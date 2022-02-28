Оккупанты обстреляли аэропорт в Николаеве

Вечером 27 февраля российские оккупанты нанесли ракетные удары по Николаевскому международному аэропорту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Информацию подтвердил глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.

Предварительно войска РФ били по аэропорту трижды. Снаряды попали во взлетную полосу и на перрон.

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