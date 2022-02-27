Германия и Франция закрыли воздушное пространство для российских самолетов
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Германия и Франция закрывают свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
В частности, по сообщению tagesschau.de, с 15 часов по центральноевропейскому времени свое воздушное пространство закрыла Германия. С таким заявлением выступил федеральный министр транспорта Волкер Виссинг
Также, по данным издания, такую возможность рассматривает и Австрия. "Мы уже приняли все необходимые меры предосторожности. После решения Австрия немедленно заблокирует свое воздушное пространство для всех российских самолетов", - написала министр защиты климата и транспорта Леонора Гевесслер.
Закрывает своё небо для россиян и Франция.
"С сегодняшнего вечера Франция закрывает свое воздушное пространство для всех российских самолетов и авиакомпаний. На российское вторжение в Украину Европа отвечает полным единством", - пишет в Twitter министр транспорта Франции Жан-Батист Джеббари.
Таким образом, уже подавляющее большинство европейских стран закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Аналогичное решение приняла и Великобритания.
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знаешь что означает абревиатура ФРГ? Федеративная республика Германии. с ударением на федеративная, т.е. состоящая из почти самостоятельных государств-земель. достичь конценсуса по какому бы то ни было вопросу на федеральном (общегосударственном) уровне уже само по себе трудная задача. тем более по санкциям. этот инструмент бьет не только по раше, но мы вытерпим чтобы вы выстояли.
https://www.youtube.com/watch?v=xa0PevmD6EI
поменяют власть)
она без их участия менялась обычно))
просто поменять власть не то
за преступления пора отвечать
а то еще выйдут сухими из воды