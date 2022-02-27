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Італія закриває повітряний простір для Росії

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Італія закриває повітряний простір для Росії

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо повідомив про закриття повітряного простору для РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням наа Інтерфакс-Україн, про це він повідомив у соцмережі.

"Італія ухвалила рішення закрити повітряний простір для Росії. Сьогодні на надзвичайній Раді у закордонних справах я підтримаю спільну акцію всіх країн ЄС: весь ЄС закриває свій повітряний простір для Росії", - повідомив Майо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фінляндія закриває авіапростір для російських літаків

Нагадаємо, раніше повтряний простір для російських літаків закрили Литва, Латвія, Естонія, Румунія, Ірландія, Фінляндія та ін.
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Italiani iniziano a pensare
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27.02.2022 15:00 Відповісти
пох на них.. потому как все
а так я бы италию разебал
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27.02.2022 15:03 Відповісти
Украинцы и все не байдужі до долі неньки, идите в ютуб, по соц.сетям кидайте ссылки на видео о том что на самом деле происходит в Украине или жалобы, вот например на канале https://www.youtube.com/watch?v=UtYDERYiOJ0 говорят что захвачен Харьков и что наши ВСУ бьют по городу а русские пришли чайку попить, на других каналах есть якобы захват чиченцами цасти ВСУ, это все бред а люди в коментах верят. Давайте вместе с ВСУ бороться против лаптей. РЕПОСТ приветствуется !!!
Мы победим только все вместе, СЛАВА УКРАИНЕ !!!
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27.02.2022 15:07 Відповісти
Вчора спробувала, вони, суки, обмежують такі відео, таке враження, що там свинособачі модератори
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27.02.2022 15:17 Відповісти
Там всі модератори працюють в ФСБ.
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27.02.2022 15:23 Відповісти
Ляпота. ЗарАзом повітря стане трохи чистіше
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27.02.2022 17:07 Відповісти
 
 