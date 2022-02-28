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Новости Война в Украине
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Колонны войск РФ штурмовали окрестности, но Киев выстоял, - Сухопутные войска ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Колонны войск РФ штурмовали окрестности, но Киев выстоял, - Сухопутные войска ВСУ

Ситуация в столице Украины – контролируемая.

Об этом заявляют Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Все попытки достичь цели российско-оккупационными войсками терпели неудачи. Колонны техники оккупанта уничтожались. Противник понес значительные потери личного состава. Российские войска деморализованы и истощены. Мы показали, что умеем защитить свой дом от незваных гостей", - прокомментировал командующий Сухопутными войсками ВС Украины – командующий обороной Киева генерал-полковник Александр Сырский.

Колонны войск РФ штурмовали окрестности, но Киев выстоял, - Сухопутные войска ВСУ 01

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+116
- Товарищ майор, а бандеровцы умеют воевать? - *** его знает, оттуда еще никто не возвращался
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28.02.2022 06:17
+63
Слава Україні ! Слава ЗСУ ! Слава всім Захисникам !
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28.02.2022 06:20
+54
У наших ВСУ стоит задание - 1000 орков за сутки - где хош их бери
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28.02.2022 06:19
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- Товарищ майор, а бандеровцы умеют воевать? - *** его знает, оттуда еще никто не возвращался
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28.02.2022 06:17 Ответить
Слава Україні ! Слава ЗСУ ! Слава всім Захисникам !
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28.02.2022 06:20 Ответить
Оголошення в Москві в 2023 р.: "Продам "Пиво Львівське" - 40 грн. або тачка фуфлів".
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28.02.2022 06:24 Ответить
Це анекдот року !
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28.02.2022 06:51 Ответить
XXI век, прёт фашист на Киев.
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28.02.2022 06:18 Ответить
точніше: XXI век, прёт рашист на Киев....
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28.02.2022 06:21 Ответить
Тепер , після ***** - гітлєр відпочиває , після його орди - сс дитячий садочок ! Уявляєте , що б ці нелюди накоїли , якби не мужність наших Захисників ? Я не чув , щоб німці вбивали на вулицях маленьких дітей , а в мене бабусі та мама були в окупації , а батька вивозили в Німеччину .
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28.02.2022 06:27 Ответить
Німці на той час були передовою нацією. І заради забавки над людьми не знущалися.
З євреями їх занесло.
А дай у 1941 році Україні волю і землю- рейх до сих пір був би від Парижу до Камчатки

Це зараз у них Шредери і Штангенциркулі. Тоді були залізні вояки:Ромелі, Гудеріани, Манштейни....
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28.02.2022 07:13 Ответить
Ні, не фашист, а рашист, тепер буде описуваться нова ідеологія - рашизм.
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28.02.2022 06:46 Ответить
У наших ВСУ стоит задание - 1000 орков за сутки - где хош их бери
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28.02.2022 06:19 Ответить
солдаты *********** возвращайтесь назад, вам тут всем будет смерть на украинской земле.
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28.02.2022 06:20 Ответить
Логічно ...
Але для щього тре хоч трохи розума мати і не засраною рашиською пропагандою
А якщо опісля цієї війни на Рашу вернуться воїни зі зброєю - ***** - нездобровати
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28.02.2022 06:29 Ответить
Ви бачили тих воїнів? Тому ***** їх і не боїться.
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28.02.2022 06:36 Ответить
Дякую, рідненькі Захисники України. Сил Вам і злості лупити нелюдів рашистів.
Нехай Матір Божа охороняє Воїнів і всіх громадян України🙏
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28.02.2022 06:22 Ответить
Люди, піднімайте Молдову, щоб відбирали свою землю!!! іншої можливості у них НЕ буде!
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28.02.2022 06:23 Ответить
Пользуясь моментом приднестровскмй гнойник надо упразнить.
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28.02.2022 06:59 Ответить
Опять убирать этот металлолом с дороги? То кадыровцы валяются как попало, то металлолом чужеродный.
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28.02.2022 06:24 Ответить
Києву не впєрвой забивать гвозді в кришку гроба фюреров.
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28.02.2022 06:24 Ответить
Молдові, Грузії, Азербайджану приготуватися і нагострити ножі
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28.02.2022 06:25 Ответить
Японії тож. Бггг
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28.02.2022 06:28 Ответить
Курили таки будуть освоєні !
А не як 90% рашинської території
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28.02.2022 06:33 Ответить
Финляндии, Пруссии, Ичкерии, Ингушетии, Казахстану
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28.02.2022 06:32 Ответить
Тримаймося браття українці
Перемога буде за нами.
Слава нації
Смерть москалям.
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28.02.2022 06:25 Ответить
Це вже сафарі якесь а не війна. Рашафюрер вирішив не з бандерівцями боротись, а утилізувати свій народ. Яке кончене
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28.02.2022 06:28 Ответить
кацапам подобаеться
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28.02.2022 07:05 Ответить
Я боюсь, хоч би на нас санкції не наклали.
За таке крошево з кацапів)
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28.02.2022 07:19 Ответить
Не заважайте х@йлу проводити демілітаризацію.
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28.02.2022 07:30 Ответить
ВСЕ кацапские оккупанты будут УНИЧТОЖЕНЫ !
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28.02.2022 06:29 Ответить
Пентагон сообщил, что 2000 морских пехотинцев ВМФ России движутся к Мариуполю после высадки на побережье Азовского моря.
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28.02.2022 06:32 Ответить
Я впевнений, що Маріполь не проти добрив.
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28.02.2022 06:45 Ответить
Маріуполь*
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28.02.2022 06:50 Ответить
Пентагон - это, вообще, здание, названное так изза его формы. И, думаю, если это знают американские разведчики, то и знают ВСУ. Если это правда, конечно.
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28.02.2022 07:21 Ответить
https://www.facebook.com/461342971066720/videos/377958560428938 , Відео із Фейсбука, москалі при в'їзді у село Ямище, Черніґівщина, передайте куди треба, хто знає.
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28.02.2022 06:44 Ответить
Збройним Силам України тричі - СЛАВА СЛАВА СЛАВА!
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28.02.2022 06:44 Ответить
так держать! убивайте, режьте, вешайте, топите, распиливайте кацапскую русню... где только можно...
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28.02.2022 06:48 Ответить
Киев-город герой. дважды!!!
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28.02.2022 06:59 Ответить
Слава ЗСУ! Смерть кацапам!
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28.02.2022 07:16 Ответить
Чомусь немає повідомлень про південь та схід України.
Що відбувається в Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі?
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28.02.2022 07:17 Ответить
Може тому, що там свинорилі перегруповуються? Всі сили вони поки кинули на Київ. Навіть Харків і Суми зараз спокійніше.
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28.02.2022 07:40 Ответить
Вже побачила в соцмережах перекличку жителів цих міст.
Слава Богу та ВСУ, вони наші. Із нічними сиренами, обстрілами, але наші.
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28.02.2022 07:47 Ответить
Що в Одесі не знаєте?
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28.02.2022 08:49 Ответить
Ніби все нормально.
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28.02.2022 08:52 Ответить
що там? зовсім й#бнуті москалі знову поперли на Борщагівку... ВНOЧІ ??😡😎
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28.02.2022 08:04 Ответить
Треба ще зачистити нашу землю від кожного непроханого окупанта.
Включно з Донбасом і Кримом!
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28.02.2022 08:59 Ответить
Київ - мати міст Руських! Яка свинособака може знущатися з мтусі? А виходить є и це парашники з параші . Щоб ви здохли москалі їбучі. Вибачаюсь за не літературний вислів.
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28.02.2022 10:18 Ответить
 
 