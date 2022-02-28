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Два жилых дома повреждены оккупантами в Харькове, - МВД. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Два жилых дома повреждены оккупантами в Харькове, - МВД. ВИДЕО

В Харькове российские оккупанты повредили два 16-этажных дома. Жертв нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Facebook-страницу МВД Украины.

"Харьков сейчас: по состоянию на 17:30 в результате обстрелов по ул. Кольцевая повреждены два 16 этажных жилых дома, 14-16 этажи одного дома и 15-16 второго без последующего горения. Подразделениями ГСЧС эвакуированы 2 человека. Предварительно жертв и пострадавших нет, разведка продолжается", - рассказали в МВД.

Министерство также отмечает, что Украина никогда не простит геноцид россиянам.

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"Никогда украинский народ не простит этого путинского геноцида. Никогда этому не будет оправдания. Мы победим и отстроим каждую школу, каждый садик, больницу и дом. А российский солдат, поднявший оружие на мирное население Украины до последнего вздоха, будет помнить свой позор", – сообщает МВД Украины.
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⚡️Во время действия военного положения всем военнослужащим Украины будет дополнительно выплачиваться по 30 тыс грн ежемесячно, а тем, кто непосредственно участвует в боевых действиях - по 100 тыс грн ежемесячно.

Семьи погибших получат по 15 млн грн единоразовой помощи. Эти решения действуют с 24 февраля, - Кабмин
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28.02.2022 20:02 Ответить
⚡️Shell выйдет из проекта «Сахалин-2», не будет участвовать в «Северном Потоке-2», выйдет из совместного предприятия с Газпромом, Bloomberg.
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28.02.2022 20:03 Ответить
Москаля кадировця захерачили.

https://twitter.com/ATS_company_/status/1498277148435623941?s=20&t=iTQB7FbYCavuSS2aiWP9rQ
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28.02.2022 20:04 Ответить
Давайте, утырки, еще и Германию "денацифируйте"...
⚡️ МИД России: "Поставки ФРГ вооружений на Украину заставляют задуматься, насколько был завершён процесс денацификации в самой Германии".
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28.02.2022 20:04 Ответить
Фсе вакрух - каварныи фошызды,
Мы адни лишь белы и пушызды.
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28.02.2022 20:42 Ответить
✈️"Пілот привид" збив вже аж 16 !!! кацапських літаків! Слава герою!
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28.02.2022 20:05 Ответить
Коли наївся бабусиного варення.

https://twitter.com/ua_industrial/status/1498339533741559811

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28.02.2022 20:07 Ответить
Надо мелом рисовать СВАСТИКУ на этих обгорелых машинах и плевать на камеру!!!Пусть в кацапии смотрят за кого мы их принимаем!!
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28.02.2022 20:13 Ответить
С миром они пришли. Вот пусть и идут С миром, но на ***! Слава Україні!
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28.02.2022 20:38 Ответить
Курс валют на Болоте, говорили будет по 100, уже .....
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28.02.2022 20:49 Ответить
 
 