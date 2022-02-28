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Окупанти обстріляли аеропорт у Миколаєві
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Увечері 27 лютого російські окупанти нанесли ракетні удари по Миколаївському міжнародному аеропорту.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Інформацію підтвердив голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім.
Попередньо, війська РФ били по аеропорту тричі. Снаряди потрапили в злітну смугу та на перон.
Топ коментарі
+30 Запорізький козак
показати весь коментар27.02.2022 23:46
+28 Muni
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+20 olele
показати весь коментар27.02.2022 23:50
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Пенсійний фонд Норвегії виведе всі свої активи з Росії через розв'язання війни проти України - він керує активами на $1,3 трильйона. А також надасть 2 млрд крон гуманітарної допомоги.
⚡️28.02, 00:08 По минскому времени выпущена ракета. Мозырь.
Лукашенко тем временем заявлял, что на время переговоров не будет выпущено ни одной ракеты с белорусской территории.
Это нужно для переговоров как козырь,коль уж обделались с переворотом.
Поэтому бомбят аэродромы,что б не могла действовать авация всу и скорее всего будут сильно бомбить лугандонию авиацией и ночью и днем
Скорее всего сейчас будут бомбить мосты через днепр-черкасский,запорожский и т.п.-чтоб отрезать возможность передачи подкреплений с запада на восточный регион
Цунгцванг чи як там воно?..
Это военный аспект.
Политический зависит от благоразумия сторон-но думаю без юридической потери нынешней лугандонии(по минимуму в довоенных границах) войну не прекратить-не пойдет живой путин на такую потерю престижа (для него это смерти подобно).
Так что будут требовать лугандонию,крым,канал в крым,побережье азовского моря
Скорее всего наши союзники будут давить на зеленского на признание лугандонии в нынешних границах и признание крыма-может оформят денежную компенсацию от россии за территорию
Скорее всего ограничится лугандонией (это 100 процентов фишка путина,он от нее не отступится до конца)
https://twitter.com/i/status/1498049066718019588
стали вам могилою москалі їбучі !
Слава Україні !
Слава нації
Смерть москалям.
Є ЄДИЕ СЛОВ О
Т Е Р О Р И С Т
Зараз пройшла повітряна тривога
Якщо ви в темі поясніть будь ласка.
"Скучно девочки".
Председатель Запорожской ОГА сообщил, что в районе аэропорта происходит стрельба
Менее часа назад председатель Запорожской ОГА сообщил, что происходят обстрелы в районе запорожского аэропорта. Его пост опубликовали в Telegram канале ЗОГА.
Днепрорудный: 19:10, 27.02.2022
Прогонять танки пошел даже мэр города Евгений Матвеев
Он разговаривал с российскими военными.
Под возгласы «Слава Україні! Героя Слава!» российские танки развернулись и уехали в противоположном от Днепрорудного направлении.
Несколько десятков жителей Днепрорудного, которые стояли на дороге, кричали «Матвеев - красавчик!» и апплодировали.
Міський голова Дніпрорудного Євгеній Матвєєв разом з жителями зупиняють та не пускають танки РФ на місто.
VIDEO: https://www.facebook.com/newsdniprorudne/videos/368383694856809/