Резніков пропонує російським солдатам здаватись за 5 мільйонів компенсації, інакше - смерть
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Міністр оборони Олексій Резніков пропонує російським содатам 5 мільйонів рублів компенсації, за те що вони здадуться і відмовляться воювати проти України.
Про це міністр заявив у своєму зверненні у понеділок увечері, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він підкреслив, що за 4 доби втрати російських окупантів вбитими та пораненими склали понад 5,3 тис. осіб. Сотні солдат та офіцерів ворога опинилися у полоні.
"Багато з них – зовсім юні. Кремль перетворює їх на злочинців, робить вбивцями. Частину з них обманули, частину зазомбували пропагандою чи залякали. Загалом видно, що мотивація більшості загарбників є невисокою. Вона стає зовсім мізерною, коли вони стикаються з опором наших героїчних захисників і захисниць. І відчувають міць української зброї", - вказав міністр.
"Та коли бачать, що їх ніхто не зустрічає з квітами. Навпаки – називає фашистами і вимагає забратися геть! Для України людське життя – найвища цінність. Щоб зберегти життя українців, Міністерство оборони України підтримало ініціативу міжнародної ІТ-спільноти. Вона дуже проста. Ми пропонуємо російським солдатам вибір: загинути на неправедній війні або повну амністію та 5 млн. рублів компенсації. Якщо вони складуть зброю і добровільно здадуться у полон", - написав Резніков.
Кошти для забезпечення цієї акції збирають лідери світової ІТ-індустрії.
"Ми пропонуємо російським військовим почати нове життя.Кожен, хто відмовиться бути окупантом, - наблизить мир. Для тих, хто обере шлях окупанта - пощади не буде! Слава Україні!", - написав міністр
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Премії нашим військовикам, а кацапам - сира земля. І тільки так.
Не можна додавати нашим ЗСУ мороки, мотивуючи і збільшуюючи потік ординців в Україну.
Вже ж відмовляються воювати зі страху. Не можна їм додавати мотивації для в"їзду в Україну.
Як би хитро це не аргументувати - користь може бути тільки для пуйла.
И какой вывод: сепарами целесообразно быть?
Предательство пойдет вверх
Це зашкодить Україні, бо в"їде в Україну частина тих кацапів, котрих пуйло посилає, а вони не йдуть зі страху (як той чеченсько-дагестанський підрозділ).
І взагалі, платити нападникам якось, принизливо, нє?
Нах вы деньги предлагаете, максимум покормить, отмыть и доставить подальше от фронтовой полосы. Надо быть тупым чтобы из леса не сдаваться, а бежать к своему "командиру" который тебя обратно на фарш развернет.
товарісчі дісантнікі здавайтесь ,вас ждет чістая одежда горячій чай наше тєпло і радушіє ....з соняшникои в кармані бажано
А просто мясу деньги давать не надо. Дешевле пулю 9мм в голову. Всего 18 грн, сколько это в рублях?
полон Тільки з воєнною технікою (на чомусь вони ж приїхали) амуніцією та зброєю