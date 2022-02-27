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16 детей погибли в Украине за четыре дня войны, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

16 детей погибли в Украине за четыре дня войны, - Ляшко

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил о гибели 16 детей в Украине в результате действий российских оккупационных войск, начиная с 24 февраля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Четвертые сутки... круглосуточно оперируя раненых, мы спасаем жизнь. Оперируем и детей. К сожалению, 16 детей спасти не удалось", - сказал Ляшко в эфире телеканала "Рада" в воскресенье.

"Это результаты того, что творит российская армия, которую нельзя назвать армией, поскольку по медикам, по детям, по школам, по детским садам стреляет не армия – стреляют террористы. И я еще раз заявляю: это не армия – это террористы", – добавил министр.

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Тварини, кончені
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27.02.2022 17:03 Ответить
ТВАРИ..СДОХНИТЕ.. И БУДЬТЕ ПРОКЛЯТЫ
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27.02.2022 17:03 Ответить
*** ненавиджу касабів.....
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27.02.2022 17:06 Ответить
Смертьи только смерть вам кацапские твари
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27.02.2022 17:35 Ответить
и после этого зеленский соглашается на переговоры с террористом кабаевым.. Гаага должна с кабаевым разговаривать, а не украинская делегация..
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27.02.2022 17:47 Ответить
Пуйло, накуй с Украины. Под трибунал.
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27.02.2022 17:47 Ответить
і ми правда повинні проявляти жалість на їх "МАМАЯНЄЗНАЛКУДАПОСЛАЛІ"???

ВСІХ ЇХ ВЖЕ ПОСЛАЛИ ІЗ ЗМІІНОГО
РАЗОМ ІЗ КОРАБЛЕМ
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27.02.2022 17:51 Ответить
Тварі рашиські горіть в пеклі гади Нащо ви дітей паскуди вбиваєте ,тепер без будь якого жалю треба знищувати ворога ,де він не був ,будь проклята росія і хай здохне путін і його банда.
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27.02.2022 18:47 Ответить
 
 