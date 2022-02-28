Зеленский - Джонсону: Следующие 24 часа будут решающими для Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьером Великобритании Борисом Джонсоном заявил, что следующие сутки будут решающими для Украины.
О разговоре с Джонсоном Зеленским сообщил в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Поговорил с Премьер-министром 🇬🇧 @BorisJohnson и Президентом 🇵🇱 @AndrzejDuda об актуальной ситуации с безопасностью. Согласовали дальнейшие совместные шаги по противодействию агрессору. Антивоенная коалиция в действии!" – написал он.
Пресс-служба премьера Великобритании сообщает, что Джонсон назвал сопротивление украинского народа героическим.
"Президент Зеленский сказал, что убежден: следующие 24 часа будут решающим временем для Украины, и премьер-министр (Борис Джонсон. - Ред.) заверил, что сделает все возможное для помощи, он сделает все возможное, чтобы помочь обеспечить оборонную помощь со стороны Великобритании и союзников", - говорится в сообщении пресс-службы британского премьера.
Пожалуйста, подождите...
В армії слово 'втрати' це і вбиті і поранені разом.
все делается почти приблизительно по числу состава
200-тих вони покидали та й втікли. В Росії українські пабліки мало хто дивиться.
А 300-тих Білгород та Курськ повні, лікарі дзвонять всюди, щоб розвозили. 3 області вже в курсі, що там пиз...ець.
Ну а дальше - или мы топ 1 в мире. В нас вкачивают миллиарды в экономику и армию, делая ********* витрину для всех.
Или мы все отправимся в Вирій/Вальгалу, под ядерными ударами...
Украина будет форпостом Европейской цивилизации на Востоке
Ултиматум, руSSкі терористи, ви оточені! НА вас зі сходу йде одеський Правий Сектор!
даєм вам 2-і години щоб ви йшли в свої сім`ї!
Всім хто хоче в путінскій рай.....просим остатися!! ПРОБУЙТЕ! там треба 2´роти прикордонників... і все!
ПРИВІД: контрабанда сигарет та бензину....
ВСЯ УКРАЇНА вас підтримає!
контактуйте СТЕРНЕНКА, він вам порадить...
Я написав англійською комментар для тупих гуглівських адмінiв !
Слава Україні!
#Viva #Ukraine
And broadcast fake, mislead information !
26 февраля 2022
"Многие командиры переживают, что у них будут отказники"
Предположительно за неделю до российского вторжения "Мартынов" рассказывает, что до широкого круга командиров наконец донесли цель операции.
Многих она поразила, признает он.
"Сегодня [в Смоленск] съехались все группировки, собрались командиры всех СОБРов, ОМОНов, войсковых отрядов специальных подразделений. Большинство командиров сегодня впервые услышали все те задачи и цели, которые перед нами стоят. Шеф, честно говоря, многие командиры слушали это с выпученными глазами, едва сдерживали свои эмоции. Было много разговоров: многие командиры переживают, что у них будут "отказники", которые будут отказываться, писать рапорта", - с волнением рассказывал он.
"Естественно, нас это не касается, нас сегодня неоднократно ставили в пример", - тут же рапортует Мартынов.
Спустя несколько дней он докладывает.
"Сегодня ночью в точку Б, в Беларусь, выдвигается первая группа, плюс наша передовая группа. А мы всем нашим составом выдвигаемся завтра ночью".
"Кадыров" едет в машине, фоном играет кавказская музыка, рядом с ним сидит некий "Адам". "Мы с Адамом готовимся, подмога есть", - шутит он.
Смеха спутника "Кадырова" не слышно. Известно, что к Кадырову близок депутат Госдумы Адам Делимханов.
"Рамзан Ахматович, старший брат, спасибо за подмогу! Но мы надеемся, что мы вас пригласим, когда уже музыку настроим, нашу правильную, и уже в районе Майдана или Крещатика танцы подготовим", - радостно подхватывает "Мартынов".
зпшкварили "танцовщиков"
Предположительно 23 февраля "Мартынов" взволнованно сообщает.
"Рамзан Ахматович, у нас все в полном порядке, все наши строительные бригады полностью подготовлены, молотки готовы, пилы готовы, гвозди с собой взяли, полностью заряжены. И готовы к выполнению любой задачи через семь часов".
Под строительными работами и молотками с пилами, возможно, имеется в виду предстоящая операция и оружие.
"Дай Аллах, чтобы строительство и стройка закончились удачно, чтобы они фундамент прочный заложили, чтобы вы могли достраивать", - радуется "Кадыров".
Утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине.
"Готов выполнить любую вашу поставленную задачу, любой ваш приказ", - так заканчивает каждое свое голосовое сообщение "Мартынов".
https://www.bbc.com/russian/features-60528746
В пятницу, 25 февраля, в инстаграм-аккаунте, где чаще всего ведет прямые эфиры глава Чечни Рамзан Кадыров, было опубликовано видео с десятками тысяч силовиков в центре Грозного. На нем сотрудники силовых структур Чечни стоят на территории резиденции Кадырова и слушают речь главы республики.
"Пользуясь случаем, хочу давать совет пока действующему президенту Зеленскому. Пока он не стал экс-президентом Украины, чтобы он поскорее позвонил нашему президенту, Верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину, и попросил извинений", - говорит Кадыров.
Официальная цель мероприятия - показать, что силовики из Чечни готовы принять участие в боевых действия на Украине. Однако на самом деле часть подразделений уже давно была переброшена поближе к Украине, также есть свидетельства, что чеченские бойцы уже участвуют в боевых действиях.
О том, что чеченские силовики еще как минимум с середины февраля находятся недалеко от границы с Украиной, Би-би-си ранее говорили четыре источника, в том числе и близкие к местным силовым органам.
Переброску техники чеченской Росгвардии, равно как и подразделений из других регионов, ранее зафиксировали и в группе Conflict Intelligence Team.
Об этом же могут свидетельствовать и голосовые сообщения, которые предоставил Би-би-си источник. Он, в свою очередь, получил их от человека, представившегося бывшим сотрудником российских силовых органов, который выступает против войны.
Смерть Ворогам !
Слава Україні !
Героям Слава !
Перемога буде за нами.
Слава нації
Смерть москалям.
Нас ,українців , з таким почуттям гумору....!?
https://defence-line.org/2022/02/pervym-delom-samolety-ili-vertolety/
Мы захватим Киев за три дня говорили они
В интернете можно встретить много упоминаний от русскомирцев о том, сколько именно Украина простоит перед ее захватом Россией. Особи с сумеречным сознанием говорили за два дня. Те, кто чуток поумнее говорили 3. Да, да. Так и говорили. За два дня захватим Киев и еще день на оставшуюся Украину. Но были и те, кто делал чуть более пессимистичные прогнозы: «Украина никогда не станет воевать с Белоруссией, поскольку «там некому будет против нас воевать». Об этом в интервью Владимиру Соловьеву заявил белорусский президент Александр Лукашенко, фрагменты из него опубликовало агентство БелТа. По мнению Лукашенко, если такая война и начнется, она продлится не более трех-четырех дней».
Россия оценила, что добьется целей за два дня. Как еще можно объяснить вот этот пост, который вышел 26-го числа и где вовсю трубят о победе путина и новой эре? «Теперь этой проблемы нет - Украина вернулась к России». Утю-тю, какие мы были оптимисты.
И вот украинская армия воюет с российской, а белорусы им активно помогает. Прошло 4 дня и что мы видим? Они даже ни одного более-менее крупного города не захватили. В основном захватывают небольшие поселки, где и ВСУ даже нет. Но в основном они просто стараются побыстрее проезжать сквозь них, потому что есть шанс нарваться на коктейль молотова или что-то похуже.
Судя по всему, россияне используют открытые каналы связи или что-то очень простое. В их переговоры вклиниваются обычные гражданские украинцы и рассказывают им что они будут гнить в их земле, кормить червей и что пора валить домой или сдаваться. При этом видно, что оккупанты уже измучены и срываются на крик. И вместо того, чтобы управлять вторжением они переругиваются с украинцами. Все это тоже играет на руку украинцам, у них время есть.
Но это только начало. А что, например испытывает командир группы танков, когда ему говорят передвинутся в заданную точку и при этом он слышит украинскую речь? Он понимает, что это услышал не только он и его начальник. Если простой украинский гражданский это слышит, то в ВСУ его и подавно услышали. И не будет ли ждать его на новом месте «сюрприз» и не прилетит ли он чуть позже. А потом его посещают мысли: «А что я здесь вообще делаю с такой техникой связи, если ВСУ все это перехватывают?».
Трудности со снабжением оккупантов только усиливаются. Это подтверждает разведка США и Великобритании. А любая неподвижная колонна становится легкой мишенью. Местные жители снимают на телефон и отправляют властям фото/видео вместе с координатами. После чего туда прилетают «подарки». Оставшихся в живых добивают местные жители «палками, как гадюк». Поэтому оккупанты массово бросают технику, когда кончается топливо.
Все больше появляется видео освободителей-мародеров. Самое последнее видео, где два «освободителя» освобождают банк от сейфа. Они наверно поняли, что за свои фантики они скоро вообще ничего не смогут купить и начали затариваться гривной. Но большая часть грабит продовольственные магазины, потому что в России не считают нужным их кормить. Тебе дали танк вот и выкручивайся как хочешь. Нередко грабители возвращаются назад с трофеями и обнаруживают что их техники нет. Угнали. И бывает и более неприятный сюрприз. Потому что опять же местные жители снимают и быстро передают куда следует.
Украинцы креативно рассылают фотографии мертвых русских и их техники везде куда только могут. Сейчас последний тренд: оставлять комментарии на гугл-картах к популярным заведениям. Сайт, который украинцы создали для того, чтобы россияне могли узнать, что произошло с их родственником, забанил Роскомнадзор. Минобороны впервые признало, что есть потери. Не прошло и четыре дня. В целом со стороны Украины идет крайне эффективная информационная война. Эту битву Россия проиграла подчистую. Весь мир на стороне Украины.
Российские бравые вояки настолько боятся ВСУ что обстреляли памятник БДРМ. И пока они, нервно хихикая меняли штанишки, к ним пришло ВСУ. На видео от российской колоны не осталось практически ничего. Просто раскореженные отдельные куски железа. Даже непонятно что это было, не то танк, не то ББМ.
По слухам Росгвардия платит протестующим за участие в митингах, потому что чем больше протестующих, тем больше нужно Росгвардии на месте. А иначе, отправят на фронт. А я еще раз подчеркну, что это только солдаты попадают под действие Женевской конвенции. Росгвардия, ОМОН, милиция и прочие российские структуры не считаются военными и легитимны только на территории России. На территории Украины они приравниваются к диверсантам, которых можно расстреливать на месте без суда и следствия. Поэтому им еще хуже, чем солдатам и они про это знают. Вот и раскошеливаются. Но повторю, это только слухи.
Санкции только прибывают. Сначала я думал, что это все чтобы быть в тренде, но сейчас много кто из политиков начинает получать политические дивиденды поддерживая Украину. Не удивлюсь если Россию в конце концов исключат из ООН, хоть это и невозможно. Практически все страны Европы закрыли свое воздушное пространство для России. Военную помощь предлагает даже далекая Австралия, которая находится ровно по другую сторону глобуса, и я уже молчу про страны Европы. Евросоюз официально будет поставлять военную помощь Украине, что вообще происходит впервые. Такое ощущение что идет какое-то необычное соревнование «нагадь России» и «помоги Украине». Даже СССР в свои худшие годы, даже близко не имел таких санкций.
Я все боялся, что возможно путин действует по какому-то хитрому плану. А потом я посмотрел видосик (смотреть не нужно) от Деля́гина, который «Заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по экономической политике». Который хочет создать "Комиссию с абсолютными полномочиями", про «пятую либеральную колону» и прочий бред в таком же духе. И я понимаю, что этого человека нельзя к экономике на пушечный выстрел подпускать. Он реально верит, что в Украине бандеровцы, обычные украинцы стонут под их гнетом и прочий бред. И что они будут с цветами встречать освободителей. Видео записано 18 часов назад и уже пора бы и быть в курсе того, что в Украине происходит на самом деле. Что все, и стар и млад бьют оккупантов и что это стало по-настоящему народной войной.
Но потом я понимаю, что они сами реально верят в эти сказки. То есть они живут в придуманном ими самими мире и свои решения они принимают исходя из своих фантазий, а не исходя из реальной действительности. Я думаю, что на данный момент от Путина все еще скрывают реальное положение и он думает, что все еще будет хорошо, просто это временные трудности.
А в реальности уже видно, что накал атак резко снизился. По словам моих знакомых на местах, эта ночь была гораздо тише. И если раньше разведки США и Великобритании писали, что скорей всего Путин захватит Киев за 96 часов, то через пару дней начали говорить, что темп наступления замедлился, а теперь уже начинают осторожно писать, что «Украина побеждает. Не проигрывает - это значит побеждает». Это твит полковника Джона Спенсера, заведующего кафедрой изучения городской войны в Институте современной войны при армии США.
В Украину прибыли противотанковые и противоздушные комплексы и очень большое их количество умудрились доставить в Харьков. Также прибыло пополнение - около 100 тысяч резервистов. При чем, опять же по словам знакомых, берут только тех, кто 100% здоров и кто уже имел опыт. Остальных пока отправляют домой. Прибывает обычное вооружение, каски, броники и много чего еще и это только начало. Германия скоро поставит самолеты, которыми умеют управлять украинские пилоты.
Россия себя унизила и опустила до уровня людоедов. Таких санкций не было ни у кого, даже у СССР. Весь мир брезгливо смотрит на Россию и россиян. Россиянам стыдно быть русскими. Это даже близко не сравнится к тому, как им было стыдно в 2014 году, когда отжали Крым и Донбасс. Я бы сказал россиянином, стало быть, просто позорно. Примерно так же позорно, как и быть тем самым членом племени людоедов. Огромное количество россиян приходят на антироссийские митинги во всех странах, чтобы хоть как-то смыть этот позор, просто потому что иначе они не могут жить дальше.
Ну а тупое быдло, перестав на секунду жевать, с удивлением спрашивает: «не, ну а нас то за что? Мы просто рабы, какой с нас спрос? Почему мы за корм должны больше платить? Несправедливо это». Но мы то уже знаем кто будет оплачивать эту войну и репарации, так что росейскому быдлу пора затягивать пояса потуже и привыкать к тому что теперь они будут работать в два раза больше, а есть в два раза меньше.
Французский иностранный легион отпускает украинцев, желающих защищать свою страну от российских оккупантов. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.
Высококвалифицированные пехотинцы смогут поехать в Украину в полной боевой экипировке.
Парламент Латвіі дозволив своім громадянам приймати участь в бойових діях на стороні Києва сообщает Вaltnews
Агентство отмечает, что "желающих сражаться на стороне ЛНР и ДНР, как и раньше, будет ждать уголовная ответственность".
Минобороны Украины заявило, что потери российских вооруженных сил за время войны составляют приблизительно 5300 человек. При этом уточняется, что в это число включены не только убитые, но и раненые. Данных о собственных потерях ведомство не привело.
У Би-би-си нет подтверждения этих данных из независимых источников и нет возможности самостоятельно верифицировать информацию.
Минобороны России не раскрывает данные о погибших и раненых военнослужащих. Накануне ведомство впервые заявило, что в ходе "спецоперации" на Украине есть жертвы, но не назвало никаких цифр, а также подчеркнуло, что российские потери "многократно меньше уничтоженных националистов".
RTVI
🇺🇦Украинская делегация прибыла в Беларусь на переговоры с российской стороной, передает РИА Новости
В состав украинской делегации, прибывшей в Гомель, вошли:
🔸 министр обороны Алексей Резников
🔸 замглавы МИД Николай Точицкий
🔸 советник главы офиса президента Михаил Подоляк
🔸 глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия
🔸 депутат Рустем Умеров
🔸 первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Андрей Костин
❗️ «Эхо Москвы» напоминает, что любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.
Белорусский экономист Сергей Чалый о том, насколько повышается статус Лукашенко в переговорах Украины и России:
«Я думаю, для Лукашенко сейчас это единственный шанс не поучаствовать в той войне, которая происходит. По всем международным определениям Беларусь уже страна-агрессор, предоставляет территорию для российских войск. Именно оттуда идет наступление на Киев, именно оттуда ведется обстрел ракетами. Расчет, очевидно, был на обещанные три-четыре дня. Недаром Лукашенко именно эти даты называл во многих своих интервью. Видимо, это ровно то, что было обещано Путину»