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війна (56544) Запорізька область (2564) диверсія (275) Токмак (71)

Вночі у місті Токмак точилися потужні бої. ЗСУ бореться з диверсантами в українській формі, але з російськими бронежилетами

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вночі у місті Токмак точилися потужні бої. ЗСУ бореться з диверсантами в українській формі, але з російськими бронежилетами

ЗСУ системно бореться з нечисленними диверсійно-розвідувальними групами по 3-5 осіб. Вони вдягнені в українську військову форму, але під нею носять бронежилети російської армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держспецзв'язку.

В ніч на 28 лютого в місті Токмак (Запорізька область) йшли потужні бої, повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

"Під час протистояння в населеному пункті противник зазнав дуже великих втрат в особовому складі та наразі відійшов на південну околицю Токмака. В місті наразі працюють ворожі розвіддозори", - йдеться у повідомленні.

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Вночі у місті Токмак точилися потужні бої. ЗСУ бореться з диверсантами в українській формі, але з російськими бронежилетами 01
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мля, використання форми ворога заборонено міжнародною конвенцією! я розумію, що часи далеко не лицарські, але, на мій погляд, таких, саме впійманих в формі зсу, потрібно прилюдно страчувати, з вироком військово-польового суду!
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28.02.2022 10:18 Відповісти
Смерть кацапам!
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28.02.2022 10:19 Відповісти
Кто знает шо там с с.Орлянское Зап.области?
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28.02.2022 10:31 Відповісти
Що з смт Чорнігівка Запоріжської обл?
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28.02.2022 10:35 Відповісти
Прийшла гтдота і до моїх батьків Здохніть в муках!
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28.02.2022 12:20 Відповісти
Токмак- Родіна моїх батьків! Там в землі відпочивають мої предки- Ковалі та Козачки!
Шановні токмачани! Бийте цих недолюдків православних, свинособак паганих! Бийте та удобрюйте ними нашу землю!
Слава Україні і її громадянам!
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28.02.2022 12:20 Відповісти
 
 