"Байрактар" уничтожил "Бук" в Житомирской области. ВИДЕО

"Байрактар" ВСУ уничтожил вражеский "Бук" возле Малина в Житомирской области.

Соответствующее видео опубликовал Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Байрактары в работе. Наши операторы ювелирно кроют колонны вражеских войск. Уничтожен российский БУК в районе Малина Житомирской области", - говорится в сообщении.