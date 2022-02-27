За двое суток мобилизовали почти 100 тысяч украинцев, - Залужный
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Почти 100 тысяч граждан в Украине мобилизовали в армию за двое суток.
Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный в фейсбуке , информирует Цензор.НЕТ.
"Нам противостоит одна из крупнейших армий мира. Но мы сильнее! И каждый день наши ряды крепнут. За двое суток мобилизовано почти 100 тысяч граждан, из них половина - резервисты Сил ТРО (территориальной обороны - ред.) ВСУ", - написал он.
Напомним, 24 февраля, в день вторжения армии РФ на территорию Украины, президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Призыв военнообязанных, резервистов и привлечения транспортных средств для обеспечения нужд военных формирований поручено осуществить в объемах, определенных в соответствии с мобилизационными планами.
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Весь мир с вами, дорогие украинцы!
Но они не понимали, что такое патриотизм и жажда свободного будущего.
Если не для себя, то для своих детей.
И вы, вместе со своим Президентом, это показали всему миру.
И весь мир за вами повторяет - иди ***** путлер со своими рашистами.
За вашу и нашу свободу.
За пол дня мы собрали 10 фур гуманитарки.
И еще добавим оружия.