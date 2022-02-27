Німеччина та Франція закрили повітряний простір для російських літаків

Німеччина та Франція закривають свій повітряний простір для літаків російських авіакомпаній.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Зокрема, за повідомленням tagesschau.de, від 15 годин за центральноєвропейським часом свій повітряний простір закрила Німеччина. Із такою заявою виступив федеральний міністр транспорту Волкер Вісінг

Також, за даним видання таку можливість наразі розглядає і Австрія. "Ми вже вжили всіх необхідних запобіжних заходів. Після рішення Австрія негайно заблокує свій повітряний простір для всіх російських літаків", - написала міністр захисту клімату та транспорту Леонора Гевесслер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Італія закриває повітряний простір для Росії

Закриває своє небо для росіян і Франція.

"З сьогоднішнього вечора Франція закриває свій повітряний простір для всіх російських літаків і авіакомпаній. На російське вторгнення в Україну Європа відповідає повною єдністю", — пише у Twitter міністр транспорту Франції Жан-Батист Джеббарі.

Таким чином, вже переважна більшість європейських країн вже закрити свій повітряний простір для російських авіакомпаній. Аналогічне рішення прийняла й Велика Британія.