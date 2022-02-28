Два жилых дома повреждены оккупантами в Харькове, - МВД. ВИДЕО
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В Харькове российские оккупанты повредили два 16-этажных дома. Жертв нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Facebook-страницу МВД Украины.
"Харьков сейчас: по состоянию на 17:30 в результате обстрелов по ул. Кольцевая повреждены два 16 этажных жилых дома, 14-16 этажи одного дома и 15-16 второго без последующего горения. Подразделениями ГСЧС эвакуированы 2 человека. Предварительно жертв и пострадавших нет, разведка продолжается", - рассказали в МВД.
Министерство также отмечает, что Украина никогда не простит геноцид россиянам.
"Никогда украинский народ не простит этого путинского геноцида. Никогда этому не будет оправдания. Мы победим и отстроим каждую школу, каждый садик, больницу и дом. А российский солдат, поднявший оружие на мирное население Украины до последнего вздоха, будет помнить свой позор", – сообщает МВД Украины.
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