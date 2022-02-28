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Новости Война в Украине
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аэропорт (1494) война (46875) Николаев (2009) обстрел (20216)

Оккупанты обстреляли аэропорт в Николаеве

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Вечером 27 февраля российские оккупанты нанесли ракетные удары по Николаевскому международному аэропорту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Информацию подтвердил глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.

Предварительно войска РФ били по аэропорту трижды. Снаряды попали во взлетную полосу и на перрон.

Читайте также: Оккупанты заняли бывший Бердянский аэропорт, - и.о. городского головы Свидло
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Топ комментарии
+30
⚡️ Сбербанк заявил, что его чешская «дочка» не будет открывать свои отделения в понедельник, в связи с тем, что столкнулся с аномальным оттоком средств клиентов. ЦБ Чехии отказал в финподдержке, а сам Сбер поставить ликвидность не сможет.
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27.02.2022 23:46
+28
Сберу хана, это даже не обсуждается. Да там всему хана. ***** нужно срочно подписывать капитуляцию. Тогда возможно лет за сто рашка расчитается за все.
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27.02.2022 23:49
+20
Nick mytriiev@NDmytriiev" target="_BLANK">Dmytriiev@NDmytriiev · 6 мин

Пенсійний фонд Норвегії виведе всі свої активи з Росії через розв'язання війни проти України - він керує активами на $1,3 трильйона. А також надасть 2 млрд крон гуманітарної допомоги.
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27.02.2022 23:50
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⚡️ Сбербанк заявил, что его чешская «дочка» не будет открывать свои отделения в понедельник, в связи с тем, что столкнулся с аномальным оттоком средств клиентов. ЦБ Чехии отказал в финподдержке, а сам Сбер поставить ликвидность не сможет.
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27.02.2022 23:46 Ответить
Сберу хана, это даже не обсуждается. Да там всему хана. ***** нужно срочно подписывать капитуляцию. Тогда возможно лет за сто рашка расчитается за все.
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27.02.2022 23:49 Ответить
Нехай краще застрелиться - повітря стане чистішим і на одну потвору менше.
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28.02.2022 00:05 Ответить
Nick mytriiev@NDmytriiev" target="_BLANK">Dmytriiev@NDmytriiev · 6 мин

Пенсійний фонд Норвегії виведе всі свої активи з Росії через розв'язання війни проти України - він керує активами на $1,3 трильйона. А також надасть 2 млрд крон гуманітарної допомоги.
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27.02.2022 23:50 Ответить
Їхній рубель пішов у карколомне піке, у п'ятницю був - 84 за долар, сьогодні - 154, а ще понеділок не настав.
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27.02.2022 23:55 Ответить
вже до 200 доїжджає
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28.02.2022 00:06 Ответить
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28.02.2022 00:08 Ответить
...не доїжджає, а стрибає.
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28.02.2022 00:16 Ответить
кто даст 500??
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28.02.2022 00:16 Ответить
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28.02.2022 00:28 Ответить
вже 200
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28.02.2022 01:30 Ответить
⚡️В Украинском приложении Дия запустили новую услугу - теперь можно перевести средства украинской армии прямо в приложении. Все донаты пойдут в фонд "Вернись живым".
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27.02.2022 23:47 Ответить
Зроблено
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28.02.2022 00:20 Ответить
Підараси.
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27.02.2022 23:47 Ответить
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28.02.2022 00:11 Ответить
Я уверен, что нужно начинать фигачть по бульбашне! Почему этого до сих пор не делают?
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27.02.2022 23:47 Ответить
Думаю в штабе лучше знают куда фигачить. Они на это способны. Уже доказано.
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27.02.2022 23:51 Ответить
Брехливые твари
⚡️28.02, 00:08 По минскому времени выпущена ракета. Мозырь.

Лукашенко тем временем заявлял, что на время переговоров не будет выпущено ни одной ракеты с белорусской территории.
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27.02.2022 23:49 Ответить
трибунал. Разрыв дип. отношений. Ну почему Зеленский тянет??
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28.02.2022 00:17 Ответить
Потому, что он переговаривается. Не понятно только о чём
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28.02.2022 00:28 Ответить
Денацифицируют падлы
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27.02.2022 23:50 Ответить
вас свиноцабак ВСУ и простые украинцы денацифицируют...
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28.02.2022 00:09 Ответить
Сильный взрыв зафиксирован в Черкасской области Украины этой ночью . К
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27.02.2022 23:50 Ответить
Где саме в Черкаськой, чи е iнфа?
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28.02.2022 00:03 Ответить
фейк!
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28.02.2022 00:29 Ответить
навіщо вони розбомблюють аеропорти? щоб союзники не могли посилати туди літаки і розгружати зброю?
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27.02.2022 23:50 Ответить
Саме так.
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27.02.2022 23:55 Ответить
рашисти намагаються вчинити максимальну шкоду інфраструктурі. тактіка терористів - воювати проти армії неможуть, воюють проти того що не стріляє у відповідь
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27.02.2022 23:55 Ответить
щоб бойові літаки не могли ними користуватися.Кацапофашисти не знають де вони дислокуються в певний момент і луплять навмання,розстрілюючи свої дорогущі ракети
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27.02.2022 23:58 Ответить
изменилась я думаю парадигма наступления-будут имитировать штурм киева,а основные силы кинут на окружение всу на лугандонии.
Это нужно для переговоров как козырь,коль уж обделались с переворотом.
Поэтому бомбят аэродромы,что б не могла действовать авация всу и скорее всего будут сильно бомбить лугандонию авиацией и ночью и днем
Скорее всего сейчас будут бомбить мосты через днепр-черкасский,запорожский и т.п.-чтоб отрезать возможность передачи подкреплений с запада на восточный регион
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28.02.2022 00:02 Ответить
А сенс? Навіть якщо відвоюють дві області за нових санкцій рашці жопа за пару місяців. Самі приповзуть молити забрати території в обмін на зняття санкцій.
Цунгцванг чи як там воно?..
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28.02.2022 00:22 Ответить
ничего у кацапии ещё не потеряно к сожалению-окопаются на лугандонии и юге,разнесут там все как в лднр-выкурить их оттуда без громадных потерь не получится,это не колонны на марше бить,а к позиционной войне армия подобного типа подготовлена намного лучше ,чем к маневренной.
Это военный аспект.
Политический зависит от благоразумия сторон-но думаю без юридической потери нынешней лугандонии(по минимуму в довоенных границах) войну не прекратить-не пойдет живой путин на такую потерю престижа (для него это смерти подобно).
Так что будут требовать лугандонию,крым,канал в крым,побережье азовского моря
Скорее всего наши союзники будут давить на зеленского на признание лугандонии в нынешних границах и признание крыма-может оформят денежную компенсацию от россии за территорию
Скорее всего ограничится лугандонией (это 100 процентов фишка путина,он от нее не отступится до конца)
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28.02.2022 00:35 Ответить
Є підозра що ти бот, але незалежно від того так чи ні все написане повна маячня. Коментувати не буду.
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28.02.2022 00:56 Ответить
Чеченці повідомляють що готуються до штурму столиці.
https://twitter.com/i/status/1498049066718019588
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27.02.2022 23:51 Ответить
там добре прокоментували: останній намаз у їхньому житті
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27.02.2022 23:55 Ответить
твари бодрые и наглые
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27.02.2022 23:58 Ответить
Шо "апять"?????
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27.02.2022 23:56 Ответить
11:35 PM · 27 февр. 2022 г. ? троль
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28.02.2022 00:06 Ответить
Щоб лани широкополі і Дніпро , та кручі

стали вам могилою москалі їбучі !

Слава Україні !
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27.02.2022 23:51 Ответить
⚡️В Минкульте Украины заявили, что обратились в ЮНЕСКО с просьбой лишить Россию членства в организации.
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27.02.2022 23:52 Ответить
Тримайтеся. ***** агонія.
Слава нації
Смерть москалям.
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27.02.2022 23:53 Ответить
⚡️Роскомнадзор заблокировал в России украинский сервис "Ищи своих", созданный МВД, чтобы родственники солдат РФ могли их опознать и узнать, что с ними.
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27.02.2022 23:53 Ответить
Та я думаю якщо батька знайти треба vpn вже якось налаштують...
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28.02.2022 00:06 Ответить
Немає слова окупани6

Є ЄДИЕ СЛОВ О

Т Е Р О Р И С Т
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27.02.2022 23:54 Ответить
⚡️На счет поддержки армии НБУ за 2 дня Украинцы перевели 1,2 млрд гривен 🇺🇦
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27.02.2022 23:55 Ответить
Отказ от переговоров. Теперь Зеленский должен выставлять свои условия пуйлу
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27.02.2022 23:57 Ответить
Зеленский должен отказаться от переговоров ссылаясь на то что ему некогда - Пока будет русский оккупант в Украине, пока никаких переговоров
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28.02.2022 00:01 Ответить
В Чернівцях повітряна тревога, передостанній живий аеродром...
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28.02.2022 00:01 Ответить
В Житомирі заявили.що мародерів будуть розстрілювати на місці.
Зараз пройшла повітряна тривога
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28.02.2022 00:07 Ответить
В сенсі останній? Була інфа, що полагодити ВПП для використання військових літаків досить просто. Справа кількадесятьох хвилин.
Якщо ви в темі поясніть будь ласка.
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28.02.2022 00:10 Ответить
Для винищуівчів так, для важких літаків ні, в Чернівцях взагалі неможливо було приймати літаки типу Геркулес, через грует, просідає.
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28.02.2022 00:17 Ответить
грунт
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28.02.2022 00:18 Ответить
⚡️На киевском направлении противник остановился. Украинская авиация наносит удары, - Арестович
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28.02.2022 00:07 Ответить
что насчет оперативно заделать новые неизвестные оккупантам впп? если народ херачит - вполне реально имхо. не всем же диверсантов фигачить.
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28.02.2022 00:08 Ответить
⚡️Арестович: В Харькове атака отбита. По Купянску ситуация уточняется. Волноваху отбили. Бердянск занят противником.
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28.02.2022 00:08 Ответить
Ну знову ця фуйня. Нічого не змінюється. Русня зове поговорити і в цей час починає гатити з усіх стволів.
"Скучно девочки".
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28.02.2022 00:17 Ответить
Запорожье: 22:36, 27.02.2022
Председатель Запорожской ОГА сообщил, что в районе аэропорта происходит стрельба
Менее часа назад председатель Запорожской ОГА сообщил, что происходят обстрелы в районе запорожского аэропорта. Его пост опубликовали в Telegram канале ЗОГА.

Днепрорудный: 19:10, 27.02.2022
Прогонять танки пошел даже мэр города Евгений Матвеев
Он разговаривал с российскими военными.
Под возгласы «Слава Україні! Героя Слава!» российские танки развернулись и уехали в противоположном от Днепрорудного направлении.
Несколько десятков жителей Днепрорудного, которые стояли на дороге, кричали «Матвеев - красавчик!» и апплодировали.
Міський голова Дніпрорудного Євгеній Матвєєв разом з жителями зупиняють та не пускають танки РФ на місто.
VIDEO: https://www.facebook.com/newsdniprorudne/videos/368383694856809/
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28.02.2022 00:18 Ответить
пока не закроют нам небо, толку не будет...
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28.02.2022 00:19 Ответить
Знищують аеропорти.
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28.02.2022 00:22 Ответить
Будут в Польше дислоцироваться
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28.02.2022 00:34 Ответить
не ту страну назвали северной кореей
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28.02.2022 01:45 Ответить
Не розумiю нащо рони бьють по полосах? Дебiли б...дь
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28.02.2022 06:04 Ответить
 
 