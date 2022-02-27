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"Байрактар" знищив "Бук" на Житомирщині. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

"Байрактар" ЗСУ знищив ворожий "Бук" біля Малина в Житомирській області.

Відповідне відео опублікував Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Байрактари в роботі. Наші оператори ювелірно криють колони ворожих військ. Знищено російський БУК в районі Малина Житомирської області", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+51
⚡️Страны G7 договорились продолжить поставки оборонительного вооружения в Украину - глава МИД Великобритании Лиз Трасс
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27.02.2022 21:12
+47
Це краще за секс )
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27.02.2022 21:12
+34
смішно, коли такі відео були з Карабаху, то ********* верещали що то просто вірмени вояки нездалі не вміли "уві увімкнуть" нєімеющеаналоговнетну вундервафлю.
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27.02.2022 21:15
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Почему так темно последняя информация мозга рускаго фашиста.
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27.02.2022 21:22 Відповісти
Я от Малина совсем недалеко сейчас... Бабахало очень много раз с той стороны.... Сейчас прекратилось....
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27.02.2022 21:22 Відповісти
⚡️UPS и FedEx приостанавливают отправку корреспонденции в Россию из-за ситуации в Украине.
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27.02.2022 21:22 Відповісти
хлопці, реально, ОПЛЕСКИ!
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27.02.2022 21:22 Відповісти
Отличный выстрел панове !
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27.02.2022 21:24 Відповісти
Домовина від Байрактару
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27.02.2022 21:25 Відповісти
Только что обстреляли Запорожье, предполагаю аэропорт. Видел вспышку в небе, скорее всего, пуск ракеты. Несколько раз конкретно бабахнуло.
Утром тоже обстреливали. Летело два самолёта, по звуку не быстро, штурмовики. Через секунд ~20 третий, наверное, для контроля результатов. Бабахало, но тише.
Воют сирены.
Хочу чтобы у вас, кацапня вонючая, выли сирены!
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27.02.2022 21:25 Відповісти
этот звук сводит с ума...
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27.02.2022 23:22 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=J7EH2tZ3Cjs
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27.02.2022 21:26 Відповісти
Тільки хотів зауважити про відсутність використання у бойових діях ЗСУ Байрактарів і ви якби почули мене.Отримав насолоду від відео.Слава Україні!
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27.02.2022 21:27 Відповісти
мен больше интересует А ЧТО КОЛОННА !!! ПАРАШИ ДЕЛАЕТ В ЖИТОМИРСКОЙ ОБЛАСТИ МАЛИН !!
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27.02.2022 21:28 Відповісти
получают конкретные пиз..ды
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27.02.2022 21:41 Відповісти
Уже ничё
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27.02.2022 22:34 Відповісти
дали им на тяжелый день понедельник выходной, впрочем как и на все последующие дни
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27.02.2022 23:43 Відповісти
идут со стороны братской беларуси. От и подгадил нам этот сволочной народец!
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27.02.2022 23:23 Відповісти
Там по прямой до бульбостана километров 70. По хорошему надо было ещё мост в Стоянке через Тетерев взрывать.
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27.02.2022 23:31 Відповісти
То есть не Стоянку, а возле Песковки.
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27.02.2022 23:36 Відповісти
круто.
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27.02.2022 21:28 Відповісти
Дядя Эрдоган, пригони еще таких игрушек, пожалуйста.
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27.02.2022 21:29 Відповісти
убедительно..
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27.02.2022 21:31 Відповісти
Не потрібно їсти "маскаликiв" - дуже говном та путiнiзмом від них несе!
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27.02.2022 21:50 Відповісти
Это для кота!
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27.02.2022 22:10 Відповісти
Это для скота - котиков нужно жалеть!
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27.02.2022 22:27 Відповісти
Крутий лайк😂
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27.02.2022 22:30 Відповісти
в помощь Мариуполю очень нужен , сегодня перерезали дорогу Волноваха - Мариуполь
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27.02.2022 21:33 Відповісти
на Марик же движется подмога наша. Нужно держаться
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27.02.2022 23:14 Відповісти
безнаказано сегодня и самолет , и безпилотники на Мариуполем ,
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27.02.2022 23:33 Відповісти
Моря не надо, можно смотреть и смотреть, хлопцы ювелилы
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27.02.2022 21:35 Відповісти
Красиво русню разнесли на "джибсы", век бы смотрел! Больше, нужно больше беспилотников, и таких видео! И больше жареных "поребриков"!

Слава Україні! Героям слава!
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27.02.2022 21:35 Відповісти
Moder! Uberi ,pozaluista,s pervoi stranici *****. A to blevaju na komp.Zalko kompa.
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27.02.2022 21:35 Відповісти
FullHD якість!
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27.02.2022 21:35 Відповісти
Офигеть какой взрыв.
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27.02.2022 21:36 Відповісти
Два споряджені повністю Буки здетонували, та ще хз що було в транспорті, але там усім гаплик! И их там нет! 😎
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27.02.2022 21:43 Відповісти
випаровувались в Космос
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27.02.2022 22:03 Відповісти
Храбрые и гордые Украинцы, Бостон и все Штаты за вас!

Слава Україні! Героям слава!








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27.02.2022 21:44 Відповісти
Удар наносит не Байрактар, но только наводит, а лупит или 152-мм арта или Точка-У.
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27.02.2022 21:44 Відповісти
он только наводит вися в 20 км от места
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27.02.2022 21:45 Відповісти
Ударный беспилотник только наводит?
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27.02.2022 21:48 Відповісти
Ага, и потом ударяет
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27.02.2022 22:02 Відповісти
бесконтактное каратэ
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27.02.2022 22:24 Відповісти
Я знаю, что он ударный, но там бомбочки смешные, а тут явно что-то крупного калибра. Главный плюс Байрактара не его грузоподъемность и как следствие 4 планирующие бомбочки, а его оптический комплекс в паре с софтом, что позволяет видеть на 20-30 км и наводить что-то крупное в реальном времени.
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27.02.2022 22:47 Відповісти
бомбочки смешные, но в четырех зенитных ракетах и в бензобаке установки ПВО не карамель M&Ms ведь насыпана
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28.02.2022 00:00 Відповісти
ти що дурак ботяра ? байрактар не тільки наводить він і "подарунки" на підвісах має.
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27.02.2022 22:03 Відповісти
Это ясно, но это не главное. Смотри как он долго ждет попадания, потому что лупят за 30, а возможно и за 100 км. А взрыв не от минибомбочек явно.
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27.02.2022 22:51 Відповісти
бот почитай хоч у сраній вікі що може нести Байрактар.
і так гіперзвукові ракети то тільки у мультиках *****, ракети та снаряди за секунди не долітають.
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27.02.2022 22:57 Відповісти
Я не бот. Просто тут удара ждут 50 сек., это долго, и взрыв очень сильный. Не веришь мне, посмотри видео Тараса Чмута: https://youtu.be/NMMy_tOzrcI
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27.02.2022 23:07 Відповісти
цей Чмут що іксперд по байрактарах ?.
хоча після того як Ви написали про точку У то все стало ясно.
І так з висоти 8 км, авіабомба чи ракета летить не пару секунд. Це так вам для розвитку, якщо фізику в школі прогулювали.
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27.02.2022 23:15 Відповісти
Вообще о чем мы спорим, какая разница чем *******, главное задачу выполнил.
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27.02.2022 23:23 Відповісти
о це вже інша справа , просто тепер Ви знаєте що байрактари не тільки арту наводять-коригують, а ще і подарунки вміють "дарувати". Он вчора ешелон горючки НА кацапії пригостили гостицем
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27.02.2022 23:28 Відповісти
ВИКИ Байрактар ТБ2 (тур. Bayraktar TB2, досл. - «знаменосец») - турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с двигателем внутреннего сгорания и воздушным винтом толкающего типа. Bayraktar TB2 с 4 управляемыми боеприпасами на подвеске может находиться в воздухе от 12 до 24 часов. Максимальная дальность управления - до 150 км[5][6].
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27.02.2022 22:16 Відповісти
Ещё сладенькое...

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27.02.2022 21:47 Відповісти
Eto s jagodkoi s vrhu, uspehov operatoram i zharu okupantam.
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27.02.2022 22:04 Відповісти
Оце вже взагалі краса невимовна !
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27.02.2022 22:20 Відповісти
Я так думаю у местного населения если танк стоит во дворе так это уже норма
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27.02.2022 23:03 Відповісти
Это прекрасно!
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27.02.2022 21:49 Відповісти
Є підтверджена новина - що в Бердянськ заїхала колона окупантів також з буками. Тре б і їх загасити - поки вони не збили жоден наш літак.
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27.02.2022 22:01 Відповісти
Українець поцупив ворожу техніку на тракторі

Таке можливо лише в Україні. Хтось сп**див російську МТ-ЛБ,
- мовиться у підписі до ролика
https://24tv.ua/take-mozhlivo-lishe-********-rosiyan-vkrali-pid-nosa-viyskovu_n1882655
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27.02.2022 22:05 Відповісти
Ребят, давайте гиперссылки. Лень копировать.
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27.02.2022 22:10 Відповісти
https://24tv.ua/take-mozhlivo-lishe-********-rosiyan-vkrali-pid-nosa-viyskovu_n1882655
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27.02.2022 22:13 Відповісти
Я так думаю у местного населения если танк стоит во дворе так это уже норма
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27.02.2022 23:05 Відповісти
а что ж добру пропадать)
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27.02.2022 23:26 Відповісти
Турция поставляет украине байрактары, они и дальше будут это делать, но турки просят не показывать , как работает байрактар в средтсвах массовой инф.
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27.02.2022 22:08 Відповісти
Азербайджан показывал регулярно, причем подача и создала байрактарам репутацию+заказы).
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27.02.2022 22:24 Відповісти
Видео уже два и можно предположить, что Буки главная цель. Скоро(надеюсь) последует авиаудар в это гуано.
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27.02.2022 22:08 Відповісти
Если союзники захотят, то ко-во беспилотников в Украине можно за день-два увеличить просто лавинообразно:
1) заплатить Турции и они часть своих Байрактаров перегонит в Украину. Дальше работы на час - закрасить знаки турецких ВВС и нанести украинские.
2) еще круче можно сделать с амер. беспилотниками особенно теми, что имеют канал управления через спутник- объявить, что США передали их Украине и пару штук для вида перегнать на укр. аэродром нанести знаки укр. ВВС (сделать фоторепортаж), но летать они будут с территории Польши, а управляться через спутник вообще с любой точки мира.
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27.02.2022 22:21 Відповісти
Главное, чтобы Бидон не слился Не верю я ему...
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27.02.2022 22:41 Відповісти
Головне, шоб ти не всрався, гамериканець з-за парєбріка.
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27.02.2022 22:43 Відповісти
Не будь идиоткой, включи мозги.
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27.02.2022 22:46 Відповісти
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27.02.2022 22:50 Відповісти
Рускій писун, іді *****!
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27.02.2022 22:51 Відповісти
Зря вы ребята на SeNS накинулись. Я вам поясню. У нас, в США, есть мнение, что Байдену было в очень неплохо, если бы Украина перестала существовать как государство. Причина - коррупционные связи его сына.
С большой вероятностью этой осенью республиканцы получат большинство в Сенате и Конгрессе, и если это произойдет - они создадут комиссии по расследованию, в том числе и по Украине. У нас об этом много писали еще в прошлом году.
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28.02.2022 02:16 Відповісти
Рузкій трампіст, іді нахій!
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28.02.2022 09:38 Відповісти
А сделать можно (и нужно!) очень много: американская военная техника против россиянского совкового "наследия" очень эффективна. Нужна лишь политическая воля и решимость остановить рашизм!
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27.02.2022 22:44 Відповісти
"ЕС поставит Украине боевые самолеты" - Боррель
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27.02.2022 22:30 Відповісти
Русофоб Байрактар как всегда безжалостен
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27.02.2022 22:30 Відповісти
Это можно смотреть бесконечно!
Слава Украине!
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27.02.2022 22:34 Відповісти
Не нашел сразу здесь статью о нем.
Фото "Призрака Киева". Он уничтожил 10 самолетов врага! Слава Герою!!!

https://apostrophe.ua/news/society/2022-02-27/unichtojil-10-samoletov-vraga-v-seti-poyavilos-foto-prizraka-kieva/260758
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27.02.2022 22:40 Відповісти
Он и его коллеги и есть причина возможности применения Байрактаров, т.к. будь контроль неба у русских, то Байрактары давно бы уже все выпилили.
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27.02.2022 22:50 Відповісти
Немедленно уберите все упоминания о летчиках, тем более их фотографии. Нафига это постить?

Например, в Финляндии не увидишь публикации о своих военных летчиках в прессе - это запрещено законом. Кроме того, вообще все личные данные летчиков и летного персонала полностью засекречены и любое обнародование их в прессе - запрещено, даже в мирное время.
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28.02.2022 02:19 Відповісти
Там же наче їх два стояло
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27.02.2022 23:06 Відповісти
это получается они с коростиня зашли в Украину ?
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27.02.2022 23:09 Відповісти
с беларуси
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27.02.2022 23:27 Відповісти
Посмотрел несколько раз подряд - на бис
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27.02.2022 23:39 Відповісти
великолепное видео на сон грядущий. А главное - прецедент! Но первое место в воскресенье все равно за телерепортажем нашего корреспондента из Бучи "V=Zhopa"
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28.02.2022 00:07 Відповісти
Добре хлопці, Ой як добре !!!!
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28.02.2022 00:23 Відповісти
По-моему, надо больше использовать байрактары, для них сейчас очень много работы.
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28.02.2022 02:35 Відповісти
Боже, як гарно.
Вже дивлюся н-ний раз.

Як тепер кажуть наші хлопці на те, що залишається після =асвабадітєлєй= - угольки.
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28.02.2022 07:10 Відповісти
БЕСТСЕЛЛЕР!!! Каждый раз смотришь как в первый раз. Операторам Байрактаров огромный респект.
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01.03.2022 10:05 Відповісти
Было бы неплохо, если бы все российские деньги, замороженные сейчас в иностранных банках, в будущем пошли бы на восстановление Украины. Да здравствует Украина! (извините но я учился в Киеве 1978 тогда украинский язык иностранцев не учили)
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12.03.2022 10:46 Відповісти
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