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Інформація про нібито захоплення Запорізької АЕС - фейк, - Енергоатом

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Інформація про нібито захоплення Запорізької АЕС - фейк, - Енергоатом

Поширена Міноборони Російської Федерації інформація про захоплення російськими військовими Запорізької атомної станції є фейком.

Про це повідомили Департамент комунікацій Енергоатома, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це абсолютна брехня, фейк", - відповіли в компанії.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Не бачив я такої інформації....
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28.02.2022 09:50 Відповісти
Була отака інфа:
"Российские военные взяли под контроль территорию вокруг Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."
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28.02.2022 09:54 Відповісти
кацапи кожен день про це говорять ..*******..а я повівся
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28.02.2022 09:55 Відповісти
Мер доповідає що місто патрулюють оперативні групи.
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28.02.2022 09:52 Відповісти
А почему все западные СМИ говорят о каком-то громадном русском конвое недалеко от Киева но нигде в телеграмме или наших украинских новостях это вообще нет... На западе даже показывают снимки с космоса о том что несколько сотен техники движется сейчас в Иваньках
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28.02.2022 10:00 Відповісти
"Потом сюльпліз буде"...
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28.02.2022 10:02 Відповісти
.......очевидно ....двигались........
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28.02.2022 10:02 Відповісти
Украине надо много металла..., пусть едут поближе к приемным пунктам!
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28.02.2022 10:03 Відповісти
это в Запорижжя. Но в город не зайдут. Там въезд с юга рельеф очень неудобный для русни ( балки и овраги)
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28.02.2022 10:09 Відповісти
Минобороны Российской Федерации - Пошли на Х🤣Й !!!!
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28.02.2022 10:02 Відповісти
Энергодар не сдадут, и не сдадут Южноукраинскую аэс, они и сейчас крым питают электрикой. Да и никто не позволит вести бои возле станций. Можете не сомневаться.
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28.02.2022 10:07 Відповісти
А тепер можно сумніватися???
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11.03.2022 18:21 Відповісти
У мене подруга в Дарі. Щойно дзвонила. Все там нормально!
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28.02.2022 10:08 Відповісти
Ми, справжны "зелені" вже років 30 попереджали про цю небезпеку, ратували за відновлювальну енергетику. Уряд слухав "специалистов".
http://www.bible-for-you.org/desk/kraeved/bull_obr.php
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28.02.2022 10:48 Відповісти
 
 