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16 дітей загинули в Україні за чотири дні війни, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

16 дітей загинули в Україні за чотири дні війни, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив про загибель 16 дітей в Україні внаслідок дій російських окупаційних військ, починаючи з 24 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Четверта доба... цілодобово оперуючи поранених, ми рятуємо життя. Оперуємо і дітей. На жаль, 16 дітей урятувати не вдалося", - сказав Ляшко в ефірі телеканалу "Рада" в неділю.

"Це результати того, що коїть російська армія, яку не можна назвати армією, оскільки по медиках, по дітях, про школах, по дитячих садках стріляє не армія - стріляють терористи. І я ще раз заявляю: це не армія - це терористи", - додав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська агресора обстріляли бригади швидкої допомоги на Київщині та в Запорізькій області. У Чернігові відкривали вогонь по території психлікарні, - Ляшко
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Тварини, кончені
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27.02.2022 17:03 Відповісти
ТВАРИ..СДОХНИТЕ.. И БУДЬТЕ ПРОКЛЯТЫ
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27.02.2022 17:03 Відповісти
*** ненавиджу касабів.....
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27.02.2022 17:06 Відповісти
Смертьи только смерть вам кацапские твари
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27.02.2022 17:35 Відповісти
и после этого зеленский соглашается на переговоры с террористом кабаевым.. Гаага должна с кабаевым разговаривать, а не украинская делегация..
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27.02.2022 17:47 Відповісти
Пуйло, накуй с Украины. Под трибунал.
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27.02.2022 17:47 Відповісти
і ми правда повинні проявляти жалість на їх "МАМАЯНЄЗНАЛКУДАПОСЛАЛІ"???

ВСІХ ЇХ ВЖЕ ПОСЛАЛИ ІЗ ЗМІІНОГО
РАЗОМ ІЗ КОРАБЛЕМ
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27.02.2022 17:51 Відповісти
Тварі рашиські горіть в пеклі гади Нащо ви дітей паскуди вбиваєте ,тепер без будь якого жалю треба знищувати ворога ,де він не був ,будь проклята росія і хай здохне путін і його банда.
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27.02.2022 18:47 Відповісти
 
 