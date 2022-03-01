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Воюющих в Украине российских солдат кормят просроченными сухпайками. ВIДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Воюющих в Украине российских солдат кормят просроченными сухпайками. ВIДЕО

Российскую армию кормят комплектами продуктов, изготовленных в 2013 году и имеющих срок годности два года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Госспецсвязи.

На видео украинский воин вынимает пакеты с надписью "Военторг - индивидуальный рацион питания", на обратной стороне которого этикетка со сроком действия, где указано, что он сделан в 2013 году, а действителен до 2015-го, то есть просрочена уже на семь лет.

"Российские солдаты, обращаюсь к вам и вашим матерям. Какими же дебилами должны быть ваши генералы, чтобы кормить вас просроченными сухпайками с 2013 года. Сейчас февраль 2022 года, вы в Украине и погибаете неизвестно за что, а вас кормят этим дерьмом. Российские матери, забирайте своих детей оттуда, пока мы их не убили, или они сами не умерли здесь, обо…нные от такой еды", - обращается наш воин.

Также смотрите: "Гори эта х#йня в огне! Простите, братья! Мне стыдно сегодня, что я русский", - россияне сжигают свои паспорта в знак протеста против российской войны в Украине. ВИДЕО


Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+24
"Непобедимая и легендарная", блеать...
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01.03.2022 03:43
+23
так вони пішли вбивати за контрактом ,бо вдома і такого не їли.
Хай отруються та здихають нашім ЗСУ роботи буде меньше.
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01.03.2022 03:42
+19
Два просроченных военторг-товара - паек и контрактник. Московское "мясо" по расчетам спецов из Подольска не успевает дожить до вскрытия пайка с продовольствием.
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01.03.2022 04:07
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так вони пішли вбивати за контрактом ,бо вдома і такого не їли.
Хай отруються та здихають нашім ЗСУ роботи буде меньше.
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01.03.2022 03:42 Ответить
Вчора був на блокпосту Стоїть ПС Приніс їм поїсти домашнього Вони кажуть - "Досить! Вже нанесли стільки що скоро ми вас годувать будемо!" Але сьогодні чорба кодрянська вже зварена! Зараз понесу хлопцям - хай кишки погріють гарячим після ночі холодної! Бо у нас -1 і сніжок вночі притрусив трохи!
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01.03.2022 07:46 Ответить
Жінка наперла пиріжків та плачинд, я зробив домашню тушонку. Ледве допер до блокпосту. Наші хлопці кажуть: "Дядько, нам треба підкріплення, бо не встигаємо все з'їсти". Кажу, а Ви через силу, Вам треба, Ви молоді, а у самого серце болить за них.
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01.03.2022 08:25 Ответить
Зато по их версии, нищие - это украинцы...
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01.03.2022 08:54 Ответить
Русня всегда была нища и голодн
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01.03.2022 09:33 Ответить
Усе! Тільки що повернувся! Поїли хлопці гарячого! А люди йдуть! Несуть в термосах чай каву Питають чи щось ще треба Один чоловік привіз пачку накидок пластикових білих - од снігу і дощу Оддав та й поїхав Розвернули - а на них "Юлькина червона жопа" намальована Хлопці почали матюкаться Кажу - "Та ви їх повивертайте і не буде видно! Так поки вони їли я їм кілька накидок вивернув Одягли Хоч спини сухі будуть
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01.03.2022 08:55 Ответить
Зараза! Тільки зібрався йти - оголосили повітряну тривогу
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01.03.2022 07:54 Ответить
"Непобедимая и легендарная", блеать...
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01.03.2022 03:43 Ответить
Ось нехай і жруть просрочку віком що твої легенди.
Є плюс, всравшийся " член непереможної та легендарної", це просто обдрістаний член.
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01.03.2022 09:05 Ответить
Простроченій содлатні прострочені пайки
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01.03.2022 03:56 Ответить
Два просроченных военторг-товара - паек и контрактник. Московское "мясо" по расчетам спецов из Подольска не успевает дожить до вскрытия пайка с продовольствием.
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01.03.2022 04:07 Ответить
Не біда. Перетравлять. В них шлунки міцні, на лободі та ягелі загартовані.
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01.03.2022 04:08 Ответить
Трохи позитиву https://youtu.be/u2HJHWdusCw
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01.03.2022 04:16 Ответить
Харчуватися падлом та гниллю цілком прийнятно для них. Хм, новина ні про що.
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01.03.2022 04:23 Ответить
Накуя витрачатися на смертників безмізків.
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01.03.2022 04:37 Ответить
Свиням - свинське.
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01.03.2022 04:50 Ответить
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01.03.2022 05:45 Ответить
Коли ми переможемо, треба обов'язково зняти комедію про цю війну

Так, саме комедію. Повний метр, який побачить увесь світ.

І про бандераавтомобіль, якому позаздрив би Бетмен.

І про гопніків, які захопили голіруч ворожий БТР.

І про циган, які вкрали танк у росіян.

І про бомжів, які збирали пляшки для коктейлів молотова.

І про бабуль, які шукали ворожі мітки і заодно замалювали по мікрорайону всі контакти закладчиків.

І про обісраних російських військових, яких гостинно прийняла добра українська бабця чаєм з пургеном, а тоді спалила одного прямо в уборній.

І про простого українського дядька, який голіруч з цигаркою в зубах переніс міну з дороги в лісопосадку.

І про те, як рашисти злякалися пам'ятника афганцям і обстріляли його.

( Свернуть )

І про те, як дівчина якомусь любителю слати дікпіки в месенджер дала номер рахунку для допомоги ЗСУ, а той переказав на нього гроші.

Як українські залізничники на Сумщині заманили ворожий бронетранспортер в тупик, і коли москвота "приїхала" - двох "туристів" пов'язали і здали теробороні.

І як голодні кцпскі солдатики крали продукти в супермаркетах.

І як ті дебіли прийшли прямо до відділення української поліції в Харківській області, щоб випросити трохи соляри, бо у них скінчилася.

І як русскій десант по старим картам спустився туди, де мав бути ліс, а опинився в голім полі і був тут же зразу пов'язаний.

І як одноразову десантуру скинули просто недалеко берега в Чорне море, а вода - 0 градусів, тероборона чекала на березі, щоб перестріляти, а непрохані гості самі передали власні м'ясо й кості рибам.

І як ворожий танк збив свій же гелікоптер.

І як у Миколаєві люди зловили і прив'язали мародера без штанів до стовпа, а поліцейський автомобіль, що приїхав на виклик, фарами підсвічував сраку.

І як власниця турагенції з організації сафарі в Занзібарі переказала передплату від російських клієнтів на допомогу українським військовим і скинула їм квитанції.

І про сафарі в Гадячі, коли їхала колона в Полтаву і заблукала, повернули на Гадяч, а там натрапили на наших мисливців, покидали танки й чухнули в ліс. А мужики відстрілювали їх по тому лісу.

Ще є баба Надя, як голос народу.

Якась добра жіночка, котра поміняла їжу на танк расіянській.

Дід Толя, який угнав БМП, причепивши його до свого трактора.

І як під Золотоношею впав ворожий літак, а люди усім селом ловили пілота, поки не спіймали.

І не забудьте про чела з Дніпра, який насрав на мітку.

І про капітана Тараса Остапчука, який утопив яхту віцепрезидента концерну з виробництва зброї "Ростех" - російського олігарха Олександра Міхеєва, щоб помститися за обстріляний у Києві будинок, а іспанський суд його виправдав.

І про кіберугрупування Anonymous, хакери якого яке поклали державні сайти РФ, запустили в ефір гарну українську музику і в загальний доступ злили базу даних, яка містила телефони, пошту та імена співробітників міноборони росії.

І як грузини відмовилися заправити російський корабель і запропонували використати весла.

І про те, як цілий світ повторював: "Русский военный корабль, ИДИ *****!"

Ні, Україна більше не сумна й пригнічена. Ніколи більше. Ніяких страждань. Честь, Гордість, Пам'ять для наших Героїв.

А ворогу - зневага цілого світу. Смішні й бридкі посіпаки хворого карлика.

Слава Україні!

P.S.; А в саундреком пустити лиш одне слово "паляниця", як його вимовляють перелякані 🐷🐶

PS. Автора не знаю, але це прекрасно.

via Олена Конопля
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01.03.2022 05:46 Ответить
это будет оскар, причем, во всех возможных номинациях
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01.03.2022 06:57 Ответить
... цензор нам, що перейматись проблемами ворога? Для чого засмічувати непотрібною інформацією.
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01.03.2022 05:49 Ответить
Пох%# Хай хоть говно жрут. Сдохнут - и слава богу
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01.03.2022 07:43 Ответить
Кацапи як свині, усе з'їдять.
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01.03.2022 08:19 Ответить
Ага, ага.. Коли я тримав свинку-другу для себе, то ще ті привереди були... але і сальце-мясце-шкварочки були!!!! аж зараз слинка котиться...
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01.03.2022 09:11 Ответить
Какая разница, все равно сдохнут
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01.03.2022 08:38 Ответить
Та на *****, чим тих дикунів годують. Їм крисіду треба у пельку палкою від швабри запхати.
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01.03.2022 08:39 Ответить
Скрепец = Просрочка . Сруски мир...
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01.03.2022 08:39 Ответить
Да там чиновники все нормальное разворовали. И пи.ер Шойгу сказки рассказывает.
Теперь весь мир увидел рашисткую гнилую армию.
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01.03.2022 08:39 Ответить
Скажіть, ті , хо ЩЕ клепає коменти російською - вас не нудить від самого себе чути мову вбивць?
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01.03.2022 08:40 Ответить
Так цеж для москалів. Вони читати по Українськи не понімают.
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01.03.2022 08:42 Ответить
Вам важливо, що читають ті тварі? Вони все одно ні на що не впливають. Просто пошліть їх на ***. Вони зрозуміють.
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01.03.2022 08:44 Ответить
заспокойся. свинособаки мають знати, що їх в Україні ненавидять як україномовні, так і російськомовні.
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01.03.2022 08:51 Ответить
Їм лашу на вуха вішае влада. Хай читають правду. Яке відношення Українського Народу до них і як гинуть їхні солдати ЗС РФ.
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01.03.2022 08:55 Ответить
Для кацапского скота это ещё деликатес.
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01.03.2022 08:44 Ответить
Ребятки, если кацапы сами не выходят на наши позиции и не сдаются, расстреливайте их на хер, не жалейте *********.
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01.03.2022 08:44 Ответить
Если эти пайки еще у всех имеются.

===

Информация о том, что российских вояк, получивших ранения во время оккупационной операции в Украине, привозят в Мозырь.

«В Мозырь сейчас привезли военных, дети 2003 г. р., осеннего призыва. Кто без глаз, кто без ушей, с вывернутыми кишками. Автобус, на котором привезли, мыли шлангом от крови. Голодные, говорят, что неделю не ели. Люди ночью ездили на заправку за дошираками. В больнице все в шоке», - сообщают гомельские правозащитники.
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01.03.2022 08:46 Ответить
кацапская армия - это просто биомусор. Поэтому никому их не жалко: ни своим, ни чужим.
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01.03.2022 08:46 Ответить
Я ж говорив їх послали в один кінець..дивлячись на одяг окупантів.моглиб зразу одягати в мусорні мішки...
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01.03.2022 08:49 Ответить
А зачем их комить? Все равно скоро сдохнут! Это пушечное мясо ради вяличия ЫМПЕРИИ и амбиций самодержца (они - РАБЫ, сам заслужили такую участь своей глупостью, невежеством и безответсвенностью НЕДЕЕСПОСОБНЫХ)!
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01.03.2022 09:12 Ответить
Для них, видать, армейский паек как марочное виноградное вино. Чем дольше выдержка, тем благородней аромат и тем крепче вставляет.
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01.03.2022 09:22 Ответить
то кацапи-окупанти, хай хоч гівно собаче протерміноване жруть, нам що до того?
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01.03.2022 09:27 Ответить
Просроченным солдатам - просроченная еда.
От просроченного "президента".
Сидит в бункере и ест уральские пельмени.
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01.03.2022 10:22 Ответить
А какая разница все равно свинцовая анестезия прилетит раньше чем отравление.
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01.03.2022 11:14 Ответить
а чем еще кормить скотов?
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01.03.2022 14:23 Ответить
 
 