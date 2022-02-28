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Войска РФ уже на подступах к Николаеву. Едут двумя путями

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ уже на подступах к Николаеву. Едут двумя путями

В Николаев двумя направлениями едут войска РФ.

Об этом в видеообращении заявил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"Готовьтесь, сегодня идут орки, нападают - большая колонна техники по двум направлениям уже на подходе", - сказал он.

Ким призвал мужчин готовиться.

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"Палить их чем угодно, женщины дома. Они трусы, когда видят сопротивление - сразу убегают. Смотрим, встречаем", - заявил глава ОГА.

"Выходите, мужики, давайте им наваляем", - подытожил он.
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Топ комментарии
+94
Тримайтеся
Це агонія *****
Ми переможемо
Слава нації
Смерть москалям
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28.02.2022 20:17
+70
Час зараз працює на Україну. Треба вистояти.
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28.02.2022 20:19
+50
Херсон український,тактика обходу міст.жопа для кацапів.******* останні резерви.
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28.02.2022 20:21
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Страница 2 из 2
А что,твоя мамка тебе врала все эти годы?😧
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28.02.2022 21:24 Ответить
А как тогда двумя направлениями?
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28.02.2022 20:55 Ответить
нет. русня его обошла
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28.02.2022 20:58 Ответить
Ріднє мое місто! Тримайся, вболіваемо!
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28.02.2022 20:54 Ответить
у нас всё ок !!!
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28.02.2022 23:42 Ответить
была сегодня под БСМП,вы не можете себе представить что творится
машины не успевают подъезжать,от крутезных джипов до запорожцев
забиты под крышу - матрасы,одеяла,еда,сигареты,батарейки,б полотенца,медикаменты ,................
Украина и украинцы ЭТО ЧТО-ТО
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28.02.2022 23:45 Ответить
140 тыс армии
120 тыс полиции
40 тыс нацгвардии
70 тыс в тероборонах уже...
12 тыс сбушников..
30-40 тыс погранвойска и др...
нацгвардия....
Обьясните плиз кто нибудь..почему при полмилиона штыков ВСУ рос колоны с техникой гасают по югу как они хотят и каждый день оттяпывают что то...
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28.02.2022 20:55 Ответить
потому что их на юге нет физически. они все на севере и в центре
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28.02.2022 20:59 Ответить
Тактика засад. На севере это работает. Леса, плотная застройка вокруг Киева сплошные пгт. На югах степь, тут сложнее. А в чистом поле встречный бой самоубийство - они сильнее. Где-то их ждут. Рано или поздно заедут в западню. Двадцать восьмая одесская мехбригада, семьдесят девятая николаевская. Морпехи в Николаеве какие-то есть. От Николаева до Одессы 100 процентов ждут сюрпризы. Ну а таврия пустая, там отродясь войск не было.
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28.02.2022 21:04 Ответить
они как жуков, лезут и лезут, много раз уже раздалбывали их колонны
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28.02.2022 22:36 Ответить
у нас всё ок,не переживайте !!!
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28.02.2022 23:46 Ответить
Так, степ не ліс, в степу не сховаєшся, особливо від Граду, а він бьє на 20 км. Як вони по степу їдуть так їх весь час і лупашити, з беспилотника все видно.
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01.03.2022 00:50 Ответить
вася вважає, що всі вони цілодобово повинні воювати без перепочинку і сну?
Не отримують поранень, травм?
Мордор веде наступ не по робочому графіку офісу.
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28.02.2022 21:12 Ответить
Потому что только на цензоре мы побеждаем!Буря в пустыне, В общей сложности авиаудары продолжались 39 дней. За это время было сброшено 88,5 тыс. т боеприпасов...причем на США кидала их без разбора и местное население не кто жалел!а Ирак чтоб ты понимал в полтора раза меньше Украины 39 дней Карл а у нас по всем фронтам видео и победы зато кацапы за 5 дней уже возле столицы!
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28.02.2022 23:38 Ответить
завали хлебало кацапское чмо!!!
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01.03.2022 00:03 Ответить
У кацапов на исходе те ресурсы, которые она сконцентрировала у наших границ. Сейчас они не только потрепаны и деморализованы, но и физически и морально истощены.
То есть, в ближайшее время их потенциал нивелируется и в тех направлениях, в которых они продвинулись, им придётся уже отступать полным контингентом.
И Русня начала переговоры с Украиной под канонады. То есть, переговоры это не более чем прикрытие, а прикрытие русня всегда использует тогда, когда намерена нанести подлый удар.
Нужно не прекращайте их долбить как все эти дни !
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28.02.2022 20:56 Ответить
я говорив ще вчора за перемовини--не вір ні псові ні москальові
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28.02.2022 21:27 Ответить
пусть тогда поспешит.. у нас посевная на носу и срочно нужны Украинской земле удобрения ...
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28.02.2022 22:04 Ответить
и ШО? пока они прибдут, это немало дней... и да, часть разбежится от военкоматов, хакеры информируют их потихоньк))

главное сейчас время - пока союзники перекроют мордору кислород
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28.02.2022 22:38 Ответить
Не знаю какие там у них ресурсы кончаются но две колонны каждый день проходят через городок. Чистые от них 2 области на Левобережье
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28.02.2022 22:24 Ответить
Мы тут умиротворили уже больше 50% кацапов.. плохие темпы разве !?
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28.02.2022 22:35 Ответить
волнами. одну волну остановили и утилизировали, посылают вторую.
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28.02.2022 21:05 Ответить
не волнами, а колонами. Одна точно идет через Снигиревку. Но на пути рашистов есть ещег. Н.Буг. За вторую не знаю Но глава ОГА сказал что до начала боевых действий у обороны города есть еще час - полтора
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28.02.2022 21:20 Ответить
Frol Fedoroff


именно волнами. несколько дней назад была первая (12 штук брони вышли из Херсона). между 6-ой и 9-ой слободской на проспекте центральном их разобрали. свалить взад, в сторону Херсона, сумели только 2 танка. сейчас очередная волна из двух колонн.
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28.02.2022 21:28 Ответить
До сих пор не пойму как 2 танка рашистов оказались практически в центре города
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28.02.2022 21:31 Ответить
прорвалось больше, уйти смогли только два
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28.02.2022 21:37 Ответить
Пошел к черту!
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28.02.2022 22:10 Ответить
Это я удаленному в спам.
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28.02.2022 22:11 Ответить
Ватники одесские воевать пойдут? Да *** ты угадал, это в основном пенсионеры и местная алкашня. Хотя мобилизовать их - отличная идея, они и так невысокую боеспособность кацапов до нуля опустят.
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28.02.2022 21:18 Ответить
Лукашист пішов нах. Там ніхто за рашистів не буде воювати.
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28.02.2022 21:26 Ответить
В Донбасє. Ясно... *****.
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28.02.2022 21:31 Ответить
Это кремлёвская крыса так население ДНР/ЛНР защищает.
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28.02.2022 20:58 Ответить
Забудь эти слова. Это геноцид украинского народа.
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28.02.2022 21:22 Ответить
И у тебя с чувством юмора не очень
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01.03.2022 00:03 Ответить
кому ты веришь КГБшнику?
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28.02.2022 22:08 Ответить
Плохо у тебя с чувством юмора.
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01.03.2022 00:02 Ответить
ну а на дорогах не можна валити? обов'язково в Миколаєві?
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28.02.2022 21:09 Ответить
nenado trogatj to shto rabotajet est taktika - vrag zahode v zapadnju - evo szhigajut....eto problema rashistov - hozhdenie po grabljam
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28.02.2022 21:40 Ответить
Колонну накрыли. Пылает.
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28.02.2022 21:10 Ответить
откуда инфа?
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28.02.2022 21:15 Ответить
Оттуда. Подтвердили фотой. Не могу показывать т. к. с позиции фокус.
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28.02.2022 21:26 Ответить
Молодці!
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28.02.2022 21:27 Ответить
Очень надеюсь что так оно и есть. Спасибо за добрую весть
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28.02.2022 21:29 Ответить
Ким написал - ложитесь спать ,
есть догадки,завтра подверю опишу
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28.02.2022 23:49 Ответить
Ссылку
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28.02.2022 21:25 Ответить
Всему свое время
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28.02.2022 21:33 Ответить
Спасибо брат за инфу!!! ПОДТВЕРЖДЕНА!!!!!!
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28.02.2022 22:28 Ответить
https://charter97.org/ru/news/2022/2/28/456874/
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28.02.2022 21:35 Ответить
так это и сейчас,ни кто не говорил от куда едут.
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28.02.2022 21:46 Ответить
Потерпите чуточку. Вам иедет столько вооружения сколько вы еще в жизни невидели. Идет вооружение с Канады, Люксембурга и других стран. Кацапы вам ******!
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28.02.2022 21:52 Ответить
як кажуть - хороша ложка к обіду. Краще окупантів в місто не пустити, ніж потім їх звідти вибивати.
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01.03.2022 00:44 Ответить
Здаватися
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28.02.2022 22:21 Ответить
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28.02.2022 22:31 Ответить
Колонну накрыли под Херсоном!!!!!! Слава ЗСУ!!!! Слава Украине!!!
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28.02.2022 22:22 Ответить
на відео як колону біля Херсона наші херачать артилерією. Я б там не хотів би бути. Ніч, а небо палахтить і земля дрожить. Там повний киздець. Це яким треба бути подонком, щоб піти війною на сусіда. Це яким треба бути дурнем, щоб пускати колону техніки на місто по автостраді! Тим більше вночі. Тим більше, шо її десь чекають. Тепловізори і ПТУРСи ******* темноту. Пацани, подивіться цей вечір - "Консерви в танку" у власному соусі.
https://charter97.org/ru/news/2022/2/28/456874/
Надіюся - це правда.
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28.02.2022 22:37 Ответить
Должны были не пункты пропуска в Крым оборудовать, а сделать многокилометровые минные поля на узких перешейках. Пусть бы в феврале через Сиваш вброд перлись.
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28.02.2022 22:22 Ответить
Тут нижче Тит виставив ссилку на відео як колону біля Херсона наші херачать артилерією. Я б там не хотів би бути. Ніч, а небо палахтить і земля дрожить. Там повний киздець. Це яким треба бути подонком, щоб піти війною на сусіда. Це яким треба бути дурнем, щоб пускати колону техніки на місто по автостраді! Тим більше вночі. Тим більше, шо її десь чекають. Тепловізори і ПТУРСи ******* темноту. Пацани, подивіться цей вечір - "Консерви в танку" у власному соусі.
https://charter97.org/ru/news/2022/2/28/456874/
Надіюся - це правда.
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28.02.2022 22:30 Ответить
У меня вопрос,где эти передвижные подразделения с Джавелинами,Стугнами,КОРСАРАМИ КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ОСТАНАВЛИВАТЬ ЭТИ КОЛОНЫ?? Почему в Николаев не переброшены ПРОТИВОТАНКОВЫЕСРЕДСТВА. Как всегда должны выйти местные мужики и дать *****.
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28.02.2022 22:39 Ответить
ша! все кацапы спят... навсеуда )))
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28.02.2022 23:43 Ответить
А де Байрактари, Гради, Смерчі, піхота має ворога добивати, а не кидатися на танки як Панікаха.
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01.03.2022 00:41 Ответить
Господь за нас
Цими днями сильний північний вітер, мабуть штормить
Руссо десанто на Одесу мабуть укачало, морська хвороба, тошнить, блюють
Але сьогодні це військова таємниця
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01.03.2022 04:20 Ответить
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