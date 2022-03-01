Воюющих в Украине российских солдат кормят просроченными сухпайками. ВIДЕО
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Российскую армию кормят комплектами продуктов, изготовленных в 2013 году и имеющих срок годности два года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Госспецсвязи.
На видео украинский воин вынимает пакеты с надписью "Военторг - индивидуальный рацион питания", на обратной стороне которого этикетка со сроком действия, где указано, что он сделан в 2013 году, а действителен до 2015-го, то есть просрочена уже на семь лет.
"Российские солдаты, обращаюсь к вам и вашим матерям. Какими же дебилами должны быть ваши генералы, чтобы кормить вас просроченными сухпайками с 2013 года. Сейчас февраль 2022 года, вы в Украине и погибаете неизвестно за что, а вас кормят этим дерьмом. Российские матери, забирайте своих детей оттуда, пока мы их не убили, или они сами не умерли здесь, обо…нные от такой еды", - обращается наш воин.
Пожалуйста, подождите...
Хай отруються та здихають нашім ЗСУ роботи буде меньше.
Є плюс, всравшийся " член непереможної та легендарної", це просто обдрістаний член.
Так, саме комедію. Повний метр, який побачить увесь світ.
І про бандераавтомобіль, якому позаздрив би Бетмен.
І про гопніків, які захопили голіруч ворожий БТР.
І про циган, які вкрали танк у росіян.
І про бомжів, які збирали пляшки для коктейлів молотова.
І про бабуль, які шукали ворожі мітки і заодно замалювали по мікрорайону всі контакти закладчиків.
І про обісраних російських військових, яких гостинно прийняла добра українська бабця чаєм з пургеном, а тоді спалила одного прямо в уборній.
І про простого українського дядька, який голіруч з цигаркою в зубах переніс міну з дороги в лісопосадку.
І про те, як рашисти злякалися пам'ятника афганцям і обстріляли його.
( Свернуть )
І про те, як дівчина якомусь любителю слати дікпіки в месенджер дала номер рахунку для допомоги ЗСУ, а той переказав на нього гроші.
Як українські залізничники на Сумщині заманили ворожий бронетранспортер в тупик, і коли москвота "приїхала" - двох "туристів" пов'язали і здали теробороні.
І як голодні кцпскі солдатики крали продукти в супермаркетах.
І як ті дебіли прийшли прямо до відділення української поліції в Харківській області, щоб випросити трохи соляри, бо у них скінчилася.
І як русскій десант по старим картам спустився туди, де мав бути ліс, а опинився в голім полі і був тут же зразу пов'язаний.
І як одноразову десантуру скинули просто недалеко берега в Чорне море, а вода - 0 градусів, тероборона чекала на березі, щоб перестріляти, а непрохані гості самі передали власні м'ясо й кості рибам.
І як ворожий танк збив свій же гелікоптер.
І як у Миколаєві люди зловили і прив'язали мародера без штанів до стовпа, а поліцейський автомобіль, що приїхав на виклик, фарами підсвічував сраку.
І як власниця турагенції з організації сафарі в Занзібарі переказала передплату від російських клієнтів на допомогу українським військовим і скинула їм квитанції.
І про сафарі в Гадячі, коли їхала колона в Полтаву і заблукала, повернули на Гадяч, а там натрапили на наших мисливців, покидали танки й чухнули в ліс. А мужики відстрілювали їх по тому лісу.
Ще є баба Надя, як голос народу.
Якась добра жіночка, котра поміняла їжу на танк расіянській.
Дід Толя, який угнав БМП, причепивши його до свого трактора.
І як під Золотоношею впав ворожий літак, а люди усім селом ловили пілота, поки не спіймали.
І не забудьте про чела з Дніпра, який насрав на мітку.
І про капітана Тараса Остапчука, який утопив яхту віцепрезидента концерну з виробництва зброї "Ростех" - російського олігарха Олександра Міхеєва, щоб помститися за обстріляний у Києві будинок, а іспанський суд його виправдав.
І про кіберугрупування Anonymous, хакери якого яке поклали державні сайти РФ, запустили в ефір гарну українську музику і в загальний доступ злили базу даних, яка містила телефони, пошту та імена співробітників міноборони росії.
І як грузини відмовилися заправити російський корабель і запропонували використати весла.
І про те, як цілий світ повторював: "Русский военный корабль, ИДИ *****!"
Ні, Україна більше не сумна й пригнічена. Ніколи більше. Ніяких страждань. Честь, Гордість, Пам'ять для наших Героїв.
А ворогу - зневага цілого світу. Смішні й бридкі посіпаки хворого карлика.
Слава Україні!
P.S.; А в саундреком пустити лиш одне слово "паляниця", як його вимовляють перелякані 🐷🐶
PS. Автора не знаю, але це прекрасно.
via Олена Конопля
Теперь весь мир увидел рашисткую гнилую армию.
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Информация о том, что российских вояк, получивших ранения во время оккупационной операции в Украине, привозят в Мозырь.
«В Мозырь сейчас привезли военных, дети 2003 г. р., осеннего призыва. Кто без глаз, кто без ушей, с вывернутыми кишками. Автобус, на котором привезли, мыли шлангом от крови. Голодные, говорят, что неделю не ели. Люди ночью ездили на заправку за дошираками. В больнице все в шоке», - сообщают гомельские правозащитники.
От просроченного "президента".
Сидит в бункере и ест уральские пельмени.