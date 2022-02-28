Мобілізовано безпрецедентно широку антипутінську коаліцію, - Оперативна обстановка на дипломатичному фронті від МЗС України станом на 10.00 28 лютого

Українська дипломатія мобілізувала безпрецедентно широку антипутінську коаліцію для підтримки України у Народній війні проти російського вторгнення. Нині до неї входять 84 країни та 13 міжнародних організацій.

Росія вже зазнає нечуваних втрат. І це лише початок. Про це заявив Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Військова допомога

За перші 100 годин оборони нашої країни від російських загарбників, українська дипломатія мобілізувала понад 1 млрд доларів США допомоги партнерів на закупівлю сучасного озброєння та боєприпасів для українських Сил Оборони.

США, Канада, Велика Британія, Австралія, ЄС та інші країни надають нам велику кількість переносних зенітно-ракетних комплексів, протитанкових установок, стрілецької зброї, набоїв, засобів розмінування, бронежилетів, шоломів, медичних комплектів, палива для військової техніки.

Зараз вирішується питання передачі нашій державі бойових винищувачів, аби більш ефективно відбивати напади ворога в повітрі.

Санкції

Антипутінська коаліція держав запровадила проти Росії три пакети болючих санкцій: фіналізується перелік російських банків для відключення від SWIFT, заморожено половину фінансових резервів Центрального банку РФ, накладено обмеження на Сбербанк РФ, введено заборону на продаж, постачання, передачу та експорт до Росії технологій нафтопереробки, зупинено дію експортних ліцензій подвійного використання, в окремих країнах припинено видачу віз для російських громадян.

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Російський рубль вже обвалився до історичного мінімуму.

Вперше в сучасній історії санкції накладені проти діючого глави держави Владіміра Путіна.

Українська дипломатія веде активний дипломатичний наступ на напрямі введення повного ембарго на російську нафту і газ.

32 країни закрили свій повітряний простір для російських авіакомпаній та літаків.

В Європі масово закривають російські канали поширення дезінформації RT i Sputnik.

Коаліція розвиває санкційний наступ на державу-агресора. Розпочалася підготовка четвертого пакету санкції проти Росії, який, зокрема, включатиме видворення частини російських дипломатів, подальше посилення санкцій проти банківської системи та путінського оточення. ЄС розглядає створення т.зв. "реєстру російських корупціонерів", до якого увійдуть як представники влади, так і наближені до Кремля бізнесмени, які не зможуть мати фінансові відносини або робити бізнес з цивілізованим світом.

Фінансова допомога

Наші партнери ухвалили рішення про надання Україні фінансової допомоги обсягом у понад 1,5 млрд. дол. США.

Гуманітарна допомога

Ми залучили понад 160 млн. дол. США для забезпечення першочергових гуманітарних потреб українців, постраждалих від російської агресії. Розміри цієї допомоги збільшується щодня.

Українські захисники та захисниці тримають фронт на українській землі, а українська дипломатія продовжує розвивати контрнаступ на дипломатичному фронті. Міжнародна підтримка допомагає Україні в Народній війні проти російських загарбників. Слава Україні!