Інформація про нібито захоплення Запорізької АЕС - фейк, - Енергоатом

Поширена Міноборони Російської Федерації інформація про захоплення російськими військовими Запорізької атомної станції є фейком.

Про це повідомили Департамент комунікацій Енергоатома, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це абсолютна брехня, фейк", - відповіли в компанії.

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