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Інформація про нібито захоплення Запорізької АЕС - фейк, - Енергоатом
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Поширена Міноборони Російської Федерації інформація про захоплення російськими військовими Запорізької атомної станції є фейком.
Про це повідомили Департамент комунікацій Енергоатома, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Це абсолютна брехня, фейк", - відповіли в компанії.
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"Российские военные взяли под контроль территорию вокруг Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."
http://www.bible-for-you.org/desk/kraeved/bull_obr.php