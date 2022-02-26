Возле Змеиного россияне захватили украинское спасательное судно
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26 февраля во время выполнения гуманитарной миссии в районе острова Змеиный российскими военными кораблями было захвачено и удерживается гражданское спасательное судно "Сапфир".
Об этом сообщило Министерство инфраструктуры, передает Цензор.НЕТ.
Связь со спасательным судном "Сапфир" в настоящее время потеряна.
"Действия военных кораблей страны-оккупанта являются прямым нарушением норм Международного морского права и Международной конвенции по безопасности мореходства. В скором времени за все военные преступления придет наказание", - подчеркнули в министерстве.
Как известно, 24 февраля оккупанты разбомбили остров Змеиный. Перед атакой военнослужащие успели сказать: "Русский военный корабль, иди на ***". Украинские власти сообщили о смерти воинов. Но 26 февраля российские СМИ заявили, что 82 украинца из Змеиного доставлены в Севастополь.
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а байрактари хз кажуть десь є працюють
А Байрактар проти кораблів безсилий.
«під час виконання гуманітарної місії в районі острова Зміїний російськими військовими кораблями було захоплено та утримується цивільне рятувальне судно "Сапфір".
ЭТО ВЫ АГРЕССИЮ РАШИ НАЗВАЛИ ГУМАНИТАРНОЙ МИССИЕЙ????
Тоді і зрозумієш
ЗРОЗУМІЛИ , як треба ???
Должно бьіть так: "
«під час виконання гуманітарної місії в районі острова Зміїний,(кома) російськими військовими кораблями було захоплено,(кома) та утримується цивільне рятувальне судно "Сапфір".
Заленський в Києві... Де стріляють... А путін... Прячиттся за дітьми..?
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захватывать спасательные судна
блин то чаэс захватывают, то спасательное судно
это они так "хахлов любят"
твари рашистские
питерская подворотня
гопники
еще и тренер у него был криминальный авторитет
После успеха со SWIFT. Министерству иностранных дел Украины надо заняться этим делом. За одно поднять дело обо всем известных таранах, буксира и задержанием украинских моряков.
Орки говорят пограничники сдались в количестве 82-х человек и мы их отвезём в Одессу. И показывают что-то https://www.youtube.com/watch?v=V8Pkqr6Q9Ig
УКраина рассказываетчто было 13 пограничников (кто мне скажет как структурировать погранзаставу всего 13-юлюдьми?) и показывает зелю . Ну а зеле какая вера ?
Та что же со змеинным ? Убиты ? доказательчтва ? Живы ? зачем было 3.14ть? По привычке ?
Что, не могли возле острава поставить хотя бы румынский ботик? Шакалы трусливые