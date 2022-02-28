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Информация о якобы захвате Запорожской АЭС - фейк, - Энергоатом
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Распространенная Минобороны Российской Федерации информация о захвате российскими военными Запорожской атомной станции является фейком.
Об этом сообщили в Департаменте коммуникаций Энергоатома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Это абсолютное вранье, фейк", - ответили в компании.
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"Российские военные взяли под контроль территорию вокруг Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."
http://www.bible-for-you.org/desk/kraeved/bull_obr.php