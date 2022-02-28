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Войска РФ обстреливают Васильков ракетами, - мэр Баласинович
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российская армия наносит ракетный удар по г. Василькову недалеко от Киева.
Об этом сообщила васильковский городской голова Наталья Баласинович, передает Цензор.НЕТ.
"Васильков обстреливают ракетами!!! Все жители в укрытие! И не выходите до утра!", - написала Баласинович в Facebook.
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Відповідь тільки ТочкоюУ
Це агонія *****.
Ми переможемо
Слава нації
Смерть москалям
3 марта хакеры обещают опустошить счета россиян и направить их для ВСУ.
https://www.armyua.com.ua/dikaya-diviziya-v-stepyax-ukrainy-1919-goda-maxno-protiv-gorcev/
Не шкодувати їх бо вони Нас не пошкодують. Анекдот, що вони не знали не хотіли - це загальна легенда, щоб вижити і отримати пощаду. Але щадити їх помилка, яку ми повторюємо віками !!!