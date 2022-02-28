Защитники острова Змеиный – живы, но находятся в плену, – Генштаб ВСУ

В Генштабе подтвердили, что защитники острова Змеиный – живы. Они находятся в плену у Российской Федерации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба связей с общественностью Командования ВМС ВС Украины.

"26 февраля, получив информацию, что на о. Змеиный среди наших защитников могут быть погибшие и раненые, на остров, для выполнения гуманитарной миссии было направлено гражданское судно МПРС "Сапфир", для помощи пострадавшим. Вместе с экипажем согласились выйти священники Василий Вырозуб, Александр Чоков и их помощники, но их незаконно захватили россияне.

Требуем от РФ немедленного освобождения незаконно захваченных граждан Украины", - говорится в сообщении.

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Также Командование ВМС ВСУ обратилось к мировому сообществу с просьбой принять все возможные меры воздействия на РФ для возвращения наших граждан.

"Обращаемся к мировому сообществу, к верующим всех церквей с просьбой принять все возможные меры воздействия на РФ для возвращения наших граждан.

Относительно морских пехотинцев и пограничников, взятых в плен русскими оккупантами на острове Змеиный.

Мы очень рады узнать, что наши побратимы живы и с ними все хорошо!" - сообщили в ведомстве.

В то же время отмечается, что "российская пропаганда пытается раскрутить "новость" о том, что власти Украины "забыли", "похоронили" своих подчиненных. При этом морпехи смело дважды отразили нападения российских оккупантов. Из-за нехватки БК они не смогли продолжить защиту острова". В свою очередь, оккупанты "забыли" сообщить о том, что они полностью разбили инфраструктуру острова: маяк, вышки, антенны и т. д. Соответственно связь со Змеиным была прервана. А постоянные обстрелы со стороны боевых кораблей и авиации РФ не позволили доставить помощь за морскими пехотинцами".

"Подводя итог сказанному, хотим добавить, враг еще раз продемонстрировал свою сущность. И вновь доказал, что веры и правды в его действиях и словах нет. А своих собратьев мы ждем с нетерпением и всей душой", - добавили в пресс-службе.





