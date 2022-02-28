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Войска РФ уже на подступах к Николаеву. Едут двумя путями
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Николаев двумя направлениями едут войска РФ.
Об этом в видеообращении заявил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.
"Готовьтесь, сегодня идут орки, нападают - большая колонна техники по двум направлениям уже на подходе", - сказал он.
Ким призвал мужчин готовиться.
"Палить их чем угодно, женщины дома. Они трусы, когда видят сопротивление - сразу убегают. Смотрим, встречаем", - заявил глава ОГА.
"Выходите, мужики, давайте им наваляем", - подытожил он.
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+94 Lvbnhj
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+70 Yevhen Tarnavskyi
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+50 Владимир Николенко 123e1460
показать весь комментарий28.02.2022 20:21
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машины не успевают подъезжать,от крутезных джипов до запорожцев
забиты под крышу - матрасы,одеяла,еда,сигареты,батарейки,б полотенца,медикаменты ,................
Украина и украинцы ЭТО ЧТО-ТО
120 тыс полиции
40 тыс нацгвардии
70 тыс в тероборонах уже...
12 тыс сбушников..
30-40 тыс погранвойска и др...
нацгвардия....
Обьясните плиз кто нибудь..почему при полмилиона штыков ВСУ рос колоны с техникой гасают по югу как они хотят и каждый день оттяпывают что то...
Не отримують поранень, травм?
Мордор веде наступ не по робочому графіку офісу.
То есть, в ближайшее время их потенциал нивелируется и в тех направлениях, в которых они продвинулись, им придётся уже отступать полным контингентом.
И Русня начала переговоры с Украиной под канонады. То есть, переговоры это не более чем прикрытие, а прикрытие русня всегда использует тогда, когда намерена нанести подлый удар.
Нужно не прекращайте их долбить как все эти дни !
главное сейчас время - пока союзники перекроют мордору кислород
именно волнами. несколько дней назад была первая (12 штук брони вышли из Херсона). между 6-ой и 9-ой слободской на проспекте центральном их разобрали. свалить взад, в сторону Херсона, сумели только 2 танка. сейчас очередная волна из двух колонн.
есть догадки,завтра подверю опишу
https://charter97.org/ru/news/2022/2/28/456874/
Надіюся - це правда.
https://charter97.org/ru/news/2022/2/28/456874/
Надіюся - це правда.
Цими днями сильний північний вітер, мабуть штормить
Руссо десанто на Одесу мабуть укачало, морська хвороба, тошнить, блюють
Але сьогодні це військова таємниця