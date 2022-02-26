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Біля Зміїного росіяни захопили українське рятувальне судно

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Біля Зміїного росіяни захопили українське рятувальне судно

26 лютого під час виконання гуманітарної місії в районі острова Зміїний російськими військовими кораблями було захоплено та утримується цивільне рятувальне судно "Сапфір".

Про це повідомило Міністерство інфраструктури, інформує Цензор.НЕТ.

Зв'язок із рятувальним судном "Сапфір" наразі втрачено.

"Дії військових кораблів країни-окупанта є прямим порушенням норм Міжнародного морського права та Міжнародної конвенції з безпеки мореплавства. Уже скоро за всі військові злочини — прийде кара", - наголосили в міністервстві.

Як відомо, 24 лютого окупанти розбомбили острів Зміїний. Перед атакою військовослужбовці встигли сказати "русский военный корабль, иди на***". Українська влада повідомила про смерть вояків. Але 26 лютого російські ЗМІ заявили, що 82 українці зі Зміїного доставлені в Севастополь. 
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Топ коментарі
+24
Скоты, только с гражданскими и могут воевать
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26.02.2022 21:18
+24
За пиратство по морским законам вешали, пусть ***** веревку мылит.
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26.02.2022 21:18
+13
Кацапня в агоніі , так як Украіна не зустріла їх квітами , а дає крепко по зубах 😡
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26.02.2022 21:19
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Скоты, только с гражданскими и могут воевать
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26.02.2022 21:18 Відповісти
Де "Нептуни" і Байранкари - чому не застосовуються?
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26.02.2022 22:26 Відповісти
та нема ніяких нептунів заспокойтеся
а байрактари хз кажуть десь є працюють
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26.02.2022 23:20 Відповісти
Нептуни були розроблені при Порошенку. Випробовані уже при Зеленському і не замовлені зовсім. Їх просто немає в природі.
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27.02.2022 00:14 Відповісти
Прикалуєтесь? Чи дійсно не знаєте, що за цієї влади не було Держоборонзамовлення на виготовлення "Нептунів" - всі гроші пішли на закупівлю бітуму на росії!

А Байрактар проти кораблів безсилий.
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27.02.2022 01:48 Відповісти
За пиратство по морским законам вешали, пусть ***** веревку мылит.
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26.02.2022 21:18 Відповісти
Кацапня в агоніі , так як Украіна не зустріла їх квітами , а дає крепко по зубах 😡
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26.02.2022 21:19 Відповісти
Редактор , расшифруйте
«під час виконання гуманітарної місії в районі острова Зміїний російськими військовими кораблями було захоплено та утримується цивільне рятувальне судно "Сапфір".

ЭТО ВЫ АГРЕССИЮ РАШИ НАЗВАЛИ ГУМАНИТАРНОЙ МИССИЕЙ????
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26.02.2022 21:20 Відповісти
гуманитарную миссию выполняло спасательное судно, которое оккупанты захватили
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26.02.2022 21:22 Відповісти
Так пусть журналисты правильно формируют предложение
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26.02.2022 21:25 Відповісти
« российские военные захватили судно , выполнявшее гуманитарную миссию
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26.02.2022 21:26 Відповісти
А тепер переклади те що написав на українську мову.
Тоді і зрозумієш
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26.02.2022 21:28 Відповісти
Російські ублюдки ЗАХОПИЛИ СУДНО, виконувавшее гуманітарну мис сію
ЗРОЗУМІЛИ , як треба ???
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26.02.2022 21:32 Відповісти
бляха!!! "Грамотейка" "виконувавшее" это по азировски?! Нет такого слова в украинском языке. Как нет и слова "ублюдки". Ох уж мне эти диванные филологи. Смерть кацапским окупантам! Слава ЗСУ!!! Мы победим!!!
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26.02.2022 22:04 Відповісти
Я старалась
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26.02.2022 22:41 Відповісти
що виконувало
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26.02.2022 22:37 Відповісти
Дякую
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26.02.2022 22:40 Відповісти
А текст прочитати слабо? Читаємо тільки заголовки?
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26.02.2022 21:27 Відповісти
Читаем как раз текст - первая строка
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26.02.2022 21:29 Відповісти
гуманитарна миссия нашего судна
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26.02.2022 22:05 Відповісти
Не, они просто свою малограмотность продемонстрировали(что не ново для нього ресурса)
Должно бьіть так: "
«під час виконання гуманітарної місії в районі острова Зміїний,(кома) російськими військовими кораблями було захоплено,(кома) та утримується цивільне рятувальне судно "Сапфір".
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27.02.2022 02:24 Відповісти
Захватывать гражданские суда, расстреливать автобусы и скорые, стрелять по больницам и домам - вот уровень кацапской военщины.
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26.02.2022 21:21 Відповісти
Так что там с защитниками Змеиного всё же на самом деле?
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26.02.2022 21:23 Відповісти
Москалі кажуть, що взяти в полон ледь не сотню. Питання, навіщо на невеликій скелі стільки народу.
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27.02.2022 00:18 Відповісти
Ми вас роїбашим. А знаєте що саме смішне::дебіл, кацап, ***** це вже офіційні назви. Їбанутим немає спокою.
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26.02.2022 21:23 Відповісти
от суки, знову унітази попи.дять...
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26.02.2022 21:23 Відповісти
Бо наші розірвали кадирівське угрупування на шматки!
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26.02.2022 21:26 Відповісти
Нещодавно прочитав, що сьогодні наші хлопці розпід@расили ворожу колону і серед здохлих виявили кадирівського генерала. Мабуть, цей чучмек теж хотів подивитись на Київську Лавру.
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26.02.2022 21:49 Відповісти
Так то ще півбіди! "Головний вівцейоб" виступив і заявив що його чеченці воювать не будуть! Бо бач - не очікували такої маси ефективної зброї в наших руках "Парадний марш" по Україні скасовано - як і грабунок!
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26.02.2022 22:28 Відповісти
То був уривок його гівняної промови. Насправді він говорить багато брєду роспропаганди і хвалиться, що його бандити усі здорові.
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27.02.2022 00:34 Відповісти
То він злякався що його "гвардію" тут переб"ють і йому нічим буде в Чечні владу підтримувать коли повернеться додому На нього інші тейпи вже давно "зуб точать"
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27.02.2022 02:59 Відповісти
Зеленський, ДЕ "НЕПТУНИ"?!!
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26.02.2022 21:24 Відповісти
Ми воюємо за мир...

Заленський в Києві... Де стріляють... А путін... Прячиттся за дітьми..?
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26.02.2022 21:25 Відповісти
Хотілося б побільше інформації про загальний стан на морі. Фрегат "Гетьман Сагайдачний" задіяний у супротиву нашестю кацапів?
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26.02.2022 21:25 Відповісти
Кацапские ресурсы пишут, что наши сами его затопили. По крайней мере в их списке наших уничтоженных кораблей его точно нет. Больше никакой информации.
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26.02.2022 21:34 Відповісти
Кацапам верить категорически запрещено.
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26.02.2022 21:39 Відповісти
Давно пора примінити на московію Морське право і закрити її кораблям всі міжнародні порти.
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26.02.2022 21:33 Відповісти
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26.02.2022 21:38 Відповісти
русские диверсанты захватывают машину с гражданскими, после чего обстреливают другую машину.
https://t.me/glavredinfo/23186
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26.02.2022 21:40 Відповісти
уровень "ядерной державы"
захватывать спасательные судна
блин то чаэс захватывают, то спасательное судно
это они так "хахлов любят"

твари рашистские
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26.02.2022 21:43 Відповісти
ну гопники, чого ще від них очікувати...
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26.02.2022 23:22 Відповісти
В киноленте бандитский Петербург был и есть эпизод когда упырь у ребёнка в коляске которого сопровождала мама ,отобрал игрушку после получив по чайнику от главного героя , кто смотрел в своё время вспомнит так вот это и есть кацапская сущность силы
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26.02.2022 21:45 Відповісти
как раз путлер оттуда
питерская подворотня
гопники
еще и тренер у него был криминальный авторитет
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26.02.2022 21:48 Відповісти
Да ещё и чемодан Ксюшеному папе носил и как это вроде не дурак Собчак такому уроду такое доверял
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26.02.2022 21:53 Відповісти
Ну,в этом паршивые мокшанские твари- мастера.😡
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26.02.2022 21:46 Відповісти
Владимир Александрович, нужно обратиться к Турции или Румынии чтобы они временно взяли под контроль остров!
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26.02.2022 21:52 Відповісти
теперь у уйобков рашинских будет контингент на обмен. но наших в плену помурьіжат психотропами по полной. никто из молодежи из рашинских застенков не вьіходил нормальньім
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26.02.2022 21:57 Відповісти
А хто послав Сапфир туда ? Кого треба було рятувати?
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26.02.2022 22:23 Відповісти
Это пиратство. За пиратство надо закрывать все морские проливы включая Керченску протоку (путем обрушения моста) и арестовывать суда РФ по всему миру. Дело обычно решается в суде, и может длиться годами, но может в исключительных случаях можно ускорить процесс.

После успеха со SWIFT. Министерству иностранных дел Украины надо заняться этим делом. За одно поднять дело обо всем известных таранах, буксира и задержанием украинских моряков.
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26.02.2022 22:31 Відповісти
А может кто-то уже из украинских СМИ что-то внятное нам рассказать про остров Змеинный ?
Орки говорят пограничники сдались в количестве 82-х человек и мы их отвезём в Одессу. И показывают что-то https://www.youtube.com/watch?v=V8Pkqr6Q9Ig
УКраина рассказываетчто было 13 пограничников (кто мне скажет как структурировать погранзаставу всего 13-юлюдьми?) и показывает зелю . Ну а зеле какая вера ?
Та что же со змеинным ? Убиты ? доказательчтва ? Живы ? зачем было 3.14ть? По привычке ?

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27.02.2022 02:39 Відповісти
Там же рядом срана вяликой наты.
Что, не могли возле острава поставить хотя бы румынский ботик? Шакалы трусливые

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27.02.2022 04:37 Відповісти
 
 