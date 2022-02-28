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Новости Война в Украине
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Резников предлагает российским солдатам сдаваться за 5 миллионов компенсации, иначе – смерть

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Министр обороны Алексей Резников предлагает российским содатам 5 миллионов рублей компенсации, за то что они сдадутся и откажутся воевать против Украины.

Об этом министр заявил в своем обращении в понедельник вечером, сообщает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что за 4 дня потери российских оккупантов убитыми и ранеными составили более 5,3 тыс. человек. Сотни солдат и офицеров врага оказались в плену.

Многие из них – совсем юные. Кремль превращает их в преступников, делает убийцами. Часть из них обманули, часть зомбировали пропагандой или запугали. В целом видно, что мотивация большинства захватчиков невысока. Она становится совсем скудной, когда они сталкиваются с сопротивлением наших героических защитников и защитниц. И чувствуют мощь украинского оружия", - указал министр.

"Да когда видят, что их никто не встречает с цветами. Наоборот – называет фашистами и требует уйти! Для Украины человеческая жизнь – самая высокая ценность. Чтобы сохранить жизнь украинцев, Министерство обороны Украины поддержало инициативу международного ИТ-сообщества. Оно очень простое. Мы предлагаем российским солдатам выбор: погибнуть на неправедной войне или полную амнистию и 5 млн рублей компенсации. Если они сложат оружие и добровольно сдадутся в плен", - написал Резников.

Смотрите также: Вас на#бали. Вы здесь умрете. А мы обязательно победим, – Маркив обратился к оккупантам. ВИДЕО

Средства для обеспечения этой акции собирают лидеры мировой ИТ-индустрии.

"Мы предлагаем российским военным начать новую жизнь. Каждый, кто откажется быть оккупантом, – приблизит мир. Для тех, кто выберет путь оккупанта – пощады не будет! Слава Украине!" – написал министр.
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Топ комментарии
+39
а не жирно рашистскому мясу будет?
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28.02.2022 21:33
+29


Anonymous пообещал обчистить все счета россиян в пользу ВСУ


28 ФЕВРАЛЯ 2022, 21:18

Хакеры группы Anonymous обратились к россиянам с предупреждением: они намерены лишить жителей РФ всех денег, и перевести их на счета ВСУ. На 3 марта Anonymous анонсировал "самую крупную атаку за всю историю мира".

"Мы долго следим за ситуацией в Украине, как русские солдаты убивают мирных жителей. Мы будем действовать решительно и беспощадно по отношению к гражданам России. Вы не хотите менять свою власть, вы не выходите на митинги и не отстаиваете свои права. Значит, вы заодно с кровавой властью Путина. Поэтому мы подготовили специальную операцию для вас. Ваше правительство готовится использовать ваши деньги для уничтожения большой страны. Мы этого не допустим! Граждане России, 3 марта все ваши деньги будут списаны со счетов и перечислены в пользу Вооруженных сил Украины", - предупредили хакеры.
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28.02.2022 21:36
+27
Та тож рублями, приедет будет курс 1 000 000 за бакс)))
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28.02.2022 21:35
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Оплату після капітуляції, коли долар буде - 5 000 000рублєй
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28.02.2022 22:30 Ответить
Лучше смерть.
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28.02.2022 22:31 Ответить
Под Конотопом оккупанты бросили технику и толпой бросились к границе РФ (видео)

https://t.me/Pravda_Gerashchenko/969

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28.02.2022 22:33 Ответить
Браво! Максимальний репост.
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01.03.2022 00:54 Ответить
Какие же идиоты рулят Украиной . А это дегенерат не подумал, что это только поднимает аппетиты рашистов., мол сколько мы заработаем если захватим Украину. Плюс цацки от ***** и унитазы в свои Мухосрански и Зажопински родню удивлять
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28.02.2022 22:34 Ответить
Вот это грамотно. С каждым днём рубль всё больше будет превращаться в бумагу. Кто успеет сегодня, тот сможет обменять по курсу пока эти 5 лимонов хоть чего-то стоят.
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28.02.2022 22:35 Ответить
Ні,повне кіно!!! Я в шоці!! Можите мене забанить,АЛЕ,сидите на диванах і рахуєте НЕ СВОЇ КОШТИ,люди,що з вами робиться!!!!!! Ви хоч уважно прочитали,що ці гроші будуть не українські,ці гроші зберуть міжнародні хакери,так звані **АНОНІМУС** і ці гроші будуть від російських олігархів!!! вони заберуть з їхніх рахунків. Цю новину я вже знав в обід,мені зять з Німеччини телефонував,там вже всі це чули, навіть обіцяють заховавти всих хто на це піде. Вам ці гроші ніхто не пропонує,а ви що,готові і далі дивитись як знищується Україна,виходить для вас гроші цініші за життя українців? Тоді ви всі гірш за кацапів!!!!1
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28.02.2022 22:35 Ответить
Йолки-палки, ви всі виборці ЗЕ, що в якісь обіцянки нікому невідомих хакерів маєте більше віри, ніж в наші ЗСУ?
Премії нашим військовикам, а кацапам - сира земля. І тільки так.

Не можна додавати нашим ЗСУ мороки, мотивуючи і збільшуюючи потік ординців в Україну.
Вже ж відмовляються воювати зі страху. Не можна їм додавати мотивації для в"їзду в Україну.

Як би хитро це не аргументувати - користь може бути тільки для пуйла.
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28.02.2022 22:44 Ответить
***** ******* Цензор ,где модерация,сидит куча кацапов и гадит!!!!!
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28.02.2022 22:40 Ответить
За такую сумму все сепары станут миллионерами.
И какой вывод: сепарами целесообразно быть?
Предательство пойдет вверх
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28.02.2022 22:42 Ответить
Не все, только те, у кого есть лишний танк.
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28.02.2022 22:45 Ответить
Саме те, що не доставало! В них мотивація особового складу - то саме слабке місце. Якщо в цю тему ще й тему бабла докинути - то багатьох це може таки доламати до здачі. Я думаю, що на таке весь світ скинутись може, адже то здуріле ***** вже червону кнопку теребити починає... А так це дурне *****, якщо побачить що його браве войско тупо перекупили, то його точно удар хватить! А економіка, то не меліть дурниць, це на порядки вигідніше, чим з ними реально воювати, тим більше якщо забирати ще й техніку. І не розказуйте, що ми вже такі бідні і на армію по нитці збираємо! Зараз реально всі фонди допомоги забиті баблом, а проблема, щоб ці кошти потратити і купити наприклад снаряги для добровольців чи тероборони. Гроші є і багато! Так що ідея - на всі 100% гуд!!!
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28.02.2022 22:44 Ответить
Ніхрєна собі - стільки зеботів таку ідіотичну ідею захищають.
Це зашкодить Україні, бо в"їде в Україну частина тих кацапів, котрих пуйло посилає, а вони не йдуть зі страху (як той чеченсько-дагестанський підрозділ).
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28.02.2022 22:47 Ответить
Тут би ще гарантій за бабло добавити не тільки міноборони України, а наприклад Єросоюзу, щоб точно повелись, а не думали, що кидок
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28.02.2022 22:46 Ответить
Россияне, спешите, оптом будет дешевле.
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28.02.2022 22:49 Ответить
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28.02.2022 22:55 Ответить
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28.02.2022 22:56 Ответить
Страх в краткосрочном периоде действует лучше, чем уговоры. Довольно было бы просто акцентировать внимание дескать-не занимайтесь ерундой, не едьте изначально, и останетесь живы.
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28.02.2022 23:09 Ответить
Я про це писав ще три днi тому. Одного тут не вистачаэ гарантiй не видачi до росii'. Це послання треба транслювати по всiм хвилям. Бо в них позабирали телефони. Людей вбивають щоб до дому подзвонити.
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28.02.2022 23:26 Ответить
Рєзніков, ти там на перемовинах чаю бульбашського на грибах перепив чи який х
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28.02.2022 23:31 Ответить
Після такої об'яви козломорді попруть в свої воєнкомати табунами з лісапєдами імотороллєрами
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28.02.2022 23:37 Ответить
Це того ж штибу що і обіцянки вчителям зп 4000 баксів. Звідки такі бабки брати? - У "зелених" з арифметикою не дуже.
І взагалі, платити нападникам якось, принизливо, нє?
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28.02.2022 23:43 Ответить
Рюсске зольт. Здаффайса. Будешь есть белябулька.
Нах вы деньги предлагаете, максимум покормить, отмыть и доставить подальше от фронтовой полосы. Надо быть тупым чтобы из леса не сдаваться, а бежать к своему "командиру" который тебя обратно на фарш развернет.
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28.02.2022 23:50 Ответить
Ну если фублей, то советую очень поторопиться - курс знаете ле на месте не стоит
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28.02.2022 23:54 Ответить
як у фільмі "Отвєтний ход "
товарісчі дісантнікі здавайтесь ,вас ждет чістая одежда горячій чай наше тєпло і радушіє ....з соняшникои в кармані бажано
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01.03.2022 00:00 Ответить
Дайте краще ці гроші нашим хлопцям, здаватися буде нікому.
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01.03.2022 00:34 Ответить
Може мною неправильно прочитано? Може він має заплатити нам 5 млн, щоб залишили цю сволоч живим? А скільки коштує 6 г свинцю?
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01.03.2022 00:41 Ответить
Платить только если сдают технику и оружие, тогда нормальная сделочка, учитывая что это деревянный. Да и экономия на наших снарядах.

А просто мясу деньги давать не надо. Дешевле пулю 9мм в голову. Всего 18 грн, сколько это в рублях?
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01.03.2022 02:30 Ответить
Якщо вже вчора 1 млн руб був 20 тис $то до середи, можливо складе , так рублів ,10 - 15, а це на шворку і кусень мила не хватить.
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01.03.2022 08:47 Ответить
ПРИПИНЯЙТЕ Ігри з полоненими

полон Тільки з воєнною технікою (на чомусь вони ж приїхали) амуніцією та зброєю
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01.03.2022 12:20 Ответить
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