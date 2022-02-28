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Генштаб ЗС (4525) Зміїний (149) прикордонники (947)

Захисники острова Зміїний - живі, але знаходяться у полоні, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захисники острова Зміїний - живі, але знаходяться у полоні, - Генштаб ЗСУ

В Генштабі підтвердили, що захисники острова Зміїний - живі. Вони знаходяться в полоні Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба зв’язків з громадськістю Командування ВМС ЗС України.

"26 лютого, отримавши інформацію, що на о. Зміїний серед наших захисників можуть бути загиблі та поранені, до острова, з метою виконання гуманітарної місії було направлено цивільне судно МПРС "Сапфір", для допомоги постраждалим. Разом з екіпажем погодились вийти отці Василь Вирозуб, Олександр Чоков та їх помічники. Але їх незаконно захопили росіяни. Незаконне захоплення цивільного судна - некомбатанта, що не здійснювали жодного військового завдання, є порушенням правил і звичаїв війни, міжнародного гуманітарного права.

Вимагаємо від РФ негайного звільнення незаконно захоплених громадян України", - йдеться у повідомленні.

Також Командування ВМС ЗСУ звернулося до світової спільноти з проханням вжити усіх можливих заходів впливу на РФ задля повернення наших громадян.

"Звертаємось до світової спільноти, до вірян усіх церков з проханням вжити усіх можливих заходів впливу на РФ задля повернення наших громадян.

Щодо морських піхотинців та прикордордонників, яких взяли в полон російські окупанти на острові Зміїний.

Ми дуже раді дізнатися про те, що наші побратими живі і з ними все добре!" - повідомили у відомстві.

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Водночас наголошується, що "російська пропаганда намагається розкрутити "новину" про те, що начебто влада України "забула", "поховала" своїх підлеглих. При цьому морпіхи сміливо двічі відбили напади російських окупантів. Через брак БК вони не змогли продовжити захист острова. У свою чергу, окупанти "забули" повідомити про те, що вони повністю розтрощили інфраструктуру острова: маяк, вишки, антени, тощо. Відповідно зв'язок із Зміїним був перерваний. Багаторазові спроби зв’язатися із особовим складом та дізнатися про його долю були марними. А постійні обстріли з боку бойових кораблів та авіації РФ не дозволили доправити підмогу за морськими піхотинцями".

"Підсумовуючи сказане, хочемо додати, ворог вкотре продемонстрував свою сутність. І знов довів, що віри і правди в його діях і словах немає. А своїх побратимів ми чекаємо з нетерпінням і всією душею", - додали у пресслужбі.

Захисники острова Зміїний - живі, але знаходяться у полоні, - Генштаб ЗСУ 01
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Топ коментарі
+51
ВСІМ ГЕРОЯМ ЗМІЇНОГО-ВДЯЧНІСТЬ ШАНА ТА ПОВАГА...
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28.02.2022 14:19
+43
Ну обменного фонда у нас хватает.
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28.02.2022 14:18
+35
если живы то слава богу
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28.02.2022 14:19
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Ну обменного фонда у нас хватает.
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28.02.2022 14:18 Відповісти
но менять ток рядовый состав мокшан ..от ефрейторов и выше в тюрмы
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28.02.2022 14:21 Відповісти
Ось чому так важливо захоплювати кацапів , а не вбивати, як більшість вимагає. є наші хлопці у моцкалів, які потрапили в полон під час гібридної війни з 2014 р.
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28.02.2022 14:26 Відповісти
Людей, що здаються, вбивати неможна. Це військовий злочин.
А ті, хто тримає в руках зброю, є законною здобиччю спраглих до помсти бійців.
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28.02.2022 15:26 Відповісти
Хорошо что вы и другие адекватные люди это понимают, но есть и те кто предлагал отрезать головы, конечности ,закапывать живьём и всячески издеваться нарушая женевскую конвенцию вовсе не думая своей репой и как следствие что бы после нам весь западный мир перестанет оказывать помощь и посчитает за маньяков убийц подобных рашистским
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28.02.2022 17:26 Відповісти
Ура!
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28.02.2022 14:18 Відповісти
ВСІМ ГЕРОЯМ ЗМІЇНОГО-ВДЯЧНІСТЬ ШАНА ТА ПОВАГА...
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28.02.2022 14:19 Відповісти
если живы то слава богу
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28.02.2022 14:19 Відповісти
Слава богу! Вызволим
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28.02.2022 14:19 Відповісти
Слава Богу і ЗСУ..
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28.02.2022 14:19 Відповісти
Дякувати Богу!
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28.02.2022 14:20 Відповісти
Є Бог на світі! Слава Йому!
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28.02.2022 14:20 Відповісти
Добра новина!!! До швидкої зустрічі вдома!!!
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28.02.2022 14:20 Відповісти
Харьков. Классическая тактика ОПГ мучить родных и близких на глазах у жертвы, чтобы та пошла на условия преступников, только здесь уже в глобальных размерах. Больше никаких переговоров. Пока зеля там решает, путинские фашисты убивают украинцев с особой жестокостью.
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28.02.2022 14:21 Відповісти
З одног боку,це файно,бо Наші(наче б то).З іншого,вони не Герої.
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28.02.2022 14:21 Відповісти
Нам сакральные жертвы НЕ НУЖНЫ. Ценна жизнь КАЖДОГО Украинца.
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28.02.2022 14:24 Відповісти
Надо было последний патрон для себя оставить? Ещё неизвестно скільки часу знадобиться щоб визволити, там у якому вони там стані? Тут за один ответ роси_ськаму кораблю - почёт и уважение!
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28.02.2022 14:29 Відповісти
eshio odna gnida pojavilas.....
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28.02.2022 15:19 Відповісти
Кацапня захочет за одного украинца пять ватников. И то будут ломаться пока не дадут щенка борзой.
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28.02.2022 14:21 Відповісти
etim ********* uzhe nebudet vozmozhnosti stavit nikakie uslovia
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28.02.2022 15:33 Відповісти
Страна 404 пошла На...й !!!!!! вы поняли о ком я
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28.02.2022 14:22 Відповісти
Фейк. Кацапы снимают одних и тех же актёров от змеиного до добасса
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28.02.2022 14:24 Відповісти
Визволимо- головне, що живі.
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28.02.2022 14:28 Відповісти
Слава Богу якщо це так ! Але рускій корабель - пішов на х*й це на віки.
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28.02.2022 14:28 Відповісти
Почему?
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28.02.2022 15:24 Відповісти
Файні новини
Слава Україні
Смерть москалям.
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28.02.2022 14:29 Відповісти
Чудова новина!
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28.02.2022 14:31 Відповісти
Увага!!!

Стосовно цього. Вже гуляють відосики з пацанами де вони клянуть владу і кажуть що їх зрадили, плачуть. Не вздумайте їх *********. Пам'ятайте, вони в полоні з першого дня. Їм кажуть, що Україна пала і йде зачистка і як хочеш до рідних кажи що треба.

Визволимо хлопців от вони *******
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28.02.2022 14:34 Відповісти
Ці відосики можуть бути фейковими.
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28.02.2022 15:34 Відповісти
"Русский корабль идите на х#й" - это уже мем... И им будут пользоваться очень долго...
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28.02.2022 14:39 Відповісти
даже если пацана живы этот слоган уже стал понятным всему миру...
и дай Бог чтоб они были живы и смогли произнести это вслух уже дома...
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28.02.2022 15:36 Відповісти
Добре що живі. але клич - Русскій корабль іди ***** нікуди не зникне!
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28.02.2022 14:44 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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28.02.2022 14:54 Відповісти
****** кацапські орки!
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28.02.2022 14:58 Відповісти
Слава Ису!
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28.02.2022 15:16 Відповісти
хотелось бы верить...
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28.02.2022 15:37 Відповісти
100%
Сестре с Крыма выслал фотку боец.Правда больше на связь не выходил.На острове было 13 бойцов,инфа от туда же,от сестры.100%
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28.02.2022 18:05 Відповісти
Уточню,не моей сестре.
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28.02.2022 18:06 Відповісти
ну...дай Бог...
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28.02.2022 18:06 Відповісти
Подруга моей дочери.,так что 100%
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28.02.2022 18:08 Відповісти
хотелось бы чтобы эти герои повторили свою знаменитую фразу дома... хором )))
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28.02.2022 18:11 Відповісти
Хитрі кацапи підставили воєнних українських моряків. Треба щось більше, ніж співчуття полоненим військовим окупованого острову Зміїний.
В Охтирці фашисти Путіна проти мирного населення застосували вакуумну бомбу. Щось подібне необхідне щоб і полонених зберегти і Зміїний повернути.
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28.02.2022 16:46 Відповісти
Попросту говоря - это очередная ганьба зелёных... ПЕрвое лицо с3.140-ло городу и миру... И все это видели..И это отказалось брезнёй... а продавали маркетингёры ОП героическую смерть ! Ай-какой позор!Они и в такой момент клепают видосики и румосики...
Семьи пограничников в прямом эфире услышали, что их дети погибли ! Вы понимаете что это такое ? Не сомневаюсь. А зеля понимал ? Сомневаюсь... БО они ж клепали патриотический миф.... им 28 панфиловцев стучали в их совковое сердце ... И что для величайших и современнейших несколько родительских сердец...
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28.02.2022 17:00 Відповісти
А где херой Украины Н. Савченко? Воюет?
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28.02.2022 19:06 Відповісти
 
 