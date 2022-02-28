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Колонны войск РФ штурмовали окрестности, но Киев выстоял, - Сухопутные войска ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ситуация в столице Украины – контролируемая.
Об этом заявляют Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Все попытки достичь цели российско-оккупационными войсками терпели неудачи. Колонны техники оккупанта уничтожались. Противник понес значительные потери личного состава. Российские войска деморализованы и истощены. Мы показали, что умеем защитить свой дом от незваных гостей", - прокомментировал командующий Сухопутными войсками ВС Украины – командующий обороной Киева генерал-полковник Александр Сырский.
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З євреями їх занесло.
А дай у 1941 році Україні волю і землю- рейх до сих пір був би від Парижу до Камчатки
Це зараз у них Шредери і Штангенциркулі. Тоді були залізні вояки:Ромелі, Гудеріани, Манштейни....
Але для щього тре хоч трохи розума мати і не засраною рашиською пропагандою
А якщо опісля цієї війни на Рашу вернуться воїни зі зброєю - ***** - нездобровати
Нехай Матір Божа охороняє Воїнів і всіх громадян України🙏
А не як 90% рашинської території
Перемога буде за нами.
Слава нації
Смерть москалям.
За таке крошево з кацапів)
Що відбувається в Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі?
Слава Богу та ВСУ, вони наші. Із нічними сиренами, обстрілами, але наші.
Включно з Донбасом і Кримом!