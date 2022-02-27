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За дві доби мобілізували майже 100 тисяч українців, - Залужний

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

За дві доби мобілізували майже 100 тисяч українців, - Залужний

Майже 100 тисяч громадян в Україні мобілізували до війська за дві доби.

Про це повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

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"Нам протистоїть одна з найбільших армій світу. Але ми сильніші! І щодня наші лави міцніють. За дві доби мобілізовано майже 100 тисяч громадян, з них половина - резервісти Сил ТРО (територіальної оборони - ред.) ЗСУ", - написав він.

Нагадаємо, 24 лютого, у день вторгнення армії РФ на територію України, президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Призов військовозобов'язаних, резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб військових формувань доручено здійснити в обсягах, визначених згідно з мобілізаційними планами.
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Топ коментарі
+49
Нах ті болота, Крим назад .
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27.02.2022 22:15
+35
ФАЙНО !
⚡️ЕС поставит Украине боевые самолеты, заявил Боррель.
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27.02.2022 22:15
+27
Нет не напугал. Разбудил. Точнее разбудила непокорная Украина. Запад увидел, что есть огромная сила в центре ЕС, готовя за свою землю рвать хоть инопланетян. Если бы не ваша сила, стойкость, смелость и воля, то дальше обеспокоиностей дело бы не шло. Запад искренне помогает Украине, просто афганцы сильно подорвали веру цивилизованного мира в людей. Украина эту веру вернула.
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27.02.2022 22:35
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Поражаюсь с нашего народа, когда все хорошо, мы грыземся между собой, но когда приходит беда мы мгновенно становимся как монолит. Слава Украине, слава Вооруженным силам Украины.
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27.02.2022 23:19 Відповісти
щось в тому є🤔🤔
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27.02.2022 23:49 Відповісти
Слава доблестным защитникам Украины! Смерть рашистским захватчикам!
Весь мир с вами, дорогие украинцы!
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27.02.2022 23:29 Відповісти
Оце працюють! Браво отамане!
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27.02.2022 23:34 Відповісти
Була ж пропозиція до Верховної ради...На рахунок легалізації зброї..чому було не прийняти закон?
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27.02.2022 23:40 Відповісти
после этого всего этот закон вообще потеряет смысл. просто примут новый с понятием по умолчанию. типа есть ствол , ну и чудненько. зарегистрируйте пожалуйста его в дии.
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27.02.2022 23:54 Відповісти
Цифру могли легко удвоить, даже утроить вооружая местную самооборону, в которой мужики вооружены охотничьими ружьями, бейсбольными битами и арматурой. Слабовато против автоматов да и не гуманно даже врага мучить картечью и арматурой.
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27.02.2022 23:49 Відповісти
картечь намного страшнее для русни. она не делает одну большую дырку а делает сразу много маленьких дырочек в их шкурках. и они сразу же начинают кровоточить и гнить. Да и целиться в удмурта особо не нужно. достаточно направить ствол в направлении северного азиата.
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27.02.2022 23:57 Відповісти
Пуля 12к при попадании в броник открывает внутренние органы
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28.02.2022 05:55 Відповісти
Не гуманно. Мы же не садисты - рашисты.
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28.02.2022 19:14 Відповісти
Все говорили - 96 часов и Киев падёт...
Но они не понимали, что такое патриотизм и жажда свободного будущего.
Если не для себя, то для своих детей.
И вы, вместе со своим Президентом, это показали всему миру.
И весь мир за вами повторяет - иди ***** путлер со своими рашистами.
За вашу и нашу свободу.
За пол дня мы собрали 10 фур гуманитарки.
И еще добавим оружия.
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27.02.2022 23:54 Відповісти
дякуємо!
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28.02.2022 00:09 Відповісти
перестаньте хвалити президента ,вся заслуга лише українського народу,а він лише читає тексти написані спікмейкерами.
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28.02.2022 00:25 Відповісти
Друзі! Звертайте увагу і придивляйтесь до попів і храмів московського патріархату.Є інформація що в їх храмах чи підвалах переховуються диверсанти.Окрім того попи московитів запудрюють мізки прихожанам що це Україна...напала на Росію!Ця інформація достовірна.Нагадую тим хто забув чи не знає.Якщо в храмах богослужіння на церковно-словянській мові,це храм московського патріархату.Людей збиває з пантелику назва храмів,а саме УПЦ і на 98% люди вірять що це українські храми. Наша Церква українська має назву ПЦУ і її предстоятель митрополит Епіфаній,а у московитів Онуфрій. Будь ласка розповсюджуйте це серед знайомих,родичів і друзів,це дуже важливо,бо війна йде не тільки на фронтах,а й в тилу і ця війна не менш небезпечна,бо це пропагандистська війна
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28.02.2022 03:53 Відповісти
Путин йди на ***, абізяна ****** !
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28.02.2022 08:08 Відповісти
Держитесь, герои!
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28.02.2022 08:31 Відповісти
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