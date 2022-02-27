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"Байрактар" уничтожил "Бук" в Житомирской области. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
"Байрактар" ВСУ уничтожил вражеский "Бук" возле Малина в Житомирской области.
Соответствующее видео опубликовал Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Байрактары в работе. Наши операторы ювелирно кроют колонны вражеских войск. Уничтожен российский БУК в районе Малина Житомирской области", - говорится в сообщении.
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+51 Запорізький козак
показать весь комментарий27.02.2022 21:12
+47 Piter Kandy
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+34 Віктор Телецький
показать весь комментарий27.02.2022 21:15
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Утром тоже обстреливали. Летело два самолёта, по звуку не быстро, штурмовики. Через секунд ~20 третий, наверное, для контроля результатов. Бабахало, но тише.
Воют сирены.
Хочу чтобы у вас, кацапня вонючая, выли сирены!
Слава Україні! Героям слава!
Слава Україні! Героям слава!
і так гіперзвукові ракети то тільки у мультиках *****, ракети та снаряди за секунди не долітають.
хоча після того як Ви написали про точку У то все стало ясно.
І так з висоти 8 км, авіабомба чи ракета летить не пару секунд. Це так вам для розвитку, якщо фізику в школі прогулювали.
Таке можливо лише в Україні. Хтось сп**див російську МТ-ЛБ,
- мовиться у підписі до ролика
https://24tv.ua/take-mozhlivo-lishe-********-rosiyan-vkrali-pid-nosa-viyskovu_n1882655
1) заплатить Турции и они часть своих Байрактаров перегонит в Украину. Дальше работы на час - закрасить знаки турецких ВВС и нанести украинские.
2) еще круче можно сделать с амер. беспилотниками особенно теми, что имеют канал управления через спутник- объявить, что США передали их Украине и пару штук для вида перегнать на укр. аэродром нанести знаки укр. ВВС (сделать фоторепортаж), но летать они будут с территории Польши, а управляться через спутник вообще с любой точки мира.
С большой вероятностью этой осенью республиканцы получат большинство в Сенате и Конгрессе, и если это произойдет - они создадут комиссии по расследованию, в том числе и по Украине. У нас об этом много писали еще в прошлом году.
Слава Украине!
Фото "Призрака Киева". Он уничтожил 10 самолетов врага! Слава Герою!!!
https://apostrophe.ua/news/society/2022-02-27/unichtojil-10-samoletov-vraga-v-seti-poyavilos-foto-prizraka-kieva/260758
Например, в Финляндии не увидишь публикации о своих военных летчиках в прессе - это запрещено законом. Кроме того, вообще все личные данные летчиков и летного персонала полностью засекречены и любое обнародование их в прессе - запрещено, даже в мирное время.
Вже дивлюся н-ний раз.
Як тепер кажуть наші хлопці на те, що залишається після =асвабадітєлєй= - угольки.