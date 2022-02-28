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"Русские фильмы, идите нах#й!": Megogo удалил со своей базы все российские фильмы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

"Русские фильмы, идите нах#й!": Megogo удалил со своей базы все российские фильмы

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении медиасервуса в фейсбуці.

"Русские фильмы, идите нах#й!", – говорится в сообщении, которое начинается с фразы, ставшей уже крылатой во время русско-украинской войны.

"В настоящее время все российские фильмы удалены с нашего сервиса. Слава Украине. Слава ВСУ", - говорится в сообщении.

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Русские фильмы, идите нах#й!: Megogo удалил со своей базы все российские фильмы 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+26
Це треба було робити ще в 2014, але хоч так...
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28.02.2022 13:45
+12
Наконец-то, я рашка-продукцию с 2005 не смотрю.
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28.02.2022 13:51
+11
Також и фільми зеленського - видаляйте !!!
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28.02.2022 13:48
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Це треба було робити ще в 2014, але хоч так...
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28.02.2022 13:45 Ответить
Раніше, в 1991р.
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28.02.2022 13:56 Ответить
Окрім цього, там десь на 80-90% фільмів з кацапомовним озвучуванням.
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28.02.2022 14:05 Ответить
і не дивився їх
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28.02.2022 14:47 Ответить
Якби ще й збільшили у себе кількість перекладених українською...
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28.02.2022 13:45 Ответить
ні. українське не усі українське - здебільше совецконаправлене і комедня для очей малоросів. і я не дивлюся - совецкі-російські- українські фільми від слова зовсім. наше кіно ще совецке - вибачте. .
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28.02.2022 14:02 Ответить
Також и фільми зеленського - видаляйте !!!
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28.02.2022 13:48 Ответить
Наконец-то, я рашка-продукцию с 2005 не смотрю.
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28.02.2022 13:51 Ответить
цей шлак і без війни треба було видалити... )
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28.02.2022 13:52 Ответить
Дякую Megogo! Недарма у мене на нього підписка на 2 роки! І як ми переможемо, не заливайте туди знову це лайно. Від нього тільки блювати хочеться.
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28.02.2022 13:53 Ответить
схвалюю дуже добре
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28.02.2022 13:54 Ответить
Що?!!
Навіть "Крим", "Защитники" та "Каха"?!!
Це непоправна втрата для всесвітьного кінематографу!!!
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28.02.2022 13:55 Ответить
Чечня, будь як український корабель... Кажи, Росія іді на×уй
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28.02.2022 13:56 Ответить
Победа!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Об этом написал Постоянный представитель США в НАТО Курт Волкер в своем Твиттере. «Украина самостоятельно сдерживала атаки России 3 дня и ночи. Не в силах сломить украинскую армию, Россия теперь нацеливается на мирное население, ядерные объекты. США и НАТО полностью поддерживают вооруженные силы Украины и вводят бесполетную зону для предотвращения катастрофы», - написал Волкер в своем Твиттере.
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28.02.2022 13:57 Ответить
да может это просто, та, которая бесполетная для аэрофлота?
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28.02.2022 14:08 Ответить
https://youtu.be/MFKw1AkeSwk Чечня має бути незалежною.
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28.02.2022 13:57 Ответить
я давно вже писав в ЮТУБ про фільми що дублюються російською. у будь якому фільму згадуються росія - росіяни - історія росії в позитивному сенсі т.т. російський норатив усюди застосовується. а подивіться на танці гурту Band ODESSA - на всі 99 відсотків показують що танцюють під російські-совецкі-українські пісні і музику. А це німецький танцівальний гурт і танцюють вони під свою музику. А дебіли з росії так розповсюджують свій дебільний совецкій і росіянський норатив - нічибто що увесь світ ці пісні слуха і танцює. це такий неймовірний дебілізм путінських тварин.
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28.02.2022 13:58 Ответить
Русский военный корабль, иди нах#й:
https://youtu.be/gZYeUBby9ZQ
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28.02.2022 13:59 Ответить
Пусть смотрят свою "Они сражались за Катю".
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28.02.2022 13:59 Ответить
сами то есть.
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28.02.2022 14:00 Ответить
Якщо не вести інформаційну війну,боюся нам не перемогти.Дууже багато зомбованих.Треба їм донести,що є паралельна реальність,та інша думка.
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28.02.2022 14:01 Ответить
MEGOGO я тебе кохаю !!!
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28.02.2022 14:02 Ответить
авторы этого чудного мема живые : Військовослужбовці з острову Зміїний живі й перебувають в полоні - ВМС ЗСУ
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28.02.2022 14:09 Ответить
Давно пора
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28.02.2022 14:11 Ответить
Молодці, спасибі!
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28.02.2022 14:33 Ответить
Усе тв лайно 95гозекварталу теж видаляйте...
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28.02.2022 14:43 Ответить
Відмовляйтесь від всього російського : кіно ,театр ,музика ,мова ,Культуру варварів всі побачили ,тому подалі від "русского мира"
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28.02.2022 15:00 Ответить
Даже Сватов ?!
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28.02.2022 16:54 Ответить
Молодці!
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18.03.2022 22:07 Ответить
 
 