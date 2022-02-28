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Два житлових будинки пошкоджено окупантами у Харкові, - МВС. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Два житлових будинки пошкоджено окупантами у Харкові, - МВС. ВIДЕО

У Харкові російські окупанти пошкодили два 16-поверхових будинки. Жертв немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Facebook-сторінку МВС України.

"Харків зараз: станом на 17:30 внаслідок обстрілів по вул. Кільцева пошкоджено два 16 поверхові житлові будинки, 14-16 поверхи одного будинку та 15-16 другого без послідуючого горіння. Підрозділами ДСНС евакуйовано 2 особи. Попередньо жертв та постраждалих немає, розвідка продовжується", - розповіли в МВС.

Міністерство також відзначає, що Україна ніколи не пробачить геноцид росіянам.

"Ніколи український народ не пробачить цього путінського геноциду. Ніколи цьому не буде виправдання. Ми переможемо і відбудуємо кожну школу, кожний садочок, лікарню і дім. А російський солдат, який підняв зброю на мирне населення України до останнього подиху буде пам'ятати свою ганьбу", - повідомляє МВС України.
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⚡️Во время действия военного положения всем военнослужащим Украины будет дополнительно выплачиваться по 30 тыс грн ежемесячно, а тем, кто непосредственно участвует в боевых действиях - по 100 тыс грн ежемесячно.

Семьи погибших получат по 15 млн грн единоразовой помощи. Эти решения действуют с 24 февраля, - Кабмин
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28.02.2022 20:02 Відповісти
⚡️Shell выйдет из проекта «Сахалин-2», не будет участвовать в «Северном Потоке-2», выйдет из совместного предприятия с Газпромом, Bloomberg.
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28.02.2022 20:03 Відповісти
Москаля кадировця захерачили.

https://twitter.com/ATS_company_/status/1498277148435623941?s=20&t=iTQB7FbYCavuSS2aiWP9rQ
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28.02.2022 20:04 Відповісти
Давайте, утырки, еще и Германию "денацифируйте"...
⚡️ МИД России: "Поставки ФРГ вооружений на Украину заставляют задуматься, насколько был завершён процесс денацификации в самой Германии".
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28.02.2022 20:04 Відповісти
Фсе вакрух - каварныи фошызды,
Мы адни лишь белы и пушызды.
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28.02.2022 20:42 Відповісти
✈️"Пілот привид" збив вже аж 16 !!! кацапських літаків! Слава герою!
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28.02.2022 20:05 Відповісти
Коли наївся бабусиного варення.

https://twitter.com/ua_industrial/status/1498339533741559811

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28.02.2022 20:07 Відповісти
Надо мелом рисовать СВАСТИКУ на этих обгорелых машинах и плевать на камеру!!!Пусть в кацапии смотрят за кого мы их принимаем!!
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28.02.2022 20:13 Відповісти
С миром они пришли. Вот пусть и идут С миром, но на ***! Слава Україні!
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28.02.2022 20:38 Відповісти
Курс валют на Болоте, говорили будет по 100, уже .....
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28.02.2022 20:49 Відповісти
 
 