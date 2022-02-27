"Байрактар" знищив "Бук" на Житомирщині. ВIДЕО

"Байрактар" ЗСУ знищив ворожий "Бук" біля Малина в Житомирській області.

Відповідне відео опублікував Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Байрактари в роботі. Наші оператори ювелірно криють колони ворожих військ. Знищено російський БУК в районі Малина Житомирської області", - йдеться у повідомленні.