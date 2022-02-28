УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15308 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Війна
22 710 35
війна (56544) МЗС (3560) допомога (5072) Росія (47244) санкції (6853) Кулеба Дмитро (3175)

Мобілізовано безпрецедентно широку антипутінську коаліцію, - Оперативна обстановка на дипломатичному фронті від МЗС України станом на 10.00 28 лютого

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Мобілізовано безпрецедентно широку антипутінську коаліцію, - Оперативна обстановка на дипломатичному фронті від МЗС України станом на 10.00 28 лютого

Українська дипломатія мобілізувала безпрецедентно широку антипутінську коаліцію для підтримки України у Народній війні проти російського вторгнення. Нині до неї входять 84 країни та 13 міжнародних організацій.

Росія вже зазнає нечуваних втрат. І це лише початок. Про це заявив Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Мобілізовано безпрецедентно широку антипутінську коаліцію, - Оперативна обстановка на дипломатичному фронті від МЗС України станом на 10.00 28 лютого 01 Військова допомога

За перші 100 годин оборони нашої країни від російських загарбників, українська дипломатія мобілізувала понад 1 млрд доларів США допомоги партнерів на закупівлю сучасного озброєння та боєприпасів для українських Сил Оборони.

США, Канада, Велика Британія, Австралія, ЄС та інші країни надають нам велику кількість переносних зенітно-ракетних комплексів, протитанкових установок, стрілецької зброї, набоїв, засобів розмінування, бронежилетів, шоломів, медичних комплектів, палива для військової техніки.

Зараз вирішується питання передачі нашій державі бойових винищувачів, аби більш ефективно відбивати напади ворога в повітрі.

Мобілізовано безпрецедентно широку антипутінську коаліцію, - Оперативна обстановка на дипломатичному фронті від МЗС України станом на 10.00 28 лютого 01 Санкції

Антипутінська коаліція держав запровадила проти Росії три пакети болючих санкцій: фіналізується перелік російських банків для відключення від SWIFT, заморожено половину фінансових резервів Центрального банку РФ, накладено обмеження на Сбербанк РФ, введено заборону на продаж, постачання, передачу та експорт до Росії технологій нафтопереробки, зупинено дію експортних ліцензій подвійного використання, в окремих країнах припинено видачу віз для російських громадян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ скинули з неба. Майже все європейське та північноамериканське небо вже закрите для російських авіакомпаній, - Кулеба. ІНФОГРАФІКА

Російський рубль вже обвалився до історичного мінімуму.

Вперше в сучасній історії санкції накладені проти діючого глави держави Владіміра Путіна.

Українська дипломатія веде активний дипломатичний наступ на напрямі введення повного ембарго на російську нафту і газ.

32 країни закрили свій повітряний простір для російських авіакомпаній та літаків.

В Європі масово закривають російські канали поширення дезінформації RT i Sputnik.

Коаліція розвиває санкційний наступ на державу-агресора. Розпочалася підготовка четвертого пакету санкції проти Росії, який, зокрема, включатиме видворення частини російських дипломатів, подальше посилення санкцій проти банківської системи та путінського оточення. ЄС розглядає створення т.зв. "реєстру російських корупціонерів", до якого увійдуть як представники влади, так і наближені до Кремля бізнесмени, які не зможуть мати фінансові відносини або робити бізнес з цивілізованим світом.

Мобілізовано безпрецедентно широку антипутінську коаліцію, - Оперативна обстановка на дипломатичному фронті від МЗС України станом на 10.00 28 лютого 01 Фінансова допомога

Наші партнери ухвалили рішення про надання Україні фінансової допомоги обсягом у понад 1,5 млрд. дол. США.

Мобілізовано безпрецедентно широку антипутінську коаліцію, - Оперативна обстановка на дипломатичному фронті від МЗС України станом на 10.00 28 лютого 01 Гуманітарна допомога

Ми залучили понад 160 млн. дол. США для забезпечення першочергових гуманітарних потреб українців, постраждалих від російської агресії. Розміри цієї допомоги збільшується щодня.

Українські захисники та захисниці тримають фронт на українській землі, а українська дипломатія продовжує розвивати контрнаступ на дипломатичному фронті. Міжнародна підтримка допомагає Україні в Народній війні проти російських загарбників. Слава Україні!

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+35
Слава ЗСУ
показати весь коментар
28.02.2022 11:21
+30
У нас в белоруской области вату аж тисет от истерики. Знакомая ватанка визжит, руками машет, чуть не плачет. Жалуется, что среди прочего уев в инете на вставляли. И это в ватокласниках!
показати весь коментар
28.02.2022 11:25
+21
⚡️Власти Гданьска намерены разорвать соглашения о партнерстве с Калининградом и Петербургом - сообщила в своем «Фейсбуке» председатель гданьской Рады Агнешка Овчарчак.
показати весь коментар
28.02.2022 11:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава ЗСУ
показати весь коментар
28.02.2022 11:21 Відповісти
⚡️Власти Гданьска намерены разорвать соглашения о партнерстве с Калининградом и Петербургом - сообщила в своем «Фейсбуке» председатель гданьской Рады Агнешка Овчарчак.
показати весь коментар
28.02.2022 11:22 Відповісти
наладять пізніше вже з кöніґсберґом )) за підер не скажу ))
показати весь коментар
28.02.2022 11:26 Відповісти
ото коробить-"намерены" "обеспокоенні"
показати весь коментар
28.02.2022 11:58 Відповісти
Хорошо бы перерезать дорогу между Рашкой и Кенисбергом, она, кажется, через Литву идет. Слава Украине!
показати весь коментар
28.02.2022 12:44 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА! УПОКОЙ ДУШИ ВСЕХ ПОГИБШИХ ВОЙНОВ С 2014 ГОДА И НЕВИННО УБИЕННЫХ ВРАГАМИ УКРАИНЫ! Господи! Спаси и Сохрани нашу страну! Дай розуму мудрости сил для власти Украины! Господи! вразуми правителей России-- что война с Украиной это их гибель и БОЛЬШОЙ ГРЕХ!
показати весь коментар
28.02.2022 11:23 Відповісти
У нас в белоруской области вату аж тисет от истерики. Знакомая ватанка визжит, руками машет, чуть не плачет. Жалуется, что среди прочего уев в инете на вставляли. И это в ватокласниках!
показати весь коментар
28.02.2022 11:25 Відповісти
Слава Нації! Смерть ворогам!!!
показати весь коментар
28.02.2022 11:29 Відповісти
показати весь коментар
28.02.2022 11:29 Відповісти
А я бы хотел побольше такой рекламы. И все время новой.
показати весь коментар
28.02.2022 11:59 Відповісти
Українці! Сьогодні в головних німецьких новинах NTV перший раз показали декілька перевірених відео як з палаючою, так і з розбитою військовою технікою рашки (раніше не вірили). До того ж показали, як лікарі намагаються врятувати життя пораненої дівчинки (не врятували), як львівський пивовар виробляє молотов-коктейль з виродком на етікетці . Розсмішило, коли вже багато разів німецький кореспондент у Вінниці називає це місто Венецією.
показати весь коментар
28.02.2022 11:31 Відповісти
так лікується манія величі і мессіанства одного пришелепкуватого. потрібно внести в підручники історії та медицини.
показати весь коментар
28.02.2022 11:31 Відповісти
Я з Вами згоден, це якась недуга і повинна бути в підручниках. Лікування важке та болісне або взагалі невиліковна
показати весь коментар
28.02.2022 11:37 Відповісти
Недуга долається. Потрібна інтенсивна психотерапія мін. трьох поколінь, але андрофагія залишиться в генах
показати весь коментар
28.02.2022 11:56 Відповісти
В россии оригинально голосуют за путина

https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100050094320527&attachment_id=472860381218372&message_id=mid.%24cAAAB-uvdOUeFcOH03F_P88p4bsHE
показати весь коментар
28.02.2022 11:35 Відповісти
Меня там только что на сутки забанили, за то, что очередному рузьке кораблю присоветовал идти по известному адресу. Как был ФБ дном, так и остался.
показати весь коментар
28.02.2022 11:56 Відповісти
Если не сложно, пожалуйтесь аккаунт этой ватной сволочи https://www.facebook.com/profile.php?id=100077799007280
показати весь коментар
28.02.2022 11:59 Відповісти
Помню как в Грузинской войне 2008 года, Х***ло одним из выдвинутых требований к Тбилиси было засекречивание количество росийских потерь. **** больше всего боится чтобы кацапы узнали сколько **** здесь их положило. Все форумы забиты росийскими троллями которые рассказывают что потери армии РФ ето фейк. Мы же по логике должны выходить из обратного и выкладывать где только возможно детальные видео о дохлых кацапах и разбитой вражеской технике
показати весь коментар
28.02.2022 11:36 Відповісти
больше видео надо
показати весь коментар
01.03.2022 06:41 Відповісти
показати весь коментар
28.02.2022 11:39 Відповісти
Обнаглевшего мишку пора бить всем миром, кто чем может.
показати весь коментар
28.02.2022 11:54 Відповісти
Litve vsio sto ruskoje otkazyvajetsia vse torgovyje centra ix prodovat, i naooborot vse torgovyje centra i kompaniji dajut pomoci Ukraine nacinaja ot 100 tysiac evro.Liudi bolsix ocerediax stojit sdavaja pomoc Ukraine takze, tut kto sto mozet
показати весь коментар
28.02.2022 12:01 Відповісти
Спасибо, братья!
показати весь коментар
28.02.2022 12:23 Відповісти
Cлава захисникам України з Литви !! Слава Литві !! Разом ми сила. путін здохне !! хай здохнуть російські окупанти !!!
показати весь коментар
28.02.2022 12:24 Відповісти
В Чехии сбербанк фсё, капут..
показати весь коментар
28.02.2022 12:03 Відповісти
Выражать ОБСЕпокоенность или пока не надо?)))
показати весь коментар
28.02.2022 12:06 Відповісти
Russia invades Ukraine: The latest on troop advances, fleeing efforts, sanctions and vodka https://www.youtube.com/watch?v=giS_mSPBxBM

abc news про бойкот рашістскай водкі
показати весь коментар
28.02.2022 12:10 Відповісти
Алкогольные магазины Огайо уберут с прилавков российскую водку по распоряжению губернатора
Губернатор ДеВайн также объявил воскресенье днем ​​молитвы за народ Украины.
показати весь коментар
28.02.2022 12:13 Відповісти
ВНИМАНИЕ! Антон Силуанов и Эльвира Набиуллина только что попросили Владимира Путина отправить их в отставку.

Посыпался карточный домик.
показати весь коментар
28.02.2022 12:13 Відповісти
крыша совсем поехала а тогда только домик посыпался ??? ******
показати весь коментар
28.02.2022 12:16 Відповісти
попросили. ахренеть . попросили сцаря. позже плеваться будут за то что вообще слушали дебила-Путю-*****.
показати весь коментар
28.02.2022 12:26 Відповісти
Ого, а вечер перестает быть томным . Как я скучаю по нашему еноту)
показати весь коментар
28.02.2022 12:33 Відповісти
Пишу по всіх месенжерах та блогах росіян, де яких знала вже більш ніж 10 років. Не врубаютьс

я. Кількість загиблих та втрати техніці, може з'ясують. Пишить, телефонуйте...
показати весь коментар
28.02.2022 12:19 Відповісти
Держитесь украины! Вам еще на Москву идти! Героям слава!
показати весь коментар
28.02.2022 12:46 Відповісти
В Литве закрыли магазины MERI с росийским капиталом. Люди собирают продукты питания одежду вчера 20 фур отправили к Вам. Наша власть помогает с вооружением. Вы сильны духом и победа за Вами.
показати весь коментар
28.02.2022 18:33 Відповісти
 
 