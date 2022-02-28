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Ночью в городе Токмак шли сильные бои. ВСУ борется с диверсантами в украинской форме, но с российскими бронежилетами

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Ночью в городе Токмак шли сильные бои. ВСУ борется с диверсантами в украинской форме, но с российскими бронежилетами

ВСУ системно борется с немногочисленными диверсионно-разведывательными группами по 3-5 человек. Они одеты в украинскую военную форму, но под ней носят бронежилеты русской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

В ночь на 28 февраля в Токмаке (Запорожская область) шли мощные бои, сообщает Запорожская областная военная администрация.

"Во время противостояния в населенном пункте противник понес очень большие потери в личном составе и отошел на южную окраину Токмака. В городе сейчас работают вражеские разведдозоры", - говорится в сообщении. 

Также смотрите: Последствия боев ВСУ против российских оккупантов в пгт Сребное в Черниговской области. ФОТОрепортаж

Ночью в городе Токмак шли сильные бои. ВСУ борется с диверсантами в украинской форме, но с российскими бронежилетами 01

Автор: Анастасія Потіха
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мля, використання форми ворога заборонено міжнародною конвенцією! я розумію, що часи далеко не лицарські, але, на мій погляд, таких, саме впійманих в формі зсу, потрібно прилюдно страчувати, з вироком військово-польового суду!
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28.02.2022 10:18 Ответить
Смерть кацапам!
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28.02.2022 10:19 Ответить
Кто знает шо там с с.Орлянское Зап.области?
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28.02.2022 10:31 Ответить
Що з смт Чорнігівка Запоріжської обл?
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28.02.2022 10:35 Ответить
Прийшла гтдота і до моїх батьків Здохніть в муках!
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28.02.2022 12:20 Ответить
Токмак- Родіна моїх батьків! Там в землі відпочивають мої предки- Ковалі та Козачки!
Шановні токмачани! Бийте цих недолюдків православних, свинособак паганих! Бийте та удобрюйте ними нашу землю!
Слава Україні і її громадянам!
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28.02.2022 12:20 Ответить
 
 