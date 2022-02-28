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Курс рубля обвалился до исторического минимума

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Курс рубля обвалился до исторического минимума

Рубль на международных торгах обвалился до исторического минимума, потеряв более 30% стоимости доллара и евро.

На пике курс доллара утром в понедельник превышал 117 рублей, курс евро – 132 рубля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Forbes.

Курс рубля на международных торгах обвалился до исторического минимума, потеряв больше 30% стоимости к доллару и евро. На пике курс доллара утром в понедельник, 28 февраля превышал 117 рублей, курс евро – 132 рубля.

Это исторический максимум, сообщает Bloomberg.

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На 6:30 по московскому времени евро торговался по цене выше 127 рублей, доллар — выше 114 рублей. Евро в рублях вырос на почти 35%, доллар — почти на 33%. Европейская валюта подорожала более чем на 33 рубля с закрытия прошлых торгов, американская — на более чем 30 рублей.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+70
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28.02.2022 09:07
+69
Маловато будет! мы хотим минимум 300
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28.02.2022 09:03
+54
кацапи - смоктати!
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28.02.2022 09:02
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Страница 2 из 2
Какая разница сколько триллиона уе у тебя в золотовалютного фонде если никто с тобой торговать не будет опасаясь санкций сша, Европы и Японии(75 процентов мирового ВВП?)Какая разница сколько у тебя запасов золота, если ты никому не сможешь его продать а) за рубли, так как они нах никому не сдались. Б)за доллары тоже хер, потому что Свифт ушел да и плюс опять любой кто осмелится купить у россиян золото окажется под санкциями. А золото жрать не будешь. Евросоюз и Америка умножила запасы России на нуль. При том при всем, Россия продолжает поставлять Германии газ! Считайте что на шару) эти деньги хер кто им заплатит
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28.02.2022 09:47 Ответить
Германцьі решили отказаццо от ихнего газа.
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28.02.2022 09:59 Ответить
Від такого удару недоімперія оговтається навряд: Через російську агресію проти України Німеччина бере курс на відмову від російського газу
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28.02.2022 10:05 Ответить
Пусть идут на@#₽. Пришли из ниоткуда и ушли в никуда. Клеймо русский станет хуже клейма фашизма. У фашистов хоть не было возможности всю планету уничтожить.
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28.02.2022 14:29 Ответить
Пора свинособакам ru.бл... с еной (Япония) сравнивать, картинка будет чуть веселее! =)
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28.02.2022 09:48 Ответить
удмурты сами хотели вяличия. типерь за их макрдовскую рупию просто дают им в морду.
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28.02.2022 09:53 Ответить
прийшов час відрізняти удмуртів від меря, весі і іжори ..
удмуртів не варто ображати
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28.02.2022 11:35 Ответить
Це кацапячий армагеддець.
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28.02.2022 09:54 Ответить
еще нет. русне наступит кабаева, когда у них не бужет серого черствого хлеба и боярки .
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28.02.2022 10:04 Ответить
Це ще розминка. Засікайте час, в 15.00 по мск буде курс рубля на х@й
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28.02.2022 09:55 Ответить
Совет директоров Банка России решил поднять ключевую ставку c 28 февраля 2022 года с 9,5% до 20% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://finance.rambler.ru/economics/48216701/?utm_content=mfinance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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28.02.2022 10:11 Ответить
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28.02.2022 10:29 Ответить
Выше плинтуса не поднимете.,кому нужны ваши мусорные рубли.
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28.02.2022 11:08 Ответить
ускоряют, молодцы
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28.02.2022 11:16 Ответить
Держатели ипотек будут счастливы. С одной стороны курс улетел вверх, с другой подняли процент ставки аж до 20 проц, плюс банки что выдают кредиты тоже чет хотят заработать. Так что процент за ипотеку будет 25-30 процентов в год, или х2 за три года. И это в условиях когда курс рубля будет х2-х3( в лучшем случае). Короче можно сразу вешаться.
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28.02.2022 14:32 Ответить
Росийский рубль иди *****
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28.02.2022 10:16 Ответить
Передайте Ильичу,
нам и 200 по плечу.
Но если будет больше,
Сделаем как в Польше
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28.02.2022 10:29 Ответить
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28.02.2022 10:42 Ответить
РуSSкій рубль іди накуй?
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28.02.2022 11:04 Ответить
Наличный бакс в роиси подорожал в 2.2 раза.
В Украине - на 10 процентов ))))))
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28.02.2022 10:42 Ответить
То ли ещё будет, дорогие россияне! Вы дорого заплатите за подлую агрессию против Украины!
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28.02.2022 11:02 Ответить
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28.02.2022 11:08 Ответить
Здесь по Германии ходят русские туристы, выклянчивают наличку и еду, мол, у них "картачки ни работают". Им предлагают на картонке эту просьбу изложить и присесть где-то на улу, может кто-то потдаст пару центов.
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28.02.2022 11:09 Ответить
Як пише зранку імперець Ель Мюрід... на подходе программа "Нефть в обмен на три корочки хлеба"..... и банкротство самой большой страни в мире. І це ще не все, виявляється, що россссія немає посівного фонду , не буде чим сіяти весною.
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28.02.2022 11:10 Ответить
В Украине погиб глава отряда СОБР в Кемеровской области Константин Огий, прошедший Афганистан и Чечню. Об этом сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на источники, близкие к силовым ведомствам.
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28.02.2022 11:20 Ответить
Туда ему, собаке путинской, и дорога!
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28.02.2022 11:26 Ответить
Фамилия у него смахивает на украинскую. Так что тем более приятно, что предатель копыта откинул.
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28.02.2022 11:35 Ответить
Руске рубль! Пошел найух!
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28.02.2022 11:21 Ответить
Не все так однозначно
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28.02.2022 11:49 Ответить
Триллон рублей за доллар нужно, твари жрите бумагу теперь
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28.02.2022 11:57 Ответить
Alexxik Foxikk ,Надеюсь перед тем ,как ласты склеить он долго мучился
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28.02.2022 12:53 Ответить
Блеф. Нема вже ніякого рубля
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28.02.2022 13:45 Ответить
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