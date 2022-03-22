Вночі у місті Токмак точилися потужні бої. ЗСУ бореться з диверсантами в українській формі, але з російськими бронежилетами
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ЗСУ системно бореться з нечисленними диверсійно-розвідувальними групами по 3-5 осіб. Вони вдягнені в українську військову форму, але під нею носять бронежилети російської армії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держспецзв'язку.
В ніч на 28 лютого в місті Токмак (Запорізька область) йшли потужні бої, повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.
"Під час протистояння в населеному пункті противник зазнав дуже великих втрат в особовому складі та наразі відійшов на південну околицю Токмака. В місті наразі працюють ворожі розвіддозори", - йдеться у повідомленні.
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Шановні токмачани! Бийте цих недолюдків православних, свинособак паганих! Бийте та удобрюйте ними нашу землю!
Слава Україні і її громадянам!