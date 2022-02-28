Защитники острова Змеиный – живы, но находятся в плену, – Генштаб ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Генштабе подтвердили, что защитники острова Змеиный – живы. Они находятся в плену у Российской Федерации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба связей с общественностью Командования ВМС ВС Украины.
"26 февраля, получив информацию, что на о. Змеиный среди наших защитников могут быть погибшие и раненые, на остров, для выполнения гуманитарной миссии было направлено гражданское судно МПРС "Сапфир", для помощи пострадавшим. Вместе с экипажем согласились выйти священники Василий Вырозуб, Александр Чоков и их помощники, но их незаконно захватили россияне.
Требуем от РФ немедленного освобождения незаконно захваченных граждан Украины", - говорится в сообщении.
Также Командование ВМС ВСУ обратилось к мировому сообществу с просьбой принять все возможные меры воздействия на РФ для возвращения наших граждан.
"Обращаемся к мировому сообществу, к верующим всех церквей с просьбой принять все возможные меры воздействия на РФ для возвращения наших граждан.
Относительно морских пехотинцев и пограничников, взятых в плен русскими оккупантами на острове Змеиный.
Мы очень рады узнать, что наши побратимы живы и с ними все хорошо!" - сообщили в ведомстве.
В то же время отмечается, что "российская пропаганда пытается раскрутить "новость" о том, что власти Украины "забыли", "похоронили" своих подчиненных. При этом морпехи смело дважды отразили нападения российских оккупантов. Из-за нехватки БК они не смогли продолжить защиту острова". В свою очередь, оккупанты "забыли" сообщить о том, что они полностью разбили инфраструктуру острова: маяк, вышки, антенны и т. д. Соответственно связь со Змеиным была прервана. А постоянные обстрелы со стороны боевых кораблей и авиации РФ не позволили доставить помощь за морскими пехотинцами".
"Подводя итог сказанному, хотим добавить, враг еще раз продемонстрировал свою сущность. И вновь доказал, что веры и правды в его действиях и словах нет. А своих собратьев мы ждем с нетерпением и всей душой", - добавили в пресс-службе.
Пожалуйста, подождите...
А ті, хто тримає в руках зброю, є законною здобиччю спраглих до помсти бійців.
Слава Україні
Смерть москалям.
Стосовно цього. Вже гуляють відосики з пацанами де вони клянуть владу і кажуть що їх зрадили, плачуть. Не вздумайте їх *********. Пам'ятайте, вони в полоні з першого дня. Їм кажуть, що Україна пала і йде зачистка і як хочеш до рідних кажи що треба.
Визволимо хлопців от вони *******
и дай Бог чтоб они были живы и смогли произнести это вслух уже дома...
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Сестре с Крыма выслал фотку боец.Правда больше на связь не выходил.На острове было 13 бойцов,инфа от туда же,от сестры.100%
В Охтирці фашисти Путіна проти мирного населення застосували вакуумну бомбу. Щось подібне необхідне щоб і полонених зберегти і Зміїний повернути.
Семьи пограничников в прямом эфире услышали, что их дети погибли ! Вы понимаете что это такое ? Не сомневаюсь. А зеля понимал ? Сомневаюсь... БО они ж клепали патриотический миф.... им 28 панфиловцев стучали в их совковое сердце ... И что для величайших и современнейших несколько родительских сердец...