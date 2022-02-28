УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10691 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
30 995 50
війна (56581) обстріл (21149) Васильків (71) Баласинович (7)

Війська РФ обстрілюють Васильків ракетами, - мер Баласинович

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ обстрілюють Васильків ракетами, - мер Баласинович

Російська армія завдає ракетного удару по м. Василькову неподалік Києва.

Про це повідомила васильківський міський голова Наталія Баласинович, передає Цензор.НЕТ.

"Васильків обстрілюють ракетами!!! Усі мешканці в укриття! І не виходите до ранку!", - написала Баласинович у Facebook.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ось як вони не б'ють мирне населення": Результати обстрілу Василькова на Київщині. ВIДЕО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+19
Ще хтось маэ надію щось обговорювати з фаштстами?
Відповідь тільки ТочкоюУ
показати весь коментар
28.02.2022 20:15
+19
Думаю да. Путин потребовал у Луки кровью подтвердить свою верность. Шож ему одному в Нюренберге сидеть в клетке?
показати весь коментар
28.02.2022 20:17
+13
Тримаймося
Це агонія *****.
Ми переможемо
Слава нації
Смерть москалям
показати весь коментар
28.02.2022 20:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
З території Білорусії?
показати весь коментар
28.02.2022 20:14 Відповісти
Думаю да. Путин потребовал у Луки кровью подтвердить свою верность. Шож ему одному в Нюренберге сидеть в клетке?
показати весь коментар
28.02.2022 20:17 Відповісти
І нема наказу бити по Білорусії...
показати весь коментар
28.02.2022 20:24 Відповісти
Не время ещё.
показати весь коментар
28.02.2022 20:40 Відповісти
Не время, они своё еще получат , немцы не добили , мы справим эту ошибку
показати весь коментар
28.02.2022 21:00 Відповісти
Удар по території бульбашів означатиме напад на територію "саюзнага гасударства " і траханий ***** отримує право на застосування кнопки з метою захисту ((( ось така ху@ня малята , саме тому туди не б"ють , хочуть на фарш перемісити все тут , а котлети вже покласти на бетон яким рашку заллють у межах її крєпкіх граніц ((
показати весь коментар
28.02.2022 21:56 Відповісти
а от Точки У в ростове не отримал?
показати весь коментар
28.02.2022 23:45 Відповісти
А от тут я вже і задумався ..... класно ви мене в патову ситуацію завели ))
показати весь коментар
01.03.2022 00:33 Відповісти
Та вроде бы г.Васильков находится к югу от Киева на25 км.
показати весь коментар
28.02.2022 22:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=afpuRVHBYdc
показати весь коментар
28.02.2022 20:15 Відповісти
Ще хтось маэ надію щось обговорювати з фаштстами?
Відповідь тільки ТочкоюУ
показати весь коментар
28.02.2022 20:15 Відповісти
Тому і луплять ху..лята по містам, щоб пішли на перемовини та ще і наїхніх умовах...........а наші гарнти будапештські, що кажуть? Мовчать?
показати весь коментар
28.02.2022 20:25 Відповісти
глушить связь я согласен могут но их тут-же накроют артой так как глушилка сигнала будет видна даже из космоса это раз, фейки они могут только в головах таких как ты запускать. думайте вашу мать головой !!!
показати весь коментар
28.02.2022 20:24 Відповісти
Тримаймося
Це агонія *****.
Ми переможемо
Слава нації
Смерть москалям
показати весь коментар
28.02.2022 20:16 Відповісти
Эта "агония" может продолжаться еще очень долго. Слишком долго, к сожалению...
показати весь коментар
28.02.2022 20:19 Відповісти
Ваші пропозицвї?
показати весь коментар
28.02.2022 20:22 Відповісти
НАТО.
показати весь коментар
28.02.2022 20:24 Відповісти
*****.самим нужно ******* на каждом шагу
показати весь коментар
28.02.2022 20:26 Відповісти
Ти проти вступу України в НАТО? бо путін нє разрєшаєт?
показати весь коментар
28.02.2022 20:32 Відповісти
У нас повинна бути своя сильна армія,що ми і доказали.дякуємо і нато вони нас підтримують,ми не афганці
показати весь коментар
28.02.2022 20:43 Відповісти
Словосполучення НАТО-хуято говорить про все.
показати весь коментар
28.02.2022 20:38 Відповісти
НАТО всцялося. Столтенберг сказав, що вони поза конфліктом, котрий іде не в Європі.
показати весь коментар
28.02.2022 20:26 Відповісти
Так і сказав? не в Європі?
показати весь коментар
28.02.2022 20:34 Відповісти
Як не в Европі? Він географію в школі не вивчав?
показати весь коментар
28.02.2022 20:35 Відповісти
Він не казав - не в Європі. Він казав - не в НАТО. Тут в деяких від одного лише слова НАТО, агонія починається.
показати весь коментар
28.02.2022 20:48 Відповісти
Долбить, долбить и еще раз долбить как все эти дни и никаких, НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ !!! КРАПКА
показати весь коментар
28.02.2022 20:59 Відповісти
надолго кацапов не хватит, завтра послезавтра русня жрать захочет и плюс ковсему тысячи гробов увидит. не сцыте прорвемся !!!
показати весь коментар
28.02.2022 20:26 Відповісти
Ну шррбам они только рады будут,выплаты получат суки
показати весь коментар
01.03.2022 07:33 Відповісти
Нет. Сначала у него кончились калибры, теперь у него кончаются Искандеры. Есть вертушки, но они отстреливаются. А лететь тучей боязно, так как положат вертушки. Так что летают по несколько. Техника же на земле конечно и ограничена человеческим ресурсом. Оттого он и мобилизирует беларусов, так как нужно подкрепление, чтобы растянуть осаду. Или пытается навербовать крымчан.
показати весь коментар
28.02.2022 20:47 Відповісти
Короче, это сражение на истощение. Объективно говоря у нас ресурсов больше на порядок. Но, конечно, можно запаниковать и всё просрать, на что Путин и расчитывал.
показати весь коментар
28.02.2022 20:48 Відповісти
Навіть не сподівайся - 3 березня кацапня сама рашку рознесе після повідомлення хакерів !
показати весь коментар
28.02.2022 21:59 Відповісти
Увы, но Вы правы.. Ресурсов и запасов у параши ещё достаточно (до месяца), увы.. Главное, пережить агонию х#ла, это очень важно. Держитесь 🙏🇺🇦
показати весь коментар
28.02.2022 22:01 Відповісти
Да нет у него ресурсов. Уже многие на полном серьезе говорят, что с тем что у него даже сейчас осталось, если его не спалят в боях в ближайшие дни, то он не может угрожать даже странам Балтии.
показати весь коментар
28.02.2022 22:27 Відповісти
Проклятая мразь наращивает убийства мирных жителей для давления гори в аду тварь
показати весь коментар
28.02.2022 20:19 Відповісти
Это обычное отсутствие дисциплины.
показати весь коментар
28.02.2022 20:44 Відповісти
Суки варвари рашиські здохніть.
показати весь коментар
28.02.2022 20:52 Відповісти
Последний штурм Раши? Знать бы точно сколько у них ещё попыток.
показати весь коментар
28.02.2022 20:58 Відповісти
bljin....rebjata....obratku sovsem nechem ?
показати весь коментар
28.02.2022 21:00 Відповісти
Влучили у п'ятиповерхівку...
показати весь коментар
28.02.2022 21:01 Відповісти
⚡️Обращение от Anonymous к россиянам

3 марта хакеры обещают опустошить счета россиян и направить их для ВСУ.
показати весь коментар
28.02.2022 21:04 Відповісти
Я бачила інфу що то був фейк..тому що Анонімус не будуть нападати на простих громадян. .Але дуже сподіваюсь, що правда обнулять рахунки.
показати весь коментар
01.03.2022 07:34 Відповісти
якийся підар кацапський по парашаТБ ****** щоб люди євакуювались по трасі на Васильків, тварюки це ж навмисно щоб жертви були
показати весь коментар
28.02.2022 21:05 Відповісти
Это выдуманная картинка для своего зрителя. У них своя война, где никого не обстреливают и потерь нет.
показати весь коментар
28.02.2022 21:09 Відповісти
Помните старое видео, где чеченские "добрыши" режут горла кацапским солдатам? Когда-то я был в ужасе от такой жесткокости. Но сейчас я начал понимать тех чеченцев...
показати весь коментар
28.02.2022 21:09 Відповісти
А я нет. Это бессмысленная жестокость. Игиловцы также резали. Так что это просто зверство и дикость этого региона, а не следствие отчаянья или еще чего-то.
показати весь коментар
28.02.2022 21:10 Відповісти
А я да! Бешеных собак - пристреливают, а не сажают на цепь! Скотам - по скотцки.
показати весь коментар
28.02.2022 22:13 Відповісти
Батько Махно їх взагалі палив живцем!!!! Російських офіцерів у полон, а горців - на шашлик.
https://www.armyua.com.ua/dikaya-diviziya-v-stepyax-ukrainy-1919-goda-maxno-protiv-gorcev/
показати весь коментар
01.03.2022 07:37 Відповісти
Треба нищити ворога всіма можливими способами - палити, травити, різати, чавити.....
Не шкодувати їх бо вони Нас не пошкодують. Анекдот, що вони не знали не хотіли - це загальна легенда, щоб вижити і отримати пощаду. Але щадити їх помилка, яку ми повторюємо віками !!!
показати весь коментар
28.02.2022 21:10 Відповісти
Да. Консервы работают над "они же дети". Врага не надо гуманизировать. Он враг. Дегуманизировать впрочем его тоже не надо, но понимать что он зло. А все эти мы за мир, надо остановить войну. Надо. Но не обнявшись с русским оккупантом.
показати весь коментар
28.02.2022 21:11 Відповісти
 
 