Информация о якобы захвате Запорожской АЭС - фейк, - Энергоатом

Распространенная Минобороны Российской Федерации информация о захвате российскими военными Запорожской атомной станции является фейком.

Об этом сообщили в Департаменте коммуникаций Энергоатома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это абсолютное вранье, фейк", - ответили в компании.

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