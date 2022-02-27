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Німеччина та Франція закрили повітряний простір для російських літаків

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Німеччина та Франція закрили повітряний простір для російських літаків

Німеччина та Франція закривають свій повітряний простір для літаків російських авіакомпаній.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Зокрема, за повідомленням tagesschau.de, від 15 годин за центральноєвропейським часом свій повітряний простір закрила Німеччина. Із такою заявою виступив федеральний міністр транспорту Волкер Вісінг

Також, за даним видання таку можливість наразі розглядає і Австрія. "Ми вже вжили всіх необхідних запобіжних заходів. Після рішення Австрія негайно заблокує свій повітряний простір для всіх російських літаків", - написала міністр захисту клімату та транспорту Леонора Гевесслер.

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Закриває своє небо для росіян і Франція.

"З сьогоднішнього вечора Франція закриває свій повітряний простір для всіх російських літаків і авіакомпаній. На російське вторгнення в Україну Європа відповідає повною єдністю", — пише у Twitter міністр транспорту Франції Жан-Батист Джеббарі.

Таким чином, вже переважна більшість європейських країн вже закрити свій повітряний простір для російських авіакомпаній. Аналогічне рішення прийняла й Велика Британія.
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⚡️Канада закрывает небо для российских самолётов
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27.02.2022 16:21 Відповісти
Слава яйкам, на конец и до вас дошло... Ох же вы и долгие...
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27.02.2022 16:22 Відповісти
демократия, что ж ты хочешь?..
знаешь что означает абревиатура ФРГ? Федеративная республика Германии. с ударением на федеративная, т.е. состоящая из почти самостоятельных государств-земель. достичь конценсуса по какому бы то ни было вопросу на федеральном (общегосударственном) уровне уже само по себе трудная задача. тем более по санкциям. этот инструмент бьет не только по раше, но мы вытерпим чтобы вы выстояли.
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27.02.2022 18:27 Відповісти
Через Арктику будут летать репоеды
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27.02.2022 16:22 Відповісти
Виникає питання- куди?)))
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27.02.2022 16:26 Відповісти
как куда??бурый медведь к белому,,брататься"на полюсе.
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27.02.2022 16:38 Відповісти
Загорать на южном берегу моря Лаптевых.
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27.02.2022 16:42 Відповісти
в Ад
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27.02.2022 17:00 Відповісти
в белорусский Бабруйск
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27.02.2022 17:21 Відповісти
так там холодно и керосина русне не хватит. разве что олени поедут на оленях.
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27.02.2022 16:35 Відповісти
самолет хорошо, пароход хорошо, а олени лучше ( песенка якутского оленевода)
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27.02.2022 16:41 Відповісти
Теперь только на дельтоплане и без багажа
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27.02.2022 16:23 Відповісти
нарешті роздуплилися- прощай шоптури Мілан, Париж; доброго дня - лапті, куфайки.Бажано, щоб надовго
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27.02.2022 16:26 Відповісти
з москви вилетів, а до Парижу не долетів.Хе, хе вже зараз Flightradar показує повернення назад рейсу москва-Париж
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27.02.2022 16:33 Відповісти
Немцы в Берлине провели акцию в поддержку Украины

https://www.youtube.com/watch?v=xa0PevmD6EI
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27.02.2022 16:45 Відповісти
Русские пусть сидят у себя в мордоре! Что-то не нравится - пусть меняют власть с помощью вооруженного восстания. В Европу или еще куда-то их нельзя пускать!
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27.02.2022 16:48 Відповісти
ага щаз
поменяют власть)
она без их участия менялась обычно))

просто поменять власть не то
за преступления пора отвечать

а то еще выйдут сухими из воды
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27.02.2022 17:29 Відповісти
 
 