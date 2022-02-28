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Новости Война в Украине
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АЭС (479) Энергоатом (377) Запорожская область (2246) фейк (613)

Информация о якобы захвате Запорожской АЭС - фейк, - Энергоатом

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Информация о якобы захвате Запорожской АЭС - фейк, - Энергоатом

Распространенная Минобороны Российской Федерации информация о захвате российскими военными Запорожской атомной станции является фейком.

Об этом сообщили в Департаменте коммуникаций Энергоатома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это абсолютное вранье, фейк", - ответили в компании.

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Автор: Анастасія Потіха
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Не бачив я такої інформації....
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28.02.2022 09:50 Ответить
Була отака інфа:
"Российские военные взяли под контроль территорию вокруг Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."
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28.02.2022 09:54 Ответить
кацапи кожен день про це говорять ..*******..а я повівся
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28.02.2022 09:55 Ответить
Мер доповідає що місто патрулюють оперативні групи.
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28.02.2022 09:52 Ответить
А почему все западные СМИ говорят о каком-то громадном русском конвое недалеко от Киева но нигде в телеграмме или наших украинских новостях это вообще нет... На западе даже показывают снимки с космоса о том что несколько сотен техники движется сейчас в Иваньках
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28.02.2022 10:00 Ответить
"Потом сюльпліз буде"...
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28.02.2022 10:02 Ответить
.......очевидно ....двигались........
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28.02.2022 10:02 Ответить
Украине надо много металла..., пусть едут поближе к приемным пунктам!
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28.02.2022 10:03 Ответить
это в Запорижжя. Но в город не зайдут. Там въезд с юга рельеф очень неудобный для русни ( балки и овраги)
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28.02.2022 10:09 Ответить
Минобороны Российской Федерации - Пошли на Х🤣Й !!!!
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28.02.2022 10:02 Ответить
Энергодар не сдадут, и не сдадут Южноукраинскую аэс, они и сейчас крым питают электрикой. Да и никто не позволит вести бои возле станций. Можете не сомневаться.
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28.02.2022 10:07 Ответить
А тепер можно сумніватися???
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11.03.2022 18:21 Ответить
У мене подруга в Дарі. Щойно дзвонила. Все там нормально!
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28.02.2022 10:08 Ответить
Ми, справжны "зелені" вже років 30 попереджали про цю небезпеку, ратували за відновлювальну енергетику. Уряд слухав "специалистов".
http://www.bible-for-you.org/desk/kraeved/bull_obr.php
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28.02.2022 10:48 Ответить
 
 