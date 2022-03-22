Вночі у місті Токмак точилися потужні бої. ЗСУ бореться з диверсантами в українській формі, але з російськими бронежилетами

ЗСУ системно бореться з нечисленними диверсійно-розвідувальними групами по 3-5 осіб. Вони вдягнені в українську військову форму, але під нею носять бронежилети російської армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держспецзв'язку.

В ніч на 28 лютого в місті Токмак (Запорізька область) йшли потужні бої, повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

"Під час протистояння в населеному пункті противник зазнав дуже великих втрат в особовому складі та наразі відійшов на південну околицю Токмака. В місті наразі працюють ворожі розвіддозори", - йдеться у повідомленні.

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