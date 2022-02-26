Біля Зміїного росіяни захопили українське рятувальне судно
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26 лютого під час виконання гуманітарної місії в районі острова Зміїний російськими військовими кораблями було захоплено та утримується цивільне рятувальне судно "Сапфір".
Про це повідомило Міністерство інфраструктури, інформує Цензор.НЕТ.
Зв'язок із рятувальним судном "Сапфір" наразі втрачено.
"Дії військових кораблів країни-окупанта є прямим порушенням норм Міжнародного морського права та Міжнародної конвенції з безпеки мореплавства. Уже скоро за всі військові злочини — прийде кара", - наголосили в міністервстві.
Як відомо, 24 лютого окупанти розбомбили острів Зміїний. Перед атакою військовослужбовці встигли сказати "русский военный корабль, иди на***". Українська влада повідомила про смерть вояків. Але 26 лютого російські ЗМІ заявили, що 82 українці зі Зміїного доставлені в Севастополь.
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а байрактари хз кажуть десь є працюють
А Байрактар проти кораблів безсилий.
«під час виконання гуманітарної місії в районі острова Зміїний російськими військовими кораблями було захоплено та утримується цивільне рятувальне судно "Сапфір".
ЭТО ВЫ АГРЕССИЮ РАШИ НАЗВАЛИ ГУМАНИТАРНОЙ МИССИЕЙ????
Тоді і зрозумієш
ЗРОЗУМІЛИ , як треба ???
Должно бьіть так: "
«під час виконання гуманітарної місії в районі острова Зміїний,(кома) російськими військовими кораблями було захоплено,(кома) та утримується цивільне рятувальне судно "Сапфір".
Заленський в Києві... Де стріляють... А путін... Прячиттся за дітьми..?
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захватывать спасательные судна
блин то чаэс захватывают, то спасательное судно
это они так "хахлов любят"
твари рашистские
питерская подворотня
гопники
еще и тренер у него был криминальный авторитет
После успеха со SWIFT. Министерству иностранных дел Украины надо заняться этим делом. За одно поднять дело обо всем известных таранах, буксира и задержанием украинских моряков.
Орки говорят пограничники сдались в количестве 82-х человек и мы их отвезём в Одессу. И показывают что-то https://www.youtube.com/watch?v=V8Pkqr6Q9Ig
УКраина рассказываетчто было 13 пограничников (кто мне скажет как структурировать погранзаставу всего 13-юлюдьми?) и показывает зелю . Ну а зеле какая вера ?
Та что же со змеинным ? Убиты ? доказательчтва ? Живы ? зачем было 3.14ть? По привычке ?
Что, не могли возле острава поставить хотя бы румынский ботик? Шакалы трусливые