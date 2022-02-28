Резников предлагает российским солдатам сдаваться за 5 миллионов компенсации, иначе – смерть
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр обороны Алексей Резников предлагает российским содатам 5 миллионов рублей компенсации, за то что они сдадутся и откажутся воевать против Украины.
Об этом министр заявил в своем обращении в понедельник вечером, сообщает Цензор.НЕТ.
Он подчеркнул, что за 4 дня потери российских оккупантов убитыми и ранеными составили более 5,3 тыс. человек. Сотни солдат и офицеров врага оказались в плену.
Многие из них – совсем юные. Кремль превращает их в преступников, делает убийцами. Часть из них обманули, часть зомбировали пропагандой или запугали. В целом видно, что мотивация большинства захватчиков невысока. Она становится совсем скудной, когда они сталкиваются с сопротивлением наших героических защитников и защитниц. И чувствуют мощь украинского оружия", - указал министр.
"Да когда видят, что их никто не встречает с цветами. Наоборот – называет фашистами и требует уйти! Для Украины человеческая жизнь – самая высокая ценность. Чтобы сохранить жизнь украинцев, Министерство обороны Украины поддержало инициативу международного ИТ-сообщества. Оно очень простое. Мы предлагаем российским солдатам выбор: погибнуть на неправедной войне или полную амнистию и 5 млн рублей компенсации. Если они сложат оружие и добровольно сдадутся в плен", - написал Резников.
Средства для обеспечения этой акции собирают лидеры мировой ИТ-индустрии.
"Мы предлагаем российским военным начать новую жизнь. Каждый, кто откажется быть оккупантом, – приблизит мир. Для тех, кто выберет путь оккупанта – пощады не будет! Слава Украине!" – написал министр.
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Премії нашим військовикам, а кацапам - сира земля. І тільки так.
Не можна додавати нашим ЗСУ мороки, мотивуючи і збільшуюючи потік ординців в Україну.
Вже ж відмовляються воювати зі страху. Не можна їм додавати мотивації для в"їзду в Україну.
Як би хитро це не аргументувати - користь може бути тільки для пуйла.
И какой вывод: сепарами целесообразно быть?
Предательство пойдет вверх
Це зашкодить Україні, бо в"їде в Україну частина тих кацапів, котрих пуйло посилає, а вони не йдуть зі страху (як той чеченсько-дагестанський підрозділ).
І взагалі, платити нападникам якось, принизливо, нє?
Нах вы деньги предлагаете, максимум покормить, отмыть и доставить подальше от фронтовой полосы. Надо быть тупым чтобы из леса не сдаваться, а бежать к своему "командиру" который тебя обратно на фарш развернет.
товарісчі дісантнікі здавайтесь ,вас ждет чістая одежда горячій чай наше тєпло і радушіє ....з соняшникои в кармані бажано
А просто мясу деньги давать не надо. Дешевле пулю 9мм в голову. Всего 18 грн, сколько это в рублях?
полон Тільки з воєнною технікою (на чомусь вони ж приїхали) амуніцією та зброєю