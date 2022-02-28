Війська РФ обстрілюють Васильків ракетами, - мер Баласинович

Російська армія завдає ракетного удару по м. Василькову неподалік Києва.

Про це повідомила васильківський міський голова Наталія Баласинович, передає Цензор.НЕТ.

"Васильків обстрілюють ракетами!!! Усі мешканці в укриття! І не виходите до ранку!", - написала Баласинович у Facebook.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ось як вони не б'ють мирне населення": Результати обстрілу Василькова на Київщині. ВIДЕО