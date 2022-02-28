РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8033 посетителя онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине
49 406 82
война (46875) Зеленский (16558) Джонсон_Борис (478)

Зеленский - Джонсону: Следующие 24 часа будут решающими для Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Зеленский - Джонсону: Следующие 24 часа будут решающими для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьером Великобритании Борисом Джонсоном заявил, что следующие сутки будут решающими для Украины.

О разговоре с Джонсоном Зеленским сообщил в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Поговорил с Премьер-министром 🇬🇧 @BorisJohnson и Президентом 🇵🇱 @AndrzejDuda об актуальной ситуации с безопасностью. Согласовали дальнейшие совместные шаги по противодействию агрессору. Антивоенная коалиция в действии!" – написал он.

Пресс-служба премьера Великобритании сообщает, что Джонсон назвал сопротивление украинского народа героическим.

"Президент Зеленский сказал, что убежден: следующие 24 часа будут решающим временем для Украины, и премьер-министр (Борис Джонсон. - Ред.) заверил, что сделает все возможное для помощи, он сделает все возможное, чтобы помочь обеспечить оборонную помощь со стороны Великобритании и союзников", - говорится в сообщении пресс-службы британского премьера.

Также смотрите: Премьер Британии Джонсон заговорил по-русски: "Я не верю, что это война от вашего имени". ВИДЕО

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+71
показать весь комментарий
28.02.2022 04:11
+38
Тож так думаю.

Ну а дальше - или мы топ 1 в мире. В нас вкачивают миллиарды в экономику и армию, делая ********* витрину для всех.

Или мы все отправимся в Вирій/Вальгалу, под ядерными ударами...
показать весь комментарий
28.02.2022 04:13
+34
Хлопці та дівчата є одна мразота на ютубі, яку треба закидати страйками та заткнути навіки, ще один пропагандон з майже мільйоном аудиторії, заходьте на його канал, будь яке відео і тиснить кнопку поскаржитись, разом зламаємо шию ворожої пропогандської гідрі, Слава Україні! https://www.youtube.com/channel/UCSQSxUJb4zH1SEpzNerSLLg
показать весь комментарий
28.02.2022 04:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
28.02.2022 04:11 Ответить
показать весь комментарий
28.02.2022 07:34 Ответить
Ну це журналісти перекрутили.
В армії слово 'втрати' це і вбиті і поранені разом.
показать весь комментарий
28.02.2022 04:16 Ответить
А ще полонені і пропавші безвісти.
показать весь комментарий
28.02.2022 14:00 Ответить
Тебе надо точно? иди счетоводом и посчитай. Нах их считать? Они сами их не считают.
показать весь комментарий
28.02.2022 04:17 Ответить
нельзя сказать 100 пр многих тварей сожгли джавелинами нлавами наглухо
все делается почти приблизительно по числу состава
показать весь комментарий
28.02.2022 04:17 Ответить
Що вам не подобається. 300-ті теж гарний психологічний фактор.

200-тих вони покидали та й втікли. В Росії українські пабліки мало хто дивиться.

А 300-тих Білгород та Курськ повні, лікарі дзвонять всюди, щоб розвозили. 3 області вже в курсі, що там пиз...ець.
показать весь комментарий
28.02.2022 04:20 Ответить
ну іди і порахуй дохлих цапів, ти знаєшь скільки їх там у кожному транспортному засобі зашкварилось? ща тобі хлопці ще й рахувати будуть їх поголовно, та доповідати щоб тобі на дивані міцніше спалось, ***** така відповід підходить?
показать весь комментарий
28.02.2022 04:25 Ответить
Не говори гоп... Не расслабляем булки, бьем врага не жалеем снарядов.
показать весь комментарий
28.02.2022 04:12 Ответить
Тож так думаю.

Ну а дальше - или мы топ 1 в мире. В нас вкачивают миллиарды в экономику и армию, делая ********* витрину для всех.

Или мы все отправимся в Вирій/Вальгалу, под ядерными ударами...
показать весь комментарий
28.02.2022 04:13 Ответить
10000%
показать весь комментарий
28.02.2022 04:15 Ответить
Лучше жить в Вальгалле чем в срусском мире...
показать весь комментарий
28.02.2022 04:33 Ответить
чувак - це круто
показать весь комментарий
28.02.2022 05:34 Ответить
1000%
показать весь комментарий
28.02.2022 05:41 Ответить
10000%
показать весь комментарий
28.02.2022 06:27 Ответить
Именно так и будет: коллективный Запад вместе с украинским народом сделает из Украины роскошную витрину успешной европейской страны, чтобы русские орки тоже имели пример и мотивацию стать нормальными людьми и перестать быть врагами Европейской цивилизации.

Украина будет форпостом Европейской цивилизации на Востоке
показать весь комментарий
28.02.2022 09:52 Ответить
Вирішально буде коли 100 тис. мобілізованих займуть свої місця і дійде зброя з Європи.
показать весь комментарий
28.02.2022 04:14 Ответить
Генерал казав, там 50 тис з досвідом в АТО, а 50 тис минулі строковики з інших областей, але наймотивовіши...
показать весь комментарий
28.02.2022 04:22 Ответить
Смерть ворогам! Хлопцям удачі!
показать весь комментарий
28.02.2022 04:16 Ответить
Хлопці та дівчата є одна мразота на ютубі, яку треба закидати страйками та заткнути навіки, ще один пропагандон з майже мільйоном аудиторії, заходьте на його канал, будь яке відео і тиснить кнопку поскаржитись, разом зламаємо шию ворожої пропогандської гідрі, Слава Україні! https://www.youtube.com/channel/UCSQSxUJb4zH1SEpzNerSLLg
показать весь комментарий
28.02.2022 04:18 Ответить
Точно. Я вчера хотел спросить -Что за мразь-эксперт? Оказывается гнида кацапская...
показать весь комментарий
28.02.2022 04:24 Ответить
Люди, піднімайте Молдову, щоб відбирали свою землю!!! іншої можливості у них НЕ буде!
показать весь комментарий
28.02.2022 06:28 Ответить
В нас вообще нет армии. Предыдущие СОСИалистические и коМУнистические *************** власти постарались это сделать. Придет и их время.
показать весь комментарий
28.02.2022 06:32 Ответить
НЕ бійтеся...ПРОБУЙТЕ! 2-3 взвода поліції:
Ултиматум, руSSкі терористи, ви оточені! НА вас зі сходу йде одеський Правий Сектор!
даєм вам 2-і години щоб ви йшли в свої сім`ї!

Всім хто хоче в путінскій рай.....просим остатися!! ПРОБУЙТЕ! там треба 2´роти прикордонників... і все!

ПРИВІД: контрабанда сигарет та бензину....

ВСЯ УКРАЇНА вас підтримає!
контактуйте СТЕРНЕНКА, він вам порадить...
показать весь комментарий
28.02.2022 06:41 Ответить
Украине не нужен и с этого бока очаг. Все будет хорошо.
показать весь комментарий
28.02.2022 09:25 Ответить
После победы Украины в Освободительной войне против путинского Мордора кацапский бандитский гадюшник ПМР в Приднестровье будет ликвидирован за пару недель.
показать весь комментарий
28.02.2022 09:57 Ответить
Меньше.
показать весь комментарий
28.02.2022 10:58 Ответить
если вы их обезвредите - откуда возьмется "очаг"?
показать весь комментарий
28.02.2022 11:39 Ответить
сделано
показать весь комментарий
28.02.2022 04:24 Ответить
дякую
показать весь комментарий
28.02.2022 04:28 Ответить
Насколько я знаю,надо немного просмотреть (убрав звук под ноль) и потом нажать на палец Вниз. Иначе считается что нажимает кнопку бот. Не знаю если это точно,но я так делаю.
показать весь комментарий
28.02.2022 04:33 Ответить
Дякую за роз'яснення, закидаємо гніду страйками!
показать весь комментарий
28.02.2022 04:36 Ответить
Я их уже ?и?дячю во всю в Ютубе.
показать весь комментарий
28.02.2022 11:00 Ответить
Извините,за мой французский язык...
показать весь комментарий
28.02.2022 11:04 Ответить
сделано
показать весь комментарий
28.02.2022 04:34 Ответить
сделано
показать весь комментарий
28.02.2022 06:48 Ответить
а цілу сторінку того падли можна поскаржитись на тероризм? чи то на кожне відео треба окремо? бо я на кожне відео ставлю діз і скаргу на тероризм
показать весь комментарий
28.02.2022 11:30 Ответить
Зроблено !
Я написав англійською комментар для тупих гуглівських адмінiв !

Слава Україні!
#Viva #Ukraine
показать весь комментарий
28.02.2022 04:41 Ответить
напиши тут.по англійськи шо писати! я скопіюю
показать весь комментарий
28.02.2022 11:33 Ответить
This channel support war in Ukraine, and terrorist russian invasion !
And broadcast fake, mislead information !
показать весь комментарий
28.02.2022 12:52 Ответить
дякую
показать весь комментарий
28.02.2022 12:57 Ответить
Реальный гондон-пропагадист,блевать хочется. Пожаловался не смотря. СЛАВА УКРАЇНІ!!!
показать весь комментарий
28.02.2022 04:55 Ответить
Страйконув
показать весь комментарий
28.02.2022 05:17 Ответить
Отправили жалобы . Цензорята , не ленитесь , присоединяйтесь. Заспамим парашкинского поца
показать весь комментарий
28.02.2022 07:19 Ответить
Поскаржився на кацапа
показать весь комментарий
28.02.2022 07:49 Ответить
Зроблено.
показать весь комментарий
28.02.2022 08:28 Ответить
Зроблено ,забанимо паскуду)))
показать весь комментарий
28.02.2022 09:34 Ответить
"В районе Майдана или Крещатика танцы подготовим". Что человеку с голосом Кадырова докладывали накануне вторжения России на Украину

26 февраля 2022

"Многие командиры переживают, что у них будут отказники"

Предположительно за неделю до российского вторжения "Мартынов" рассказывает, что до широкого круга командиров наконец донесли цель операции.

Многих она поразила, признает он.

"Сегодня [в Смоленск] съехались все группировки, собрались командиры всех СОБРов, ОМОНов, войсковых отрядов специальных подразделений. Большинство командиров сегодня впервые услышали все те задачи и цели, которые перед нами стоят. Шеф, честно говоря, многие командиры слушали это с выпученными глазами, едва сдерживали свои эмоции. Было много разговоров: многие командиры переживают, что у них будут "отказники", которые будут отказываться, писать рапорта", - с волнением рассказывал он.

"Естественно, нас это не касается, нас сегодня неоднократно ставили в пример", - тут же рапортует Мартынов.

Спустя несколько дней он докладывает.

"Сегодня ночью в точку Б, в Беларусь, выдвигается первая группа, плюс наша передовая группа. А мы всем нашим составом выдвигаемся завтра ночью".

"Кадыров" едет в машине, фоном играет кавказская музыка, рядом с ним сидит некий "Адам". "Мы с Адамом готовимся, подмога есть", - шутит он.

Смеха спутника "Кадырова" не слышно. Известно, что к Кадырову близок депутат Госдумы Адам Делимханов.

"Рамзан Ахматович, старший брат, спасибо за подмогу! Но мы надеемся, что мы вас пригласим, когда уже музыку настроим, нашу правильную, и уже в районе Майдана или Крещатика танцы подготовим", - радостно подхватывает "Мартынов".

зпшкварили "танцовщиков"
показать весь комментарий
28.02.2022 04:20 Ответить
Для них "правильная музыка" это хор Александрова....)))
показать весь комментарий
28.02.2022 06:12 Ответить
Для них "правильна музыка" : концерт кабздона! там їх Гнидa-злодій жиріновскій чекає.....
показать весь комментарий
28.02.2022 06:33 Ответить
"Пилы и гвозди взяли"

Предположительно 23 февраля "Мартынов" взволнованно сообщает.

"Рамзан Ахматович, у нас все в полном порядке, все наши строительные бригады полностью подготовлены, молотки готовы, пилы готовы, гвозди с собой взяли, полностью заряжены. И готовы к выполнению любой задачи через семь часов".

Под строительными работами и молотками с пилами, возможно, имеется в виду предстоящая операция и оружие.

"Дай Аллах, чтобы строительство и стройка закончились удачно, чтобы они фундамент прочный заложили, чтобы вы могли достраивать", - радуется "Кадыров".

Утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине.

"Готов выполнить любую вашу поставленную задачу, любой ваш приказ", - так заканчивает каждое свое голосовое сообщение "Мартынов".


https://www.bbc.com/russian/features-60528746
показать весь комментарий
28.02.2022 04:21 Ответить
В распоряжении Би-би-си оказались голосовые сообщения, которыми накануне российского вторжения на Украину обменивались человек с голосом главы Чечни Рамзана Кадырова и человек с голосом зама чеченской Росгвардии Даниила Мартынова. Они обсуждают, как бойцы будут заходить в здания на Украине и какой была реакция командиров, когда они узнали настоящую цель операции.

В пятницу, 25 февраля, в инстаграм-аккаунте, где чаще всего ведет прямые эфиры глава Чечни Рамзан Кадыров, было опубликовано видео с десятками тысяч силовиков в центре Грозного. На нем сотрудники силовых структур Чечни стоят на территории резиденции Кадырова и слушают речь главы республики.

"Пользуясь случаем, хочу давать совет пока действующему президенту Зеленскому. Пока он не стал экс-президентом Украины, чтобы он поскорее позвонил нашему президенту, Верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину, и попросил извинений", - говорит Кадыров.

Официальная цель мероприятия - показать, что силовики из Чечни готовы принять участие в боевых действия на Украине. Однако на самом деле часть подразделений уже давно была переброшена поближе к Украине, также есть свидетельства, что чеченские бойцы уже участвуют в боевых действиях.

О том, что чеченские силовики еще как минимум с середины февраля находятся недалеко от границы с Украиной, Би-би-си ранее говорили четыре источника, в том числе и близкие к местным силовым органам.

Переброску техники чеченской Росгвардии, равно как и подразделений из других регионов, ранее зафиксировали и в группе Conflict Intelligence Team.

Об этом же могут свидетельствовать и голосовые сообщения, которые предоставил Би-би-си источник. Он, в свою очередь, получил их от человека, представившегося бывшим сотрудником российских силовых органов, который выступает против войны.
показать весь комментарий
28.02.2022 04:22 Ответить
Кадыровцов уничтожать на месте главного ******* кадырова повесим свинью небритую
показать весь комментарий
28.02.2022 04:45 Ответить
Скворчащий свиной жир им в глотки.
показать весь комментарий
28.02.2022 09:52 Ответить
... це черножопе гівно вже удобряє Українську землю !
Смерть Ворогам !
Слава Україні !
Героям Слава !
показать весь комментарий
28.02.2022 04:45 Ответить
Тримаймося браття українці.
Перемога буде за нами.
Слава нації
Смерть москалям.
показать весь комментарий
28.02.2022 04:23 Ответить
показать весь комментарий
28.02.2022 04:31 Ответить
в лютому наз розлютили, в березні покладемо всіх рашистів під берези
показать весь комментарий
28.02.2022 04:31 Ответить
А у квітні, я так розумію, порастуть квіточки миру з насіння що по карманам розпіхали
показать весь комментарий
28.02.2022 04:47 Ответить
Ні ну реально...тітка молодець.
Нас ,українців , з таким почуттям гумору....!?
показать весь комментарий
28.02.2022 05:13 Ответить
Надо на семена деревьев переходить, вон суки сколько убили своим металлоломом.
показать весь комментарий
28.02.2022 09:54 Ответить
Агрессор сдулся!!Нет переговорам!!
показать весь комментарий
28.02.2022 04:43 Ответить
Запад должен понимать, что Украине нельзя проиграть **********. Во первых исчезнет остров демократии и дружбы с Западом в самом центре Европы. Во вторых если проиграет в войне такая большая по территории и населению страна, то ********* обретёт уверенность, что всё дозволено и "расея встаёт с кален". Оружие которое уже давал Запад и ЕС в случае проиграша будет использовано в пропагандистских целях, для поднятия духа своих солдат, вот типа не взирая на снабжение Западом оружием, Украина проиграла. Последствия этого будет продолжение агрессии ко всему демократическому миру. Спасибо Западу за поддержку, мы вместе должны победить фашистский режим *********а для продолжения мирной жизни всего Мира.
показать весь комментарий
28.02.2022 04:54 Ответить
Тільки ніяких поступок ворогу! Треба щоб він сам просив про помилування
показать весь комментарий
28.02.2022 05:04 Ответить
Слава защитникам Независимой Украины!
показать весь комментарий
28.02.2022 08:26 Ответить
Линия обороны

https://defence-line.org/2022/02/pervym-delom-samolety-ili-vertolety/

Мы захватим Киев за три дня говорили они

В интернете можно встретить много упоминаний от русскомирцев о том, сколько именно Украина простоит перед ее захватом Россией. Особи с сумеречным сознанием говорили за два дня. Те, кто чуток поумнее говорили 3. Да, да. Так и говорили. За два дня захватим Киев и еще день на оставшуюся Украину. Но были и те, кто делал чуть более пессимистичные прогнозы: «Украина никогда не станет воевать с Белоруссией, поскольку «там некому будет против нас воевать». Об этом в интервью Владимиру Соловьеву заявил белорусский президент Александр Лукашенко, фрагменты из него опубликовало агентство БелТа. По мнению Лукашенко, если такая война и начнется, она продлится не более трех-четырех дней».

Россия оценила, что добьется целей за два дня. Как еще можно объяснить вот этот пост, который вышел 26-го числа и где вовсю трубят о победе путина и новой эре? «Теперь этой проблемы нет - Украина вернулась к России». Утю-тю, какие мы были оптимисты.
И вот украинская армия воюет с российской, а белорусы им активно помогает. Прошло 4 дня и что мы видим? Они даже ни одного более-менее крупного города не захватили. В основном захватывают небольшие поселки, где и ВСУ даже нет. Но в основном они просто стараются побыстрее проезжать сквозь них, потому что есть шанс нарваться на коктейль молотова или что-то похуже.

Судя по всему, россияне используют открытые каналы связи или что-то очень простое. В их переговоры вклиниваются обычные гражданские украинцы и рассказывают им что они будут гнить в их земле, кормить червей и что пора валить домой или сдаваться. При этом видно, что оккупанты уже измучены и срываются на крик. И вместо того, чтобы управлять вторжением они переругиваются с украинцами. Все это тоже играет на руку украинцам, у них время есть.
Но это только начало. А что, например испытывает командир группы танков, когда ему говорят передвинутся в заданную точку и при этом он слышит украинскую речь? Он понимает, что это услышал не только он и его начальник. Если простой украинский гражданский это слышит, то в ВСУ его и подавно услышали. И не будет ли ждать его на новом месте «сюрприз» и не прилетит ли он чуть позже. А потом его посещают мысли: «А что я здесь вообще делаю с такой техникой связи, если ВСУ все это перехватывают?».

Трудности со снабжением оккупантов только усиливаются. Это подтверждает разведка США и Великобритании. А любая неподвижная колонна становится легкой мишенью. Местные жители снимают на телефон и отправляют властям фото/видео вместе с координатами. После чего туда прилетают «подарки». Оставшихся в живых добивают местные жители «палками, как гадюк». Поэтому оккупанты массово бросают технику, когда кончается топливо.

Все больше появляется видео освободителей-мародеров. Самое последнее видео, где два «освободителя» освобождают банк от сейфа. Они наверно поняли, что за свои фантики они скоро вообще ничего не смогут купить и начали затариваться гривной. Но большая часть грабит продовольственные магазины, потому что в России не считают нужным их кормить. Тебе дали танк вот и выкручивайся как хочешь. Нередко грабители возвращаются назад с трофеями и обнаруживают что их техники нет. Угнали. И бывает и более неприятный сюрприз. Потому что опять же местные жители снимают и быстро передают куда следует.

Украинцы креативно рассылают фотографии мертвых русских и их техники везде куда только могут. Сейчас последний тренд: оставлять комментарии на гугл-картах к популярным заведениям. Сайт, который украинцы создали для того, чтобы россияне могли узнать, что произошло с их родственником, забанил Роскомнадзор. Минобороны впервые признало, что есть потери. Не прошло и четыре дня. В целом со стороны Украины идет крайне эффективная информационная война. Эту битву Россия проиграла подчистую. Весь мир на стороне Украины.

Российские бравые вояки настолько боятся ВСУ что обстреляли памятник БДРМ. И пока они, нервно хихикая меняли штанишки, к ним пришло ВСУ. На видео от российской колоны не осталось практически ничего. Просто раскореженные отдельные куски железа. Даже непонятно что это было, не то танк, не то ББМ.

По слухам Росгвардия платит протестующим за участие в митингах, потому что чем больше протестующих, тем больше нужно Росгвардии на месте. А иначе, отправят на фронт. А я еще раз подчеркну, что это только солдаты попадают под действие Женевской конвенции. Росгвардия, ОМОН, милиция и прочие российские структуры не считаются военными и легитимны только на территории России. На территории Украины они приравниваются к диверсантам, которых можно расстреливать на месте без суда и следствия. Поэтому им еще хуже, чем солдатам и они про это знают. Вот и раскошеливаются. Но повторю, это только слухи.
Санкции только прибывают. Сначала я думал, что это все чтобы быть в тренде, но сейчас много кто из политиков начинает получать политические дивиденды поддерживая Украину. Не удивлюсь если Россию в конце концов исключат из ООН, хоть это и невозможно. Практически все страны Европы закрыли свое воздушное пространство для России. Военную помощь предлагает даже далекая Австралия, которая находится ровно по другую сторону глобуса, и я уже молчу про страны Европы. Евросоюз официально будет поставлять военную помощь Украине, что вообще происходит впервые. Такое ощущение что идет какое-то необычное соревнование «нагадь России» и «помоги Украине». Даже СССР в свои худшие годы, даже близко не имел таких санкций.

Я все боялся, что возможно путин действует по какому-то хитрому плану. А потом я посмотрел видосик (смотреть не нужно) от Деля́гина, который «Заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по экономической политике». Который хочет создать "Комиссию с абсолютными полномочиями", про «пятую либеральную колону» и прочий бред в таком же духе. И я понимаю, что этого человека нельзя к экономике на пушечный выстрел подпускать. Он реально верит, что в Украине бандеровцы, обычные украинцы стонут под их гнетом и прочий бред. И что они будут с цветами встречать освободителей. Видео записано 18 часов назад и уже пора бы и быть в курсе того, что в Украине происходит на самом деле. Что все, и стар и млад бьют оккупантов и что это стало по-настоящему народной войной.

Но потом я понимаю, что они сами реально верят в эти сказки. То есть они живут в придуманном ими самими мире и свои решения они принимают исходя из своих фантазий, а не исходя из реальной действительности. Я думаю, что на данный момент от Путина все еще скрывают реальное положение и он думает, что все еще будет хорошо, просто это временные трудности.

А в реальности уже видно, что накал атак резко снизился. По словам моих знакомых на местах, эта ночь была гораздо тише. И если раньше разведки США и Великобритании писали, что скорей всего Путин захватит Киев за 96 часов, то через пару дней начали говорить, что темп наступления замедлился, а теперь уже начинают осторожно писать, что «Украина побеждает. Не проигрывает - это значит побеждает». Это твит полковника Джона Спенсера, заведующего кафедрой изучения городской войны в Институте современной войны при армии США.

В Украину прибыли противотанковые и противоздушные комплексы и очень большое их количество умудрились доставить в Харьков. Также прибыло пополнение - около 100 тысяч резервистов. При чем, опять же по словам знакомых, берут только тех, кто 100% здоров и кто уже имел опыт. Остальных пока отправляют домой. Прибывает обычное вооружение, каски, броники и много чего еще и это только начало. Германия скоро поставит самолеты, которыми умеют управлять украинские пилоты.

Россия себя унизила и опустила до уровня людоедов. Таких санкций не было ни у кого, даже у СССР. Весь мир брезгливо смотрит на Россию и россиян. Россиянам стыдно быть русскими. Это даже близко не сравнится к тому, как им было стыдно в 2014 году, когда отжали Крым и Донбасс. Я бы сказал россиянином, стало быть, просто позорно. Примерно так же позорно, как и быть тем самым членом племени людоедов. Огромное количество россиян приходят на антироссийские митинги во всех странах, чтобы хоть как-то смыть этот позор, просто потому что иначе они не могут жить дальше.

Ну а тупое быдло, перестав на секунду жевать, с удивлением спрашивает: «не, ну а нас то за что? Мы просто рабы, какой с нас спрос? Почему мы за корм должны больше платить? Несправедливо это». Но мы то уже знаем кто будет оплачивать эту войну и репарации, так что росейскому быдлу пора затягивать пояса потуже и привыкать к тому что теперь они будут работать в два раза больше, а есть в два раза меньше.
показать весь комментарий
28.02.2022 08:57 Ответить
Очень интересно -

Французский иностранный легион отпускает украинцев, желающих защищать свою страну от российских оккупантов. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Высококвалифицированные пехотинцы смогут поехать в Украину в полной боевой экипировке.
показать весь комментарий
28.02.2022 09:26 Ответить
.
Парламент Латвіі дозволив своім громадянам приймати участь в бойових діях на стороні Києва сообщает Вaltnews
показать весь комментарий
28.02.2022 13:16 Ответить
Парламент Латвии разрешил своим гражданам участвовать в боевых действиях на стороне Киева, сообщает Baltnews.

Агентство отмечает, что "желающих сражаться на стороне ЛНР и ДНР, как и раньше, будет ждать уголовная ответственность".
показать весь комментарий
28.02.2022 13:18 Ответить
BBC News | Русская служба
Минобороны Украины заявило, что потери российских вооруженных сил за время войны составляют приблизительно 5300 человек. При этом уточняется, что в это число включены не только убитые, но и раненые. Данных о собственных потерях ведомство не привело.

У Би-би-си нет подтверждения этих данных из независимых источников и нет возможности самостоятельно верифицировать информацию.

Минобороны России не раскрывает данные о погибших и раненых военнослужащих. Накануне ведомство впервые заявило, что в ходе "спецоперации" на Украине есть жертвы, но не назвало никаких цифр, а также подчеркнуло, что российские потери "многократно меньше уничтоженных националистов".
показать весь комментарий
28.02.2022 13:19 Ответить
ці новини з рус сайту эхо москвы
показать весь комментарий
28.02.2022 13:21 Ответить
RTVI
RTVI
🇺🇦Украинская делегация прибыла в Беларусь на переговоры с российской стороной, передает РИА Новости
В состав украинской делегации, прибывшей в Гомель, вошли:

🔸 министр обороны Алексей Резников
🔸 замглавы МИД Николай Точицкий
🔸 советник главы офиса президента Михаил Подоляк
🔸 глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия
🔸 депутат Рустем Умеров
🔸 первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Андрей Костин
показать весь комментарий
28.02.2022 13:25 Ответить
Сказано на Эхе
❗️ «Эхо Москвы» напоминает, что любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Белорусский экономист Сергей Чалый о том, насколько повышается статус Лукашенко в переговорах Украины и России:

«Я думаю, для Лукашенко сейчас это единственный шанс не поучаствовать в той войне, которая происходит. По всем международным определениям Беларусь уже страна-агрессор, предоставляет территорию для российских войск. Именно оттуда идет наступление на Киев, именно оттуда ведется обстрел ракетами. Расчет, очевидно, был на обещанные три-четыре дня. Недаром Лукашенко именно эти даты называл во многих своих интервью. Видимо, это ровно то, что было обещано Путину»
показать весь комментарий
28.02.2022 13:31 Ответить
 
 