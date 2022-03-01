Російських солдат, що воюють в Україні, годують протермінованими сухпайками. ВIДЕО

Російську армію годують комплектами продуктів, що були виготовлені у 2013 році й мають термін придатності два роки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Держспецзв'язку.

На відео український воїн виймає пакети з написом "Военторг - индивидуальный рацион питания", на зворотному боці якого етикетка з терміном дії, де вказано, що він зроблений у 2013 році, а дійсний до 2015, тобто протермінований вже на сім років.

"Російські солдати, звертаюсь до вас та ваших матерів. Якими ж дебілами мають бути ваші генерали, щоб годувати вас протермінованими сухпайками з 2013 року. Зараз лютий 2022 року, ви в Україні і гинете невідомо за що, а вас годують оцим лайном. Російські матері, забирайте своїх дітей звідти, поки ми їх не вбили, або вони самі не померли тут, обіс…ні від такої їжі", - звертається наш вояк.

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