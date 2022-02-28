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Колони військ РФ штурмували околиці, але Київ вистояв, - Сухопутні війська ЗСУ
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Ситуація в столиці України - контрольована.
Про це заявляють Сухопутні війська Збройних Сил України, інформує Цензор.НЕТ.
"Усі спроби досягти мети російсько-окупаційними військами зазнавали невдач. Колони техніки окупанта знищувались. Противник поніс значні втрати особового складу. Російські війська деморалізовані і виснажені. Ми показали, що вміємо захистити свій дім від непроханих гостей", - прокоментував командувач Сухопутних військ ЗС України - командувач оборони Києва генерал-полковник Олександр Сирський.
Топ коментарі
+116 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар28.02.2022 06:17
+63 Александр Товба
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+54 Виктор Дийнега
показати весь коментар28.02.2022 06:19
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Будь ласка, зачекайте...
З євреями їх занесло.
А дай у 1941 році Україні волю і землю- рейх до сих пір був би від Парижу до Камчатки
Це зараз у них Шредери і Штангенциркулі. Тоді були залізні вояки:Ромелі, Гудеріани, Манштейни....
Але для щього тре хоч трохи розума мати і не засраною рашиською пропагандою
А якщо опісля цієї війни на Рашу вернуться воїни зі зброєю - ***** - нездобровати
Нехай Матір Божа охороняє Воїнів і всіх громадян України🙏
А не як 90% рашинської території
Перемога буде за нами.
Слава нації
Смерть москалям.
За таке крошево з кацапів)
Що відбувається в Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі?
Слава Богу та ВСУ, вони наші. Із нічними сиренами, обстрілами, але наші.
Включно з Донбасом і Кримом!