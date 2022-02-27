За дві доби мобілізували майже 100 тисяч українців, - Залужний

Майже 100 тисяч громадян в Україні мобілізували до війська за дві доби.

Про це повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

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"Нам протистоїть одна з найбільших армій світу. Але ми сильніші! І щодня наші лави міцніють. За дві доби мобілізовано майже 100 тисяч громадян, з них половина - резервісти Сил ТРО (територіальної оборони - ред.) ЗСУ", - написав він.

Нагадаємо, 24 лютого, у день вторгнення армії РФ на територію України, президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Призов військовозобов'язаних, резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб військових формувань доручено здійснити в обсягах, визначених згідно з мобілізаційними планами.