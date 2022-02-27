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Данилов – жителям Бучи: Не садитесь в автобусы для "эвакуации", это подвох россиян для входа в Киев, чтобы пустить их перед собой
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские власти не проводят эвакуацию из Бучи, что под Киевом, россияне хотят зайти в столицу Украины, прикрывшись автобусами с мирными жителями.
Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова, передает Цензор.НЕТ.
"Это россияне собирают, чтобы пустить эти автобусы перед собой, чтобы можно было проехать в Киев", - сообщил Данилов.
Жители Бучи подтвердили информацию об автобусах.
Утром 27 февраля жителей Бучи предупреждают: "Если проводится эвакуация, то это не украинская армия. Наши эвакуацию не проводят. Россияне сажают людей в автобусы и за ними ведут свою технику. Будьте осторожны".
Топ комментарии
+22 Alt My
показать весь комментарий27.02.2022 16:08
+17 Дмитрий Иванов c94c0f2c
показать весь комментарий27.02.2022 16:08
+12 FT FT
показать весь комментарий27.02.2022 16:09
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Вчера он выслал мне файлы своих статей. Сказал: "Сынок, если я не смогу, опубликуй ты, чтобы труд жизни не пропал"
Вот как-то так с автобусом.
Потому что ссуться , ПИИДОРАСЫ.
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