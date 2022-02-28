Два житлових будинки пошкоджено окупантами у Харкові, - МВС. ВIДЕО
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У Харкові російські окупанти пошкодили два 16-поверхових будинки. Жертв немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Facebook-сторінку МВС України.
"Харків зараз: станом на 17:30 внаслідок обстрілів по вул. Кільцева пошкоджено два 16 поверхові житлові будинки, 14-16 поверхи одного будинку та 15-16 другого без послідуючого горіння. Підрозділами ДСНС евакуйовано 2 особи. Попередньо жертв та постраждалих немає, розвідка продовжується", - розповіли в МВС.
Міністерство також відзначає, що Україна ніколи не пробачить геноцид росіянам.
"Ніколи український народ не пробачить цього путінського геноциду. Ніколи цьому не буде виправдання. Ми переможемо і відбудуємо кожну школу, кожний садочок, лікарню і дім. А російський солдат, який підняв зброю на мирне населення України до останнього подиху буде пам'ятати свою ганьбу", - повідомляє МВС України.
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⚡️ МИД России: "Поставки ФРГ вооружений на Украину заставляют задуматься, насколько был завершён процесс денацификации в самой Германии".
Мы адни лишь белы и пушызды.
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