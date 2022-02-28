Резников предлагает российским солдатам сдаваться за 5 миллионов компенсации, иначе – смерть

Министр обороны Алексей Резников предлагает российским содатам 5 миллионов рублей компенсации, за то что они сдадутся и откажутся воевать против Украины.

Об этом министр заявил в своем обращении в понедельник вечером, сообщает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что за 4 дня потери российских оккупантов убитыми и ранеными составили более 5,3 тыс. человек. Сотни солдат и офицеров врага оказались в плену.

Многие из них – совсем юные. Кремль превращает их в преступников, делает убийцами. Часть из них обманули, часть зомбировали пропагандой или запугали. В целом видно, что мотивация большинства захватчиков невысока. Она становится совсем скудной, когда они сталкиваются с сопротивлением наших героических защитников и защитниц. И чувствуют мощь украинского оружия", - указал министр.

"Да когда видят, что их никто не встречает с цветами. Наоборот – называет фашистами и требует уйти! Для Украины человеческая жизнь – самая высокая ценность. Чтобы сохранить жизнь украинцев, Министерство обороны Украины поддержало инициативу международного ИТ-сообщества. Оно очень простое. Мы предлагаем российским солдатам выбор: погибнуть на неправедной войне или полную амнистию и 5 млн рублей компенсации. Если они сложат оружие и добровольно сдадутся в плен", - написал Резников.

Смотрите также: Вас на#бали. Вы здесь умрете. А мы обязательно победим, – Маркив обратился к оккупантам. ВИДЕО

Средства для обеспечения этой акции собирают лидеры мировой ИТ-индустрии.

"Мы предлагаем российским военным начать новую жизнь. Каждый, кто откажется быть оккупантом, – приблизит мир. Для тех, кто выберет путь оккупанта – пощады не будет! Слава Украине!" – написал министр.