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Возле Змеиного россияне захватили украинское спасательное судно

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Возле Змеиного россияне захватили украинское спасательное судно

26 февраля во время выполнения гуманитарной миссии в районе острова Змеиный российскими военными кораблями было захвачено и удерживается гражданское спасательное судно "Сапфир".

Об этом сообщило Министерство инфраструктуры, передает Цензор.НЕТ.

Связь со спасательным судном "Сапфир" в настоящее время потеряна.

"Действия военных кораблей страны-оккупанта являются прямым нарушением норм Международного морского права и Международной конвенции по безопасности мореходства. В скором времени за все военные преступления придет наказание", - подчеркнули в министерстве.

Как известно, 24 февраля оккупанты разбомбили остров Змеиный. Перед атакой военнослужащие успели сказать: "Русский военный корабль, иди на ***". Украинские власти сообщили о смерти воинов. Но 26 февраля российские СМИ заявили, что 82 украинца из Змеиного доставлены в Севастополь.
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Топ комментарии
+24
Скоты, только с гражданскими и могут воевать
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26.02.2022 21:18
+24
За пиратство по морским законам вешали, пусть ***** веревку мылит.
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26.02.2022 21:18
+13
Кацапня в агоніі , так як Украіна не зустріла їх квітами , а дає крепко по зубах 😡
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26.02.2022 21:19
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Скоты, только с гражданскими и могут воевать
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26.02.2022 21:18 Ответить
Де "Нептуни" і Байранкари - чому не застосовуються?
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26.02.2022 22:26 Ответить
та нема ніяких нептунів заспокойтеся
а байрактари хз кажуть десь є працюють
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26.02.2022 23:20 Ответить
Нептуни були розроблені при Порошенку. Випробовані уже при Зеленському і не замовлені зовсім. Їх просто немає в природі.
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27.02.2022 00:14 Ответить
Прикалуєтесь? Чи дійсно не знаєте, що за цієї влади не було Держоборонзамовлення на виготовлення "Нептунів" - всі гроші пішли на закупівлю бітуму на росії!

А Байрактар проти кораблів безсилий.
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27.02.2022 01:48 Ответить
За пиратство по морским законам вешали, пусть ***** веревку мылит.
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26.02.2022 21:18 Ответить
Кацапня в агоніі , так як Украіна не зустріла їх квітами , а дає крепко по зубах 😡
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26.02.2022 21:19 Ответить
Редактор , расшифруйте
«під час виконання гуманітарної місії в районі острова Зміїний російськими військовими кораблями було захоплено та утримується цивільне рятувальне судно "Сапфір".

ЭТО ВЫ АГРЕССИЮ РАШИ НАЗВАЛИ ГУМАНИТАРНОЙ МИССИЕЙ????
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26.02.2022 21:20 Ответить
гуманитарную миссию выполняло спасательное судно, которое оккупанты захватили
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26.02.2022 21:22 Ответить
Так пусть журналисты правильно формируют предложение
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26.02.2022 21:25 Ответить
« российские военные захватили судно , выполнявшее гуманитарную миссию
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26.02.2022 21:26 Ответить
А тепер переклади те що написав на українську мову.
Тоді і зрозумієш
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26.02.2022 21:28 Ответить
Російські ублюдки ЗАХОПИЛИ СУДНО, виконувавшее гуманітарну мис сію
ЗРОЗУМІЛИ , як треба ???
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26.02.2022 21:32 Ответить
бляха!!! "Грамотейка" "виконувавшее" это по азировски?! Нет такого слова в украинском языке. Как нет и слова "ублюдки". Ох уж мне эти диванные филологи. Смерть кацапским окупантам! Слава ЗСУ!!! Мы победим!!!
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26.02.2022 22:04 Ответить
Я старалась
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26.02.2022 22:41 Ответить
що виконувало
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26.02.2022 22:37 Ответить
Дякую
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26.02.2022 22:40 Ответить
А текст прочитати слабо? Читаємо тільки заголовки?
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26.02.2022 21:27 Ответить
Читаем как раз текст - первая строка
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26.02.2022 21:29 Ответить
гуманитарна миссия нашего судна
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26.02.2022 22:05 Ответить
Не, они просто свою малограмотность продемонстрировали(что не ново для нього ресурса)
Должно бьіть так: "
«під час виконання гуманітарної місії в районі острова Зміїний,(кома) російськими військовими кораблями було захоплено,(кома) та утримується цивільне рятувальне судно "Сапфір".
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27.02.2022 02:24 Ответить
Захватывать гражданские суда, расстреливать автобусы и скорые, стрелять по больницам и домам - вот уровень кацапской военщины.
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26.02.2022 21:21 Ответить
Так что там с защитниками Змеиного всё же на самом деле?
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26.02.2022 21:23 Ответить
Москалі кажуть, що взяти в полон ледь не сотню. Питання, навіщо на невеликій скелі стільки народу.
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27.02.2022 00:18 Ответить
Ми вас роїбашим. А знаєте що саме смішне::дебіл, кацап, ***** це вже офіційні назви. Їбанутим немає спокою.
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26.02.2022 21:23 Ответить
от суки, знову унітази попи.дять...
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26.02.2022 21:23 Ответить
Бо наші розірвали кадирівське угрупування на шматки!
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26.02.2022 21:26 Ответить
Нещодавно прочитав, що сьогодні наші хлопці розпід@расили ворожу колону і серед здохлих виявили кадирівського генерала. Мабуть, цей чучмек теж хотів подивитись на Київську Лавру.
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26.02.2022 21:49 Ответить
Так то ще півбіди! "Головний вівцейоб" виступив і заявив що його чеченці воювать не будуть! Бо бач - не очікували такої маси ефективної зброї в наших руках "Парадний марш" по Україні скасовано - як і грабунок!
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26.02.2022 22:28 Ответить
То був уривок його гівняної промови. Насправді він говорить багато брєду роспропаганди і хвалиться, що його бандити усі здорові.
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27.02.2022 00:34 Ответить
То він злякався що його "гвардію" тут переб"ють і йому нічим буде в Чечні владу підтримувать коли повернеться додому На нього інші тейпи вже давно "зуб точать"
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27.02.2022 02:59 Ответить
Зеленський, ДЕ "НЕПТУНИ"?!!
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26.02.2022 21:24 Ответить
Ми воюємо за мир...

Заленський в Києві... Де стріляють... А путін... Прячиттся за дітьми..?
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26.02.2022 21:25 Ответить
Хотілося б побільше інформації про загальний стан на морі. Фрегат "Гетьман Сагайдачний" задіяний у супротиву нашестю кацапів?
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26.02.2022 21:25 Ответить
Кацапские ресурсы пишут, что наши сами его затопили. По крайней мере в их списке наших уничтоженных кораблей его точно нет. Больше никакой информации.
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26.02.2022 21:34 Ответить
Кацапам верить категорически запрещено.
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26.02.2022 21:39 Ответить
Давно пора примінити на московію Морське право і закрити її кораблям всі міжнародні порти.
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26.02.2022 21:33 Ответить
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26.02.2022 21:38 Ответить
русские диверсанты захватывают машину с гражданскими, после чего обстреливают другую машину.
https://t.me/glavredinfo/23186
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26.02.2022 21:40 Ответить
уровень "ядерной державы"
захватывать спасательные судна
блин то чаэс захватывают, то спасательное судно
это они так "хахлов любят"

твари рашистские
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26.02.2022 21:43 Ответить
ну гопники, чого ще від них очікувати...
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26.02.2022 23:22 Ответить
В киноленте бандитский Петербург был и есть эпизод когда упырь у ребёнка в коляске которого сопровождала мама ,отобрал игрушку после получив по чайнику от главного героя , кто смотрел в своё время вспомнит так вот это и есть кацапская сущность силы
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26.02.2022 21:45 Ответить
как раз путлер оттуда
питерская подворотня
гопники
еще и тренер у него был криминальный авторитет
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26.02.2022 21:48 Ответить
Да ещё и чемодан Ксюшеному папе носил и как это вроде не дурак Собчак такому уроду такое доверял
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26.02.2022 21:53 Ответить
Ну,в этом паршивые мокшанские твари- мастера.😡
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26.02.2022 21:46 Ответить
Владимир Александрович, нужно обратиться к Турции или Румынии чтобы они временно взяли под контроль остров!
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26.02.2022 21:52 Ответить
теперь у уйобков рашинских будет контингент на обмен. но наших в плену помурьіжат психотропами по полной. никто из молодежи из рашинских застенков не вьіходил нормальньім
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26.02.2022 21:57 Ответить
А хто послав Сапфир туда ? Кого треба було рятувати?
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26.02.2022 22:23 Ответить
Это пиратство. За пиратство надо закрывать все морские проливы включая Керченску протоку (путем обрушения моста) и арестовывать суда РФ по всему миру. Дело обычно решается в суде, и может длиться годами, но может в исключительных случаях можно ускорить процесс.

После успеха со SWIFT. Министерству иностранных дел Украины надо заняться этим делом. За одно поднять дело обо всем известных таранах, буксира и задержанием украинских моряков.
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26.02.2022 22:31 Ответить
А может кто-то уже из украинских СМИ что-то внятное нам рассказать про остров Змеинный ?
Орки говорят пограничники сдались в количестве 82-х человек и мы их отвезём в Одессу. И показывают что-то https://www.youtube.com/watch?v=V8Pkqr6Q9Ig
УКраина рассказываетчто было 13 пограничников (кто мне скажет как структурировать погранзаставу всего 13-юлюдьми?) и показывает зелю . Ну а зеле какая вера ?
Та что же со змеинным ? Убиты ? доказательчтва ? Живы ? зачем было 3.14ть? По привычке ?

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27.02.2022 02:39 Ответить
Там же рядом срана вяликой наты.
Что, не могли возле острава поставить хотя бы румынский ботик? Шакалы трусливые

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27.02.2022 04:37 Ответить
 
 