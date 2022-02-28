Окупанти обстріляли аеропорт у Миколаєві

Увечері 27 лютого російські окупанти нанесли ракетні удари по Миколаївському міжнародному аеропорту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Інформацію підтвердив голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім.

Попередньо, війська РФ били по аеропорту тричі. Снаряди потрапили в злітну смугу та на перон.

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