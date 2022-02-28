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Війська РФ обстрілюють Васильків ракетами, - мер Баласинович
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російська армія завдає ракетного удару по м. Василькову неподалік Києва.
Про це повідомила васильківський міський голова Наталія Баласинович, передає Цензор.НЕТ.
"Васильків обстрілюють ракетами!!! Усі мешканці в укриття! І не виходите до ранку!", - написала Баласинович у Facebook.
Топ коментарі
+19 Лилия Стацкая
показати весь коментар28.02.2022 20:15
+19 Vladimir T fd7dc273
показати весь коментар28.02.2022 20:17
+13 Lvbnhj
показати весь коментар28.02.2022 20:16
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Відповідь тільки ТочкоюУ
Це агонія *****.
Ми переможемо
Слава нації
Смерть москалям
3 марта хакеры обещают опустошить счета россиян и направить их для ВСУ.
https://www.armyua.com.ua/dikaya-diviziya-v-stepyax-ukrainy-1919-goda-maxno-protiv-gorcev/
Не шкодувати їх бо вони Нас не пошкодують. Анекдот, що вони не знали не хотіли - це загальна легенда, щоб вижити і отримати пощаду. Але щадити їх помилка, яку ми повторюємо віками !!!