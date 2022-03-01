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Російських солдат, що воюють в Україні, годують протермінованими сухпайками. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російських солдат, що воюють в Україні, годують протермінованими сухпайками. ВIДЕО

Російську армію годують комплектами продуктів, що були виготовлені у 2013 році й мають термін придатності два роки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Держспецзв'язку.

На відео український воїн виймає пакети з написом "Военторг - индивидуальный рацион питания", на зворотному боці якого етикетка з терміном дії, де вказано, що він зроблений у 2013 році, а дійсний до 2015, тобто протермінований вже на сім років.

"Російські солдати, звертаюсь до вас та ваших матерів. Якими ж дебілами мають бути ваші генерали, щоб годувати вас протермінованими сухпайками з 2013 року. Зараз лютий 2022 року, ви в Україні і гинете невідомо за що, а вас годують оцим лайном. Російські матері, забирайте своїх дітей звідти, поки ми їх не вбили, або вони самі не померли тут, обіс…ні від такої їжі", - звертається наш вояк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 28 лютого знищено 5 ворожих винищувачів, колону бронетехніки, колону з пальним, ЗРК, вертоліт та крилату ракету, - Повітряні сили ЗСУ

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Топ коментарі
+24
"Непобедимая и легендарная", блеать...
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01.03.2022 03:43
+23
так вони пішли вбивати за контрактом ,бо вдома і такого не їли.
Хай отруються та здихають нашім ЗСУ роботи буде меньше.
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01.03.2022 03:42
+19
Два просроченных военторг-товара - паек и контрактник. Московское "мясо" по расчетам спецов из Подольска не успевает дожить до вскрытия пайка с продовольствием.
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01.03.2022 04:07
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так вони пішли вбивати за контрактом ,бо вдома і такого не їли.
Хай отруються та здихають нашім ЗСУ роботи буде меньше.
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01.03.2022 03:42 Відповісти
Вчора був на блокпосту Стоїть ПС Приніс їм поїсти домашнього Вони кажуть - "Досить! Вже нанесли стільки що скоро ми вас годувать будемо!" Але сьогодні чорба кодрянська вже зварена! Зараз понесу хлопцям - хай кишки погріють гарячим після ночі холодної! Бо у нас -1 і сніжок вночі притрусив трохи!
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01.03.2022 07:46 Відповісти
Жінка наперла пиріжків та плачинд, я зробив домашню тушонку. Ледве допер до блокпосту. Наші хлопці кажуть: "Дядько, нам треба підкріплення, бо не встигаємо все з'їсти". Кажу, а Ви через силу, Вам треба, Ви молоді, а у самого серце болить за них.
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01.03.2022 08:25 Відповісти
Зато по их версии, нищие - это украинцы...
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01.03.2022 08:54 Відповісти
Русня всегда была нища и голодн
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01.03.2022 09:33 Відповісти
Усе! Тільки що повернувся! Поїли хлопці гарячого! А люди йдуть! Несуть в термосах чай каву Питають чи щось ще треба Один чоловік привіз пачку накидок пластикових білих - од снігу і дощу Оддав та й поїхав Розвернули - а на них "Юлькина червона жопа" намальована Хлопці почали матюкаться Кажу - "Та ви їх повивертайте і не буде видно! Так поки вони їли я їм кілька накидок вивернув Одягли Хоч спини сухі будуть
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01.03.2022 08:55 Відповісти
Зараза! Тільки зібрався йти - оголосили повітряну тривогу
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01.03.2022 07:54 Відповісти
"Непобедимая и легендарная", блеать...
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01.03.2022 03:43 Відповісти
Ось нехай і жруть просрочку віком що твої легенди.
Є плюс, всравшийся " член непереможної та легендарної", це просто обдрістаний член.
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01.03.2022 09:05 Відповісти
Простроченій содлатні прострочені пайки
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01.03.2022 03:56 Відповісти
Два просроченных военторг-товара - паек и контрактник. Московское "мясо" по расчетам спецов из Подольска не успевает дожить до вскрытия пайка с продовольствием.
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01.03.2022 04:07 Відповісти
Не біда. Перетравлять. В них шлунки міцні, на лободі та ягелі загартовані.
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01.03.2022 04:08 Відповісти
Трохи позитиву https://youtu.be/u2HJHWdusCw
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01.03.2022 04:16 Відповісти
Харчуватися падлом та гниллю цілком прийнятно для них. Хм, новина ні про що.
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01.03.2022 04:23 Відповісти
Накуя витрачатися на смертників безмізків.
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01.03.2022 04:37 Відповісти
Свиням - свинське.
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01.03.2022 04:50 Відповісти
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01.03.2022 05:45 Відповісти
Коли ми переможемо, треба обов'язково зняти комедію про цю війну

Так, саме комедію. Повний метр, який побачить увесь світ.

І про бандераавтомобіль, якому позаздрив би Бетмен.

І про гопніків, які захопили голіруч ворожий БТР.

І про циган, які вкрали танк у росіян.

І про бомжів, які збирали пляшки для коктейлів молотова.

І про бабуль, які шукали ворожі мітки і заодно замалювали по мікрорайону всі контакти закладчиків.

І про обісраних російських військових, яких гостинно прийняла добра українська бабця чаєм з пургеном, а тоді спалила одного прямо в уборній.

І про простого українського дядька, який голіруч з цигаркою в зубах переніс міну з дороги в лісопосадку.

І про те, як рашисти злякалися пам'ятника афганцям і обстріляли його.

( Свернуть )

І про те, як дівчина якомусь любителю слати дікпіки в месенджер дала номер рахунку для допомоги ЗСУ, а той переказав на нього гроші.

Як українські залізничники на Сумщині заманили ворожий бронетранспортер в тупик, і коли москвота "приїхала" - двох "туристів" пов'язали і здали теробороні.

І як голодні кцпскі солдатики крали продукти в супермаркетах.

І як ті дебіли прийшли прямо до відділення української поліції в Харківській області, щоб випросити трохи соляри, бо у них скінчилася.

І як русскій десант по старим картам спустився туди, де мав бути ліс, а опинився в голім полі і був тут же зразу пов'язаний.

І як одноразову десантуру скинули просто недалеко берега в Чорне море, а вода - 0 градусів, тероборона чекала на березі, щоб перестріляти, а непрохані гості самі передали власні м'ясо й кості рибам.

І як ворожий танк збив свій же гелікоптер.

І як у Миколаєві люди зловили і прив'язали мародера без штанів до стовпа, а поліцейський автомобіль, що приїхав на виклик, фарами підсвічував сраку.

І як власниця турагенції з організації сафарі в Занзібарі переказала передплату від російських клієнтів на допомогу українським військовим і скинула їм квитанції.

І про сафарі в Гадячі, коли їхала колона в Полтаву і заблукала, повернули на Гадяч, а там натрапили на наших мисливців, покидали танки й чухнули в ліс. А мужики відстрілювали їх по тому лісу.

Ще є баба Надя, як голос народу.

Якась добра жіночка, котра поміняла їжу на танк расіянській.

Дід Толя, який угнав БМП, причепивши його до свого трактора.

І як під Золотоношею впав ворожий літак, а люди усім селом ловили пілота, поки не спіймали.

І не забудьте про чела з Дніпра, який насрав на мітку.

І про капітана Тараса Остапчука, який утопив яхту віцепрезидента концерну з виробництва зброї "Ростех" - російського олігарха Олександра Міхеєва, щоб помститися за обстріляний у Києві будинок, а іспанський суд його виправдав.

І про кіберугрупування Anonymous, хакери якого яке поклали державні сайти РФ, запустили в ефір гарну українську музику і в загальний доступ злили базу даних, яка містила телефони, пошту та імена співробітників міноборони росії.

І як грузини відмовилися заправити російський корабель і запропонували використати весла.

І про те, як цілий світ повторював: "Русский военный корабль, ИДИ *****!"

Ні, Україна більше не сумна й пригнічена. Ніколи більше. Ніяких страждань. Честь, Гордість, Пам'ять для наших Героїв.

А ворогу - зневага цілого світу. Смішні й бридкі посіпаки хворого карлика.

Слава Україні!

P.S.; А в саундреком пустити лиш одне слово "паляниця", як його вимовляють перелякані 🐷🐶

PS. Автора не знаю, але це прекрасно.

via Олена Конопля
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01.03.2022 05:46 Відповісти
это будет оскар, причем, во всех возможных номинациях
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01.03.2022 06:57 Відповісти
... цензор нам, що перейматись проблемами ворога? Для чого засмічувати непотрібною інформацією.
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01.03.2022 05:49 Відповісти
Пох%# Хай хоть говно жрут. Сдохнут - и слава богу
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01.03.2022 07:43 Відповісти
Кацапи як свині, усе з'їдять.
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01.03.2022 08:19 Відповісти
Ага, ага.. Коли я тримав свинку-другу для себе, то ще ті привереди були... але і сальце-мясце-шкварочки були!!!! аж зараз слинка котиться...
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01.03.2022 09:11 Відповісти
Какая разница, все равно сдохнут
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01.03.2022 08:38 Відповісти
Та на *****, чим тих дикунів годують. Їм крисіду треба у пельку палкою від швабри запхати.
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01.03.2022 08:39 Відповісти
Скрепец = Просрочка . Сруски мир...
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01.03.2022 08:39 Відповісти
Да там чиновники все нормальное разворовали. И пи.ер Шойгу сказки рассказывает.
Теперь весь мир увидел рашисткую гнилую армию.
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01.03.2022 08:39 Відповісти
Скажіть, ті , хо ЩЕ клепає коменти російською - вас не нудить від самого себе чути мову вбивць?
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01.03.2022 08:40 Відповісти
Так цеж для москалів. Вони читати по Українськи не понімают.
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01.03.2022 08:42 Відповісти
Вам важливо, що читають ті тварі? Вони все одно ні на що не впливають. Просто пошліть їх на ***. Вони зрозуміють.
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01.03.2022 08:44 Відповісти
заспокойся. свинособаки мають знати, що їх в Україні ненавидять як україномовні, так і російськомовні.
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01.03.2022 08:51 Відповісти
Їм лашу на вуха вішае влада. Хай читають правду. Яке відношення Українського Народу до них і як гинуть їхні солдати ЗС РФ.
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01.03.2022 08:55 Відповісти
Для кацапского скота это ещё деликатес.
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01.03.2022 08:44 Відповісти
Ребятки, если кацапы сами не выходят на наши позиции и не сдаются, расстреливайте их на хер, не жалейте *********.
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01.03.2022 08:44 Відповісти
Если эти пайки еще у всех имеются.

===

Информация о том, что российских вояк, получивших ранения во время оккупационной операции в Украине, привозят в Мозырь.

«В Мозырь сейчас привезли военных, дети 2003 г. р., осеннего призыва. Кто без глаз, кто без ушей, с вывернутыми кишками. Автобус, на котором привезли, мыли шлангом от крови. Голодные, говорят, что неделю не ели. Люди ночью ездили на заправку за дошираками. В больнице все в шоке», - сообщают гомельские правозащитники.
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01.03.2022 08:46 Відповісти
кацапская армия - это просто биомусор. Поэтому никому их не жалко: ни своим, ни чужим.
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01.03.2022 08:46 Відповісти
Я ж говорив їх послали в один кінець..дивлячись на одяг окупантів.моглиб зразу одягати в мусорні мішки...
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01.03.2022 08:49 Відповісти
До этого, Путин их приучил к нечистотам!

ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ АНАЛ

Сергей Ирза

Они все жертвы Первого Канала,

Им интеллект, как видно, ни к чему,

Им «гонят правду» прямо из анала,

Ведь это место многим - по уму!

Ведь это место многим - по развитию,

Жить у анала, им предрешено,

Они незримо связаны с ним нитью,

Они с ним, просто, целое одно!

Они с ним, просто, очень уж похожи,

Анал на них, они на свой анал,

Ну, скажем так - Одни и те же рожи,

Сливают в массы свой российский кал!

Что кал, что масса - всё одно и то же!

И даже вонь одна!

28/07/2014
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01.03.2022 09:08 Відповісти
А зачем их комить? Все равно скоро сдохнут! Это пушечное мясо ради вяличия ЫМПЕРИИ и амбиций самодержца (они - РАБЫ, сам заслужили такую участь своей глупостью, невежеством и безответсвенностью НЕДЕЕСПОСОБНЫХ)!
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01.03.2022 09:12 Відповісти
Для них, видать, армейский паек как марочное виноградное вино. Чем дольше выдержка, тем благородней аромат и тем крепче вставляет.
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01.03.2022 09:22 Відповісти
то кацапи-окупанти, хай хоч гівно собаче протерміноване жруть, нам що до того?
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01.03.2022 09:27 Відповісти
Просроченным солдатам - просроченная еда.
От просроченного "президента".
Сидит в бункере и ест уральские пельмени.
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01.03.2022 10:22 Відповісти
А какая разница все равно свинцовая анестезия прилетит раньше чем отравление.
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01.03.2022 11:14 Відповісти
а чем еще кормить скотов?
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01.03.2022 14:23 Відповісти
ПОЛНЕЙШИЙ ФЕЙК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! На сухпайках армии РФ на писвно Армия РФ а не Военторг. Видно написавший статью является диванным воякой
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03.03.2022 11:14 Відповісти
 
 