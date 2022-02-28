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Мобилизована беспрецедентно широкая антипутинская коалиция, - Оперативная обстановка на дипломатическом фронте от МИД Украины по состоянию на 10:00 28 февраля

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Мобилизована беспрецедентно широкая антипутинская коалиция, - Оперативная обстановка на дипломатическом фронте от МИД Украины по состоянию на 10:00 28 февраля

Украинская дипломатия мобилизовала беспрецедентно широкую антипутинскую коалицию для поддержки Украины в Народной войне против российского вторжения. В настоящее время в нее входят 84 страны и 13 международных организаций.

Россия уже терпит неслыханные потери. И это только начало. Об этом заявил Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Мобилизована беспрецедентно широкая антипутинская коалиция, - Оперативная обстановка на дипломатическом фронте от МИД Украины по состоянию на 10:00 28 февраля 01 Военная помощь

За первые 100 часов обороны нашей страны от российских захватчиков украинская дипломатия мобилизовала более 1 млрд долларов США помощи партнеров на закупку современного вооружения и боеприпасов для украинских Сил Обороны.

США, Канада, Великобритания, Австралия, ЕС и другие страны предоставляют нам большое количество переносных зенитно-ракетных комплексов, противотанковых установок, стрелкового оружия, патронов, средств разминирования, бронежилетов, шлемов, медицинских комплектов, топлива для военной техники.

Сейчас решается вопрос передачи нашему государству боевых истребителей, чтобы более эффективно отражать нападения врага в воздухе.

Мобилизована беспрецедентно широкая антипутинская коалиция, - Оперативная обстановка на дипломатическом фронте от МИД Украины по состоянию на 10:00 28 февраля 01 Санкции

Антипутинская коалиция государств ввела против России три пакета болезненных санкций: финализируется перечень российских банков для отключения от SWIFT, заморожена половина финансовых резервов Центрального банка РФ, наложены ограничения на Сбербанк РФ, введен запрет на продажу, поставку, передачу и экспорт в Россию технологий нефтепереработки, остановлено действие экспортных лицензий двойного использования, в отдельных странах прекращена выдача виз для российских граждан.

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Российский рубль уже обрушился до исторического минимума.

Впервые в современной истории санкции наложены против действующего главы государства Владимира Путина.

Украинская дипломатия ведет активное дипломатическое наступление в направлении введения полного эмбарго на российскую нефть и газ.

32 страны закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний и самолетов.

В Европе массово закрывают российские каналы распространения дезинформации RT и Sputnik.

Коалиция развивает санкционное наступление на государство-агрессора. Началась подготовка четвертого пакета санкции против России, который, в частности, будет включать в себя выдворение части российских дипломатов, дальнейшее усиление санкций против банковской системы и путинского окружения. ЕС рассматривает создание т.н. "реестра российских коррупционеров", в который войдут как представители власти, так и приближенные к Кремлю бизнесмены, которые не смогут иметь финансовые отношения или делать бизнес с цивилизованным миром.

Мобилизована беспрецедентно широкая антипутинская коалиция, - Оперативная обстановка на дипломатическом фронте от МИД Украины по состоянию на 10:00 28 февраля 01 Финансовая помощь

Наши партнеры приняли решение о предоставлении Украине финансовой помощи в размере более 1,5 млрд дол. США.

Мобилизована беспрецедентно широкая антипутинская коалиция, - Оперативная обстановка на дипломатическом фронте от МИД Украины по состоянию на 10:00 28 февраля 01 Гуманитарная помощь

Мы привлекли более 160 млн дол. США для обеспечения первоочередных гуманитарных нужд украинцев, пострадавших от российской агрессии. Размеры этой помощи увеличиваются каждый день.

Украинские защитники и защитницы держат фронт на украинской земле, а украинская дипломатия продолжает развивать контрнаступление на дипломатическом фронте. Международная поддержка помогает Украине в Народной войне против российских захватчиков. Слава Украине!

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+35
Слава ЗСУ
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28.02.2022 11:21
+30
У нас в белоруской области вату аж тисет от истерики. Знакомая ватанка визжит, руками машет, чуть не плачет. Жалуется, что среди прочего уев в инете на вставляли. И это в ватокласниках!
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28.02.2022 11:25
+21
⚡️Власти Гданьска намерены разорвать соглашения о партнерстве с Калининградом и Петербургом - сообщила в своем «Фейсбуке» председатель гданьской Рады Агнешка Овчарчак.
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28.02.2022 11:22
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Слава ЗСУ
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28.02.2022 11:21 Ответить
⚡️Власти Гданьска намерены разорвать соглашения о партнерстве с Калининградом и Петербургом - сообщила в своем «Фейсбуке» председатель гданьской Рады Агнешка Овчарчак.
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28.02.2022 11:22 Ответить
наладять пізніше вже з кöніґсберґом )) за підер не скажу ))
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28.02.2022 11:26 Ответить
ото коробить-"намерены" "обеспокоенні"
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28.02.2022 11:58 Ответить
Хорошо бы перерезать дорогу между Рашкой и Кенисбергом, она, кажется, через Литву идет. Слава Украине!
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28.02.2022 12:44 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА! УПОКОЙ ДУШИ ВСЕХ ПОГИБШИХ ВОЙНОВ С 2014 ГОДА И НЕВИННО УБИЕННЫХ ВРАГАМИ УКРАИНЫ! Господи! Спаси и Сохрани нашу страну! Дай розуму мудрости сил для власти Украины! Господи! вразуми правителей России-- что война с Украиной это их гибель и БОЛЬШОЙ ГРЕХ!
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28.02.2022 11:23 Ответить
У нас в белоруской области вату аж тисет от истерики. Знакомая ватанка визжит, руками машет, чуть не плачет. Жалуется, что среди прочего уев в инете на вставляли. И это в ватокласниках!
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28.02.2022 11:25 Ответить
Слава Нації! Смерть ворогам!!!
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28.02.2022 11:29 Ответить
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28.02.2022 11:29 Ответить
А я бы хотел побольше такой рекламы. И все время новой.
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28.02.2022 11:59 Ответить
Українці! Сьогодні в головних німецьких новинах NTV перший раз показали декілька перевірених відео як з палаючою, так і з розбитою військовою технікою рашки (раніше не вірили). До того ж показали, як лікарі намагаються врятувати життя пораненої дівчинки (не врятували), як львівський пивовар виробляє молотов-коктейль з виродком на етікетці . Розсмішило, коли вже багато разів німецький кореспондент у Вінниці називає це місто Венецією.
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28.02.2022 11:31 Ответить
так лікується манія величі і мессіанства одного пришелепкуватого. потрібно внести в підручники історії та медицини.
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28.02.2022 11:31 Ответить
Я з Вами згоден, це якась недуга і повинна бути в підручниках. Лікування важке та болісне або взагалі невиліковна
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28.02.2022 11:37 Ответить
Недуга долається. Потрібна інтенсивна психотерапія мін. трьох поколінь, але андрофагія залишиться в генах
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28.02.2022 11:56 Ответить
В россии оригинально голосуют за путина

https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100050094320527&attachment_id=472860381218372&message_id=mid.%24cAAAB-uvdOUeFcOH03F_P88p4bsHE
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28.02.2022 11:35 Ответить
Меня там только что на сутки забанили, за то, что очередному рузьке кораблю присоветовал идти по известному адресу. Как был ФБ дном, так и остался.
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28.02.2022 11:56 Ответить
Если не сложно, пожалуйтесь аккаунт этой ватной сволочи https://www.facebook.com/profile.php?id=100077799007280
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28.02.2022 11:59 Ответить
Помню как в Грузинской войне 2008 года, Х***ло одним из выдвинутых требований к Тбилиси было засекречивание количество росийских потерь. **** больше всего боится чтобы кацапы узнали сколько **** здесь их положило. Все форумы забиты росийскими троллями которые рассказывают что потери армии РФ ето фейк. Мы же по логике должны выходить из обратного и выкладывать где только возможно детальные видео о дохлых кацапах и разбитой вражеской технике
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28.02.2022 11:36 Ответить
больше видео надо
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01.03.2022 06:41 Ответить
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28.02.2022 11:39 Ответить
Обнаглевшего мишку пора бить всем миром, кто чем может.
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28.02.2022 11:54 Ответить
Litve vsio sto ruskoje otkazyvajetsia vse torgovyje centra ix prodovat, i naooborot vse torgovyje centra i kompaniji dajut pomoci Ukraine nacinaja ot 100 tysiac evro.Liudi bolsix ocerediax stojit sdavaja pomoc Ukraine takze, tut kto sto mozet
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28.02.2022 12:01 Ответить
Спасибо, братья!
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28.02.2022 12:23 Ответить
Cлава захисникам України з Литви !! Слава Литві !! Разом ми сила. путін здохне !! хай здохнуть російські окупанти !!!
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28.02.2022 12:24 Ответить
В Чехии сбербанк фсё, капут..
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28.02.2022 12:03 Ответить
Выражать ОБСЕпокоенность или пока не надо?)))
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28.02.2022 12:06 Ответить
Russia invades Ukraine: The latest on troop advances, fleeing efforts, sanctions and vodka https://www.youtube.com/watch?v=giS_mSPBxBM

abc news про бойкот рашістскай водкі
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28.02.2022 12:10 Ответить
Алкогольные магазины Огайо уберут с прилавков российскую водку по распоряжению губернатора
Губернатор ДеВайн также объявил воскресенье днем ​​молитвы за народ Украины.
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28.02.2022 12:13 Ответить
ВНИМАНИЕ! Антон Силуанов и Эльвира Набиуллина только что попросили Владимира Путина отправить их в отставку.

Посыпался карточный домик.
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28.02.2022 12:13 Ответить
крыша совсем поехала а тогда только домик посыпался ??? ******
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28.02.2022 12:16 Ответить
попросили. ахренеть . попросили сцаря. позже плеваться будут за то что вообще слушали дебила-Путю-*****.
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28.02.2022 12:26 Ответить
Ого, а вечер перестает быть томным . Как я скучаю по нашему еноту)
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28.02.2022 12:33 Ответить
Пишу по всіх месенжерах та блогах росіян, де яких знала вже більш ніж 10 років. Не врубаютьс

я. Кількість загиблих та втрати техніці, може з'ясують. Пишить, телефонуйте...
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28.02.2022 12:19 Ответить
Держитесь украины! Вам еще на Москву идти! Героям слава!
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28.02.2022 12:46 Ответить
В Литве закрыли магазины MERI с росийским капиталом. Люди собирают продукты питания одежду вчера 20 фур отправили к Вам. Наша власть помогает с вооружением. Вы сильны духом и победа за Вами.
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28.02.2022 18:33 Ответить
 
 