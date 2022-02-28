Войска РФ обстреливают Васильков ракетами, - мэр Баласинович

Российская армия наносит ракетный удар по г. Василькову недалеко от Киева.

Об этом сообщила васильковский городской голова Наталья Баласинович, передает Цензор.НЕТ.

"Васильков обстреливают ракетами!!! Все жители в укрытие! И не выходите до утра!", - написала Баласинович в Facebook.

Читайте также: В ГСЧС показали последствия обстрела из градов пригорода Чернигова: больше всего пострадали с. Киенка и с. Павловка. ФОТОрепортаж