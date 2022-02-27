РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4822 посетителя онлайн
Новости Война в Украине
76 783 190
война (46875) Житомирщина (1314) Бук (655) Bayraktar TB2 (89) Байрактар (138)

"Байрактар" уничтожил "Бук" в Житомирской области. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

"Байрактар" ВСУ уничтожил вражеский "Бук" возле Малина в Житомирской области.

Соответствующее видео опубликовал Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Байрактары в работе. Наши операторы ювелирно кроют колонны вражеских войск. Уничтожен российский БУК в районе Малина Житомирской области", - говорится в сообщении.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+51
⚡️Страны G7 договорились продолжить поставки оборонительного вооружения в Украину - глава МИД Великобритании Лиз Трасс
показать весь комментарий
27.02.2022 21:12
+47
Це краще за секс )
показать весь комментарий
27.02.2022 21:12
+34
смішно, коли такі відео були з Карабаху, то ********* верещали що то просто вірмени вояки нездалі не вміли "уві увімкнуть" нєімеющеаналоговнетну вундервафлю.
показать весь комментарий
27.02.2022 21:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Почему так темно последняя информация мозга рускаго фашиста.
показать весь комментарий
27.02.2022 21:22 Ответить
Я от Малина совсем недалеко сейчас... Бабахало очень много раз с той стороны.... Сейчас прекратилось....
показать весь комментарий
27.02.2022 21:22 Ответить
⚡️UPS и FedEx приостанавливают отправку корреспонденции в Россию из-за ситуации в Украине.
показать весь комментарий
27.02.2022 21:22 Ответить
хлопці, реально, ОПЛЕСКИ!
показать весь комментарий
27.02.2022 21:22 Ответить
Отличный выстрел панове !
показать весь комментарий
27.02.2022 21:24 Ответить
Домовина від Байрактару
показать весь комментарий
27.02.2022 21:25 Ответить
Только что обстреляли Запорожье, предполагаю аэропорт. Видел вспышку в небе, скорее всего, пуск ракеты. Несколько раз конкретно бабахнуло.
Утром тоже обстреливали. Летело два самолёта, по звуку не быстро, штурмовики. Через секунд ~20 третий, наверное, для контроля результатов. Бабахало, но тише.
Воют сирены.
Хочу чтобы у вас, кацапня вонючая, выли сирены!
показать весь комментарий
27.02.2022 21:25 Ответить
этот звук сводит с ума...
показать весь комментарий
27.02.2022 23:22 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=J7EH2tZ3Cjs
показать весь комментарий
27.02.2022 21:26 Ответить
Тільки хотів зауважити про відсутність використання у бойових діях ЗСУ Байрактарів і ви якби почули мене.Отримав насолоду від відео.Слава Україні!
показать весь комментарий
27.02.2022 21:27 Ответить
мен больше интересует А ЧТО КОЛОННА !!! ПАРАШИ ДЕЛАЕТ В ЖИТОМИРСКОЙ ОБЛАСТИ МАЛИН !!
показать весь комментарий
27.02.2022 21:28 Ответить
получают конкретные пиз..ды
показать весь комментарий
27.02.2022 21:41 Ответить
Уже ничё
показать весь комментарий
27.02.2022 22:34 Ответить
дали им на тяжелый день понедельник выходной, впрочем как и на все последующие дни
показать весь комментарий
27.02.2022 23:43 Ответить
идут со стороны братской беларуси. От и подгадил нам этот сволочной народец!
показать весь комментарий
27.02.2022 23:23 Ответить
Там по прямой до бульбостана километров 70. По хорошему надо было ещё мост в Стоянке через Тетерев взрывать.
показать весь комментарий
27.02.2022 23:31 Ответить
То есть не Стоянку, а возле Песковки.
показать весь комментарий
27.02.2022 23:36 Ответить
круто.
показать весь комментарий
27.02.2022 21:28 Ответить
Дядя Эрдоган, пригони еще таких игрушек, пожалуйста.
показать весь комментарий
27.02.2022 21:29 Ответить
убедительно..
показать весь комментарий
27.02.2022 21:31 Ответить
Не потрібно їсти "маскаликiв" - дуже говном та путiнiзмом від них несе!
показать весь комментарий
27.02.2022 21:50 Ответить
Это для кота!
показать весь комментарий
27.02.2022 22:10 Ответить
Это для скота - котиков нужно жалеть!
показать весь комментарий
27.02.2022 22:27 Ответить
Крутий лайк😂
показать весь комментарий
27.02.2022 22:30 Ответить
в помощь Мариуполю очень нужен , сегодня перерезали дорогу Волноваха - Мариуполь
показать весь комментарий
27.02.2022 21:33 Ответить
на Марик же движется подмога наша. Нужно держаться
показать весь комментарий
27.02.2022 23:14 Ответить
безнаказано сегодня и самолет , и безпилотники на Мариуполем ,
показать весь комментарий
27.02.2022 23:33 Ответить
Моря не надо, можно смотреть и смотреть, хлопцы ювелилы
показать весь комментарий
27.02.2022 21:35 Ответить
Красиво русню разнесли на "джибсы", век бы смотрел! Больше, нужно больше беспилотников, и таких видео! И больше жареных "поребриков"!

Слава Україні! Героям слава!
показать весь комментарий
27.02.2022 21:35 Ответить
Moder! Uberi ,pozaluista,s pervoi stranici *****. A to blevaju na komp.Zalko kompa.
показать весь комментарий
27.02.2022 21:35 Ответить
FullHD якість!
показать весь комментарий
27.02.2022 21:35 Ответить
Офигеть какой взрыв.
показать весь комментарий
27.02.2022 21:36 Ответить
Два споряджені повністю Буки здетонували, та ще хз що було в транспорті, але там усім гаплик! И их там нет! 😎
показать весь комментарий
27.02.2022 21:43 Ответить
випаровувались в Космос
показать весь комментарий
27.02.2022 22:03 Ответить
Храбрые и гордые Украинцы, Бостон и все Штаты за вас!

Слава Україні! Героям слава!








показать весь комментарий
27.02.2022 21:44 Ответить
Удар наносит не Байрактар, но только наводит, а лупит или 152-мм арта или Точка-У.
показать весь комментарий
27.02.2022 21:44 Ответить
он только наводит вися в 20 км от места
показать весь комментарий
27.02.2022 21:45 Ответить
Ударный беспилотник только наводит?
показать весь комментарий
27.02.2022 21:48 Ответить
Ага, и потом ударяет
показать весь комментарий
27.02.2022 22:02 Ответить
бесконтактное каратэ
показать весь комментарий
27.02.2022 22:24 Ответить
Я знаю, что он ударный, но там бомбочки смешные, а тут явно что-то крупного калибра. Главный плюс Байрактара не его грузоподъемность и как следствие 4 планирующие бомбочки, а его оптический комплекс в паре с софтом, что позволяет видеть на 20-30 км и наводить что-то крупное в реальном времени.
показать весь комментарий
27.02.2022 22:47 Ответить
бомбочки смешные, но в четырех зенитных ракетах и в бензобаке установки ПВО не карамель M&Ms ведь насыпана
показать весь комментарий
28.02.2022 00:00 Ответить
ти що дурак ботяра ? байрактар не тільки наводить він і "подарунки" на підвісах має.
показать весь комментарий
27.02.2022 22:03 Ответить
Это ясно, но это не главное. Смотри как он долго ждет попадания, потому что лупят за 30, а возможно и за 100 км. А взрыв не от минибомбочек явно.
показать весь комментарий
27.02.2022 22:51 Ответить
бот почитай хоч у сраній вікі що може нести Байрактар.
і так гіперзвукові ракети то тільки у мультиках *****, ракети та снаряди за секунди не долітають.
показать весь комментарий
27.02.2022 22:57 Ответить
Я не бот. Просто тут удара ждут 50 сек., это долго, и взрыв очень сильный. Не веришь мне, посмотри видео Тараса Чмута: https://youtu.be/NMMy_tOzrcI
показать весь комментарий
27.02.2022 23:07 Ответить
цей Чмут що іксперд по байрактарах ?.
хоча після того як Ви написали про точку У то все стало ясно.
І так з висоти 8 км, авіабомба чи ракета летить не пару секунд. Це так вам для розвитку, якщо фізику в школі прогулювали.
показать весь комментарий
27.02.2022 23:15 Ответить
Вообще о чем мы спорим, какая разница чем *******, главное задачу выполнил.
показать весь комментарий
27.02.2022 23:23 Ответить
о це вже інша справа , просто тепер Ви знаєте що байрактари не тільки арту наводять-коригують, а ще і подарунки вміють "дарувати". Он вчора ешелон горючки НА кацапії пригостили гостицем
показать весь комментарий
27.02.2022 23:28 Ответить
ВИКИ Байрактар ТБ2 (тур. Bayraktar TB2, досл. - «знаменосец») - турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с двигателем внутреннего сгорания и воздушным винтом толкающего типа. Bayraktar TB2 с 4 управляемыми боеприпасами на подвеске может находиться в воздухе от 12 до 24 часов. Максимальная дальность управления - до 150 км[5][6].
показать весь комментарий
27.02.2022 22:16 Ответить
Ещё сладенькое...

показать весь комментарий
27.02.2022 21:47 Ответить
Eto s jagodkoi s vrhu, uspehov operatoram i zharu okupantam.
показать весь комментарий
27.02.2022 22:04 Ответить
Оце вже взагалі краса невимовна !
показать весь комментарий
27.02.2022 22:20 Ответить
Я так думаю у местного населения если танк стоит во дворе так это уже норма
показать весь комментарий
27.02.2022 23:03 Ответить
Это прекрасно!
показать весь комментарий
27.02.2022 21:49 Ответить
Є підтверджена новина - що в Бердянськ заїхала колона окупантів також з буками. Тре б і їх загасити - поки вони не збили жоден наш літак.
показать весь комментарий
27.02.2022 22:01 Ответить
Українець поцупив ворожу техніку на тракторі

Таке можливо лише в Україні. Хтось сп**див російську МТ-ЛБ,
- мовиться у підписі до ролика
https://24tv.ua/take-mozhlivo-lishe-********-rosiyan-vkrali-pid-nosa-viyskovu_n1882655
показать весь комментарий
27.02.2022 22:05 Ответить
Ребят, давайте гиперссылки. Лень копировать.
показать весь комментарий
27.02.2022 22:10 Ответить
https://24tv.ua/take-mozhlivo-lishe-********-rosiyan-vkrali-pid-nosa-viyskovu_n1882655
показать весь комментарий
27.02.2022 22:13 Ответить
Я так думаю у местного населения если танк стоит во дворе так это уже норма
показать весь комментарий
27.02.2022 23:05 Ответить
а что ж добру пропадать)
показать весь комментарий
27.02.2022 23:26 Ответить
Турция поставляет украине байрактары, они и дальше будут это делать, но турки просят не показывать , как работает байрактар в средтсвах массовой инф.
показать весь комментарий
27.02.2022 22:08 Ответить
Азербайджан показывал регулярно, причем подача и создала байрактарам репутацию+заказы).
показать весь комментарий
27.02.2022 22:24 Ответить
Видео уже два и можно предположить, что Буки главная цель. Скоро(надеюсь) последует авиаудар в это гуано.
показать весь комментарий
27.02.2022 22:08 Ответить
Если союзники захотят, то ко-во беспилотников в Украине можно за день-два увеличить просто лавинообразно:
1) заплатить Турции и они часть своих Байрактаров перегонит в Украину. Дальше работы на час - закрасить знаки турецких ВВС и нанести украинские.
2) еще круче можно сделать с амер. беспилотниками особенно теми, что имеют канал управления через спутник- объявить, что США передали их Украине и пару штук для вида перегнать на укр. аэродром нанести знаки укр. ВВС (сделать фоторепортаж), но летать они будут с территории Польши, а управляться через спутник вообще с любой точки мира.
показать весь комментарий
27.02.2022 22:21 Ответить
Главное, чтобы Бидон не слился Не верю я ему...
показать весь комментарий
27.02.2022 22:41 Ответить
Головне, шоб ти не всрався, гамериканець з-за парєбріка.
показать весь комментарий
27.02.2022 22:43 Ответить
Не будь идиоткой, включи мозги.
показать весь комментарий
27.02.2022 22:46 Ответить
показать весь комментарий
27.02.2022 22:50 Ответить
Рускій писун, іді *****!
показать весь комментарий
27.02.2022 22:51 Ответить
Зря вы ребята на SeNS накинулись. Я вам поясню. У нас, в США, есть мнение, что Байдену было в очень неплохо, если бы Украина перестала существовать как государство. Причина - коррупционные связи его сына.
С большой вероятностью этой осенью республиканцы получат большинство в Сенате и Конгрессе, и если это произойдет - они создадут комиссии по расследованию, в том числе и по Украине. У нас об этом много писали еще в прошлом году.
показать весь комментарий
28.02.2022 02:16 Ответить
Рузкій трампіст, іді нахій!
показать весь комментарий
28.02.2022 09:38 Ответить
А сделать можно (и нужно!) очень много: американская военная техника против россиянского совкового "наследия" очень эффективна. Нужна лишь политическая воля и решимость остановить рашизм!
показать весь комментарий
27.02.2022 22:44 Ответить
"ЕС поставит Украине боевые самолеты" - Боррель
показать весь комментарий
27.02.2022 22:30 Ответить
Русофоб Байрактар как всегда безжалостен
показать весь комментарий
27.02.2022 22:30 Ответить
Это можно смотреть бесконечно!
Слава Украине!
показать весь комментарий
27.02.2022 22:34 Ответить
Не нашел сразу здесь статью о нем.
Фото "Призрака Киева". Он уничтожил 10 самолетов врага! Слава Герою!!!

https://apostrophe.ua/news/society/2022-02-27/unichtojil-10-samoletov-vraga-v-seti-poyavilos-foto-prizraka-kieva/260758
показать весь комментарий
27.02.2022 22:40 Ответить
Он и его коллеги и есть причина возможности применения Байрактаров, т.к. будь контроль неба у русских, то Байрактары давно бы уже все выпилили.
показать весь комментарий
27.02.2022 22:50 Ответить
Немедленно уберите все упоминания о летчиках, тем более их фотографии. Нафига это постить?

Например, в Финляндии не увидишь публикации о своих военных летчиках в прессе - это запрещено законом. Кроме того, вообще все личные данные летчиков и летного персонала полностью засекречены и любое обнародование их в прессе - запрещено, даже в мирное время.
показать весь комментарий
28.02.2022 02:19 Ответить
Там же наче їх два стояло
показать весь комментарий
27.02.2022 23:06 Ответить
это получается они с коростиня зашли в Украину ?
показать весь комментарий
27.02.2022 23:09 Ответить
с беларуси
показать весь комментарий
27.02.2022 23:27 Ответить
Посмотрел несколько раз подряд - на бис
показать весь комментарий
27.02.2022 23:39 Ответить
великолепное видео на сон грядущий. А главное - прецедент! Но первое место в воскресенье все равно за телерепортажем нашего корреспондента из Бучи "V=Zhopa"
показать весь комментарий
28.02.2022 00:07 Ответить
Добре хлопці, Ой як добре !!!!
показать весь комментарий
28.02.2022 00:23 Ответить
По-моему, надо больше использовать байрактары, для них сейчас очень много работы.
показать весь комментарий
28.02.2022 02:35 Ответить
Боже, як гарно.
Вже дивлюся н-ний раз.

Як тепер кажуть наші хлопці на те, що залишається після =асвабадітєлєй= - угольки.
показать весь комментарий
28.02.2022 07:10 Ответить
БЕСТСЕЛЛЕР!!! Каждый раз смотришь как в первый раз. Операторам Байрактаров огромный респект.
показать весь комментарий
01.03.2022 10:05 Ответить
Было бы неплохо, если бы все российские деньги, замороженные сейчас в иностранных банках, в будущем пошли бы на восстановление Украины. Да здравствует Украина! (извините но я учился в Киеве 1978 тогда украинский язык иностранцев не учили)
показать весь комментарий
12.03.2022 10:46 Ответить
Страница 2 из 2
 
 