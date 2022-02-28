Зеленський - Джонсону: Наступні 24 години будуть вирішальними для України

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з прем’єром Великої Британії Борисом Джонсоном заявив, що наступна доба буде вирішальною для України.

Про розмову з Джонсоном Зеленський повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Поговорив із Прем'єр-міністром 🇬🇧 @BorisJohnson і Президентом 🇵🇱 @AndrzejDuda про актуальну безпекову ситуацію. Погодили подальші спільні кроки щодо протидії агресору. Антивоєнна коаліція в дії!" - написав він.

Пресслужба прем’єра Великої Британії повідомляє, що Джонсон назвав спротив українського народу героїчним.

"Президент Зеленський сказав, що переконаний: наступні 24 години будуть вирішальним часом для України, і прем’єр-міністр (Борис Джонсон. - Ред.) запевнив, що зробить все можливе для допомоги він зробить усе можливе, щоб допомогти забезпечити оборонну поміч з боку Великобританії та союзників", - йдеться у повідомленні пресслужби британського прем’єра.