберуть.
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27.02.2022 16:02 Відповісти
обосцаный ублюдок пугает мир сракетами, ********** на воронеже испытай для начала что бы не лохотутся потом
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27.02.2022 16:02 Відповісти
карлик поплыл.
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27.02.2022 16:03 Відповісти
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27.02.2022 16:03 Відповісти
Шо такое обосрался? Ты пуйло и жирик обещали Киев за двое суток взять.
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27.02.2022 16:04 Відповісти
Саме сьогодні, мені здається, починається відлік нашої перемоги

Хай і тихенько.

Все дуже просто: російська операція, з огляду на обсяги та ланцюжки постачання, планувалася, як бліцкріг БЕЗ альтернативних планів дій. Себто, ці йолопи справді щиро вважали, що їм тут всі в ноги впадуть. Безумовно, в них був деякий досвід для таких думок - легко йшло у 2014 році в Криму та під час вторгнення під наш День Незалежності. Але далі пішла просто класична для росіян недооцінка супротивника та переоцінка себе, любимих.

Це означає, що прямо зараз в них просто закінчується усе, що потрібно для розвитку наступу - резерви, пальне, ракети. Київу обіцяли небувалий ракетний шторм вночі - але було приблизно як зазвичай. В них просто скінчається, чим бити. Звідси ж й намагання задіяти "додаткові сили" - від кавказців та казахів до білорусів. Наші котики прискорили процес, вдаривши "Байрактаром" по ключовому для постачання ешелону з паливом.
План росіян спочатку був такий: російські війська швидко просуваються територією України, беруть в оточення ключові міста, посилають всередину ДРГ для зачистки проукраїнського активу, обходять та знищують українську групу військ на Донбасі.

Як вийшло - самі бачите.

Тепер вони в сраці, просто в сраці. Війська застягли в Україні, не взявши жодного великого міста, маючи дуже розтягнуті лінії постачання і обмежений його обсяг. Тим часом ЗСУ зростає десятками тисяч резервістів та тероборонців на день. Паралельно Захід врубив такі санкції, які ще два дні тому не обговорювалися навіть як найжорсткіший варіант, і готовий врубати ще. Понеділок на російських біржах чекають, як Апокаліпсис.

Хороша новина - їм таки капець.

Погана новина - втративши надію виграти красиво та не маючи сценарію виходу, вони будуть робити жорстокості та дурості. Удар по нафтобазі та мінування цивільної інфраструктури - з цієї опери. Чекаємо ще більшого ідіотизму. В кінці буде ядерний шантаж, повірте мені на слово.

Але зараз - ми перемагаємо.

Victor Tregubov
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27.02.2022 16:05 Відповісти
последний аргумент ядерный шантаж
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27.02.2022 16:06 Відповісти
Цікаво на скільки сантиметрів ці ракетки взлетять? Після стількох років *обслуговування* армією орків))))
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27.02.2022 16:07 Відповісти
Хвора падлюка!
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27.02.2022 16:12 Відповісти
Силы сдерживания- ядерное оружие. Особый режим, это намёк на применение его. ... Он угрожает миру ядерной войной.
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27.02.2022 16:14 Відповісти
Да это уже блеф Пуйла. Даже его ближайшие лизоблюды ему этого не позволят - они просто хотят жить
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27.02.2022 16:14 Відповісти
кинул в украину ВСЕ что было боеспособным. ничего не достиг.
настал этап ядерного шантажа...
... до сих пор его никто в самой рф не убрал.
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27.02.2022 16:22 Відповісти
Боевого дристомета
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27.02.2022 16:24 Відповісти
В понедельник на валютном и финансовом рынке в России начнётся катастрофа, паника, Путин проигрывает войну, на днях в России начнётся нечто ужасное
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27.02.2022 16:24 Відповісти
Так есть кто-то с остатками разума,чтобы удавить его подушкой? Денежные мешки должны убрать это существо для своего же блага.
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27.02.2022 16:25 Відповісти
какой вы гуманный, подушка...
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27.02.2022 17:21 Відповісти
як сказав военний єксперт. що ці сили весь час знаходяться в такому стані. Але Россія може стати заложником власного збою. Сбои случаются регулярно. И может взлететь сама. Россия взвинчивает ставки.
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27.02.2022 16:29 Відповісти
Ага, "лоперамід" називаються твоє сили стримування.
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27.02.2022 16:35 Відповісти
ликвидировали бы его западные спецслужбы, да и не мучились бы с ним!
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27.02.2022 16:38 Відповісти
вы серьезно думаете что он один всем руководит и управляет? меня гораздо больше волнуют исполнители/толкователи воли и пр. окружение.
и население, кстати, тоже.
здесь, у нас в Германии, а еще точнее в Саарбрюкене, кой какие рашисты на подъеме, как после захвата Крыма, открыто сообщают, что: "вот сейчас Путин порядок в Украине наведет". им также открыто отвечают, что они идиоты, раз не понимают чем закончится авантюра *****.
я думаю в раше таких дураков-рашистов еще больше. они поймут как были неправы, только когда жрать будет нечего.
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27.02.2022 17:41 Відповісти
По ходу я уже чувствую чем это все закончиться. Одержимый Сатаной дед прикажет первыми ударить по США. После чего его замочат собственные генералы, которым вовсе не улыбаеться потерять кучу родственников и друзей. Ведь в бункер всех не забереш. Туда пустят максимум членов семей. А может даже их не пустят. Бункер - штука очень дефицитная, особенно во время ядерной войны.
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27.02.2022 16:42 Відповісти
То есть они хотят закрепиться и перегруппироваться на тех позициях, которые заняли, в том числе и под прикрытием т.н. "рпереговоров", чтобы потом дальше двинуться - другого у них в головах и быть не может.
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27.02.2022 17:02 Відповісти
Рускіє сіли сдєржіванія -ідіть *****.
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27.02.2022 17:08 Відповісти
Довбаний кремлівський ман'як!Його мабуть сам сатана породив, не могла жінка таку тварюку породити!
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27.02.2022 17:10 Відповісти
За всё,что сейчас происходит в Украине персональную ответственность несёт генеральный секретарь ООН и высшие чиновники ООН.Ситуация назревала постепенно и уже месяц назад её самые ужастные контуры были видны.Более того,аналитики ПРЯМО предупреждали.Но эти чиновники необъяснимо с разумной точки зрения саботировали принятие жёстких мер к стране-агрессору.Есть специальные процедуры.позволяющие технично преодолевать "вето" России в Совбезе ООН как СТРА_АГРЕССОР.ООН должно было определить Россию как СТРАУ_АГРЕССОР,учитывая агрессию против Молдовы,Грузии,Украины и Беларуси ..Необходимо решение по отстранению Гутареша от должности генерального секретаря ООН и выработать план действий по преодолению опасного военного кризиса мирового масштаба,поскольку заложником агрессора есть ядерный объект-ЧАЭС.Необходимо создать кризисный штаю в ООН и решать проблему уже на уровнее ВОЕННО-ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО УРОВНЯ
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27.02.2022 17:33 Відповісти
Обосравшись и понимая, что получает вместо победы полный разгром, запросил переговоры и включил ядерный шантаж. Этим Зеля будет оправдывать сдачу части Украины, а по сути капитуляцию
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27.02.2022 18:21 Відповісти
И тут вдруг Байден запел голосом В.Висоцкого:

"Послушай, Путя, не трогай это ...".
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27.02.2022 18:56 Відповісти
А шо там Искандеры? Уже не смеються?
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27.02.2022 19:05 Відповісти
Охреневший Психнеуравновешенный Гопник!
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27.02.2022 20:05 Відповісти
Сейчас идут переговоры. Шото мне кажется что карлик выдал это распоряжение, а потом вывел тракториста на переговоры. Ии.. Ждем окончания переговоров.
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27.02.2022 20:53 Відповісти
Военная доктрина Российской Федерации

Подчёркивается, что ядерное оружие будет оставаться важным фактором предотвращения возникновения ядерных военных конфликтов и военных конфликтов с применением обычных средств поражения (крупномасштабной войны, региональной войны).

ОТОЖ карлик блефує, так як загрози Росії нема ніякої
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27.02.2022 22:41 Відповісти
*****, в тебе на спині помокріло?! Як воюють козаки всі знають по історії, як воюють ЗАРАЗ ПОЗНАЄШ ЗАРАЗ!!!!!!!
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28.02.2022 07:27 Відповісти
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