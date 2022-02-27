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Германия и Франция закрыли воздушное пространство для российских самолетов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Германия и Франция закрыли воздушное пространство для российских самолетов

Германия и Франция закрывают свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В частности, по сообщению tagesschau.de, с 15 часов по центральноевропейскому времени свое воздушное пространство закрыла Германия. С таким заявлением выступил федеральный министр транспорта Волкер Виссинг

Также, по данным издания, такую возможность рассматривает и Австрия. "Мы уже приняли все необходимые меры предосторожности. После решения Австрия немедленно заблокирует свое воздушное пространство для всех российских самолетов", - написала министр защиты климата и транспорта Леонора Гевесслер.

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Закрывает своё небо для россиян и Франция.

"С сегодняшнего вечера Франция закрывает свое воздушное пространство для всех российских самолетов и авиакомпаний. На российское вторжение в Украину Европа отвечает полным единством", - пишет в Twitter министр транспорта Франции Жан-Батист Джеббари.

Таким образом, уже подавляющее большинство европейских стран закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Аналогичное решение приняла и Великобритания.
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⚡️Канада закрывает небо для российских самолётов
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27.02.2022 16:21 Ответить
Слава яйкам, на конец и до вас дошло... Ох же вы и долгие...
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27.02.2022 16:22 Ответить
демократия, что ж ты хочешь?..
знаешь что означает абревиатура ФРГ? Федеративная республика Германии. с ударением на федеративная, т.е. состоящая из почти самостоятельных государств-земель. достичь конценсуса по какому бы то ни было вопросу на федеральном (общегосударственном) уровне уже само по себе трудная задача. тем более по санкциям. этот инструмент бьет не только по раше, но мы вытерпим чтобы вы выстояли.
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27.02.2022 18:27 Ответить
Через Арктику будут летать репоеды
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27.02.2022 16:22 Ответить
Виникає питання- куди?)))
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27.02.2022 16:26 Ответить
как куда??бурый медведь к белому,,брататься"на полюсе.
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27.02.2022 16:38 Ответить
Загорать на южном берегу моря Лаптевых.
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27.02.2022 16:42 Ответить
в Ад
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27.02.2022 17:00 Ответить
в белорусский Бабруйск
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27.02.2022 17:21 Ответить
так там холодно и керосина русне не хватит. разве что олени поедут на оленях.
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27.02.2022 16:35 Ответить
самолет хорошо, пароход хорошо, а олени лучше ( песенка якутского оленевода)
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27.02.2022 16:41 Ответить
Теперь только на дельтоплане и без багажа
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27.02.2022 16:23 Ответить
нарешті роздуплилися- прощай шоптури Мілан, Париж; доброго дня - лапті, куфайки.Бажано, щоб надовго
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27.02.2022 16:26 Ответить
з москви вилетів, а до Парижу не долетів.Хе, хе вже зараз Flightradar показує повернення назад рейсу москва-Париж
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27.02.2022 16:33 Ответить
Немцы в Берлине провели акцию в поддержку Украины

https://www.youtube.com/watch?v=xa0PevmD6EI
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27.02.2022 16:45 Ответить
Русские пусть сидят у себя в мордоре! Что-то не нравится - пусть меняют власть с помощью вооруженного восстания. В Европу или еще куда-то их нельзя пускать!
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27.02.2022 16:48 Ответить
ага щаз
поменяют власть)
она без их участия менялась обычно))

просто поменять власть не то
за преступления пора отвечать

а то еще выйдут сухими из воды
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27.02.2022 17:29 Ответить
 
 