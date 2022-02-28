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Генштаб ВС (4301) Змеиный (172) пограничники (1467)

Защитники острова Змеиный – живы, но находятся в плену, – Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Защитники острова Змеиный – живы, но находятся в плену, – Генштаб ВСУ

В Генштабе подтвердили, что защитники острова Змеиный – живы. Они находятся в плену у Российской Федерации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба связей с общественностью Командования ВМС ВС Украины.

"26 февраля, получив информацию, что на о. Змеиный среди наших защитников могут быть погибшие и раненые, на остров, для выполнения гуманитарной миссии было направлено гражданское судно МПРС "Сапфир", для помощи пострадавшим. Вместе с экипажем согласились выйти священники Василий Вырозуб, Александр Чоков и их помощники, но их незаконно захватили россияне.

Требуем от РФ немедленного освобождения незаконно захваченных граждан Украины", - говорится в сообщении.

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Также Командование ВМС ВСУ обратилось к мировому сообществу с просьбой принять все возможные меры воздействия на РФ для возвращения наших граждан.

"Обращаемся к мировому сообществу, к верующим всех церквей с просьбой принять все возможные меры воздействия на РФ для возвращения наших граждан.

Относительно морских пехотинцев и пограничников, взятых в плен русскими оккупантами на острове Змеиный.

Мы очень рады узнать, что наши побратимы живы и с ними все хорошо!" - сообщили в ведомстве.

В то же время отмечается, что "российская пропаганда пытается раскрутить "новость" о том, что власти Украины "забыли", "похоронили" своих подчиненных. При этом морпехи смело дважды отразили нападения российских оккупантов. Из-за нехватки БК они не смогли продолжить защиту острова". В свою очередь, оккупанты "забыли" сообщить о том, что они полностью разбили инфраструктуру острова: маяк, вышки, антенны и т. д. Соответственно связь со Змеиным была прервана. А постоянные обстрелы со стороны боевых кораблей и авиации РФ не позволили доставить помощь за морскими пехотинцами".

"Подводя итог сказанному, хотим добавить, враг еще раз продемонстрировал свою сущность. И вновь доказал, что веры и правды в его действиях и словах нет. А своих собратьев мы ждем с нетерпением и всей душой", - добавили в пресс-службе.

Защитники острова Змеиный – живы, но находятся в плену, – Генштаб ВСУ 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+51
ВСІМ ГЕРОЯМ ЗМІЇНОГО-ВДЯЧНІСТЬ ШАНА ТА ПОВАГА...
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28.02.2022 14:19
+43
Ну обменного фонда у нас хватает.
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28.02.2022 14:18
+35
если живы то слава богу
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28.02.2022 14:19
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Ну обменного фонда у нас хватает.
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28.02.2022 14:18 Ответить
но менять ток рядовый состав мокшан ..от ефрейторов и выше в тюрмы
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28.02.2022 14:21 Ответить
Ось чому так важливо захоплювати кацапів , а не вбивати, як більшість вимагає. є наші хлопці у моцкалів, які потрапили в полон під час гібридної війни з 2014 р.
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28.02.2022 14:26 Ответить
Людей, що здаються, вбивати неможна. Це військовий злочин.
А ті, хто тримає в руках зброю, є законною здобиччю спраглих до помсти бійців.
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28.02.2022 15:26 Ответить
Хорошо что вы и другие адекватные люди это понимают, но есть и те кто предлагал отрезать головы, конечности ,закапывать живьём и всячески издеваться нарушая женевскую конвенцию вовсе не думая своей репой и как следствие что бы после нам весь западный мир перестанет оказывать помощь и посчитает за маньяков убийц подобных рашистским
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28.02.2022 17:26 Ответить
Ура!
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28.02.2022 14:18 Ответить
ВСІМ ГЕРОЯМ ЗМІЇНОГО-ВДЯЧНІСТЬ ШАНА ТА ПОВАГА...
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28.02.2022 14:19 Ответить
если живы то слава богу
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28.02.2022 14:19 Ответить
Слава богу! Вызволим
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28.02.2022 14:19 Ответить
Слава Богу і ЗСУ..
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28.02.2022 14:19 Ответить
Дякувати Богу!
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28.02.2022 14:20 Ответить
Є Бог на світі! Слава Йому!
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28.02.2022 14:20 Ответить
Добра новина!!! До швидкої зустрічі вдома!!!
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28.02.2022 14:20 Ответить
Харьков. Классическая тактика ОПГ мучить родных и близких на глазах у жертвы, чтобы та пошла на условия преступников, только здесь уже в глобальных размерах. Больше никаких переговоров. Пока зеля там решает, путинские фашисты убивают украинцев с особой жестокостью.
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28.02.2022 14:21 Ответить
З одног боку,це файно,бо Наші(наче б то).З іншого,вони не Герої.
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28.02.2022 14:21 Ответить
Нам сакральные жертвы НЕ НУЖНЫ. Ценна жизнь КАЖДОГО Украинца.
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28.02.2022 14:24 Ответить
Надо было последний патрон для себя оставить? Ещё неизвестно скільки часу знадобиться щоб визволити, там у якому вони там стані? Тут за один ответ роси_ськаму кораблю - почёт и уважение!
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28.02.2022 14:29 Ответить
eshio odna gnida pojavilas.....
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28.02.2022 15:19 Ответить
Кацапня захочет за одного украинца пять ватников. И то будут ломаться пока не дадут щенка борзой.
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28.02.2022 14:21 Ответить
etim ********* uzhe nebudet vozmozhnosti stavit nikakie uslovia
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28.02.2022 15:33 Ответить
Страна 404 пошла На...й !!!!!! вы поняли о ком я
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28.02.2022 14:22 Ответить
Фейк. Кацапы снимают одних и тех же актёров от змеиного до добасса
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28.02.2022 14:24 Ответить
Визволимо- головне, що живі.
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28.02.2022 14:28 Ответить
Слава Богу якщо це так ! Але рускій корабель - пішов на х*й це на віки.
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28.02.2022 14:28 Ответить
Почему?
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28.02.2022 15:24 Ответить
Файні новини
Слава Україні
Смерть москалям.
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28.02.2022 14:29 Ответить
Чудова новина!
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28.02.2022 14:31 Ответить
Увага!!!

Стосовно цього. Вже гуляють відосики з пацанами де вони клянуть владу і кажуть що їх зрадили, плачуть. Не вздумайте їх *********. Пам'ятайте, вони в полоні з першого дня. Їм кажуть, що Україна пала і йде зачистка і як хочеш до рідних кажи що треба.

Визволимо хлопців от вони *******
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28.02.2022 14:34 Ответить
Ці відосики можуть бути фейковими.
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28.02.2022 15:34 Ответить
"Русский корабль идите на х#й" - это уже мем... И им будут пользоваться очень долго...
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28.02.2022 14:39 Ответить
даже если пацана живы этот слоган уже стал понятным всему миру...
и дай Бог чтоб они были живы и смогли произнести это вслух уже дома...
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28.02.2022 15:36 Ответить
Добре що живі. але клич - Русскій корабль іди ***** нікуди не зникне!
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28.02.2022 14:44 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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28.02.2022 14:54 Ответить
****** кацапські орки!
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28.02.2022 14:58 Ответить
Слава Ису!
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28.02.2022 15:16 Ответить
хотелось бы верить...
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28.02.2022 15:37 Ответить
100%
Сестре с Крыма выслал фотку боец.Правда больше на связь не выходил.На острове было 13 бойцов,инфа от туда же,от сестры.100%
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28.02.2022 18:05 Ответить
Уточню,не моей сестре.
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28.02.2022 18:06 Ответить
ну...дай Бог...
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28.02.2022 18:06 Ответить
Подруга моей дочери.,так что 100%
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28.02.2022 18:08 Ответить
хотелось бы чтобы эти герои повторили свою знаменитую фразу дома... хором )))
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28.02.2022 18:11 Ответить
Хитрі кацапи підставили воєнних українських моряків. Треба щось більше, ніж співчуття полоненим військовим окупованого острову Зміїний.
В Охтирці фашисти Путіна проти мирного населення застосували вакуумну бомбу. Щось подібне необхідне щоб і полонених зберегти і Зміїний повернути.
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28.02.2022 16:46 Ответить
Попросту говоря - это очередная ганьба зелёных... ПЕрвое лицо с3.140-ло городу и миру... И все это видели..И это отказалось брезнёй... а продавали маркетингёры ОП героическую смерть ! Ай-какой позор!Они и в такой момент клепают видосики и румосики...
Семьи пограничников в прямом эфире услышали, что их дети погибли ! Вы понимаете что это такое ? Не сомневаюсь. А зеля понимал ? Сомневаюсь... БО они ж клепали патриотический миф.... им 28 панфиловцев стучали в их совковое сердце ... И что для величайших и современнейших несколько родительских сердец...
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28.02.2022 17:00 Ответить
А где херой Украины Н. Савченко? Воюет?
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28.02.2022 19:06 Ответить
 
 