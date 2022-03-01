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Измаил (145) обстрел (20230) Одесская область (3106) Абрамченко (3)

Войска РФ нанесли ракетный удар по воинской части в селе Лощиновка в Одесской области, - мэр Абрамченко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ нанесли ракетный удар по воинской части в селе Лощиновка в Одесской области, - мэр Абрамченко

Село Лощи́новка в Измаильском районе (север Одесской области) обстреляли ракетами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко в Фейсбуке.

"Уважаемые измаильчане! Совершен ракетный удар по воинской части (РЛС) в селе Лощиновка", - говорится в сообщении.

В связи с ракетным ударом по воинской части в Лощиновке мэр города призвал жителей оставаться как можно дольше дома – до полного выяснения оперативной обстановки.

Также смотрите: Российские оккупанты наносят ракетный удар по Харькову: Под обстрел попало здание ОГА. ВИДЕО

Войска РФ нанесли ракетный удар по воинской части в селе Лощиновка в Одесской области, - мэр Абрамченко 01
Войска РФ нанесли ракетный удар по воинской части в селе Лощиновка в Одесской области, - мэр Абрамченко 02

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+28
Зараз вата змінила риторику: "рускіє люді не прічом, ва всьом вінават путін".
Суки, якщо я таке почую буду ******* без попередження.
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01.03.2022 08:58
+27
это ответ на гуманное отношение к тем ********** морякам, ссыканувшим высадиться на берег со стороны крыма...
Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: кацапы не люди. Отныне слово "кацап" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "кацап" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной кацапии. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинскую женщину. Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
каждый первый кацап должен быть убит... ни грамма жалости, ни грамма пощады... убивайте кацапов с русней!
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01.03.2022 08:57
+10
ЗАЧЕМ держать людей в в ч
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01.03.2022 08:56
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ЗАЧЕМ держать людей в в ч
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01.03.2022 08:56 Ответить
это ответ на гуманное отношение к тем ********** морякам, ссыканувшим высадиться на берег со стороны крыма...
Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: кацапы не люди. Отныне слово "кацап" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "кацап" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной кацапии. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинскую женщину. Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
каждый первый кацап должен быть убит... ни грамма жалости, ни грамма пощады... убивайте кацапов с русней!
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01.03.2022 08:57 Ответить
Зараз вата змінила риторику: "рускіє люді не прічом, ва всьом вінават путін".
Суки, якщо я таке почую буду ******* без попередження.
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01.03.2022 08:58 Ответить
пора начинать бомбить крым... а командира, давшего приказ отпустить кацапского врага и дать уйти в крым - расстрелять...
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01.03.2022 08:59 Ответить
С моря или пмр стреляют?
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01.03.2022 09:00 Ответить
с.Лощиновка не на "севере Одес.обл." ,а чуть севернее г. Измаил, который находится на юге от Одессы.
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01.03.2022 09:46 Ответить
Я прекрасно это знаю, поэтому и спросила.
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01.03.2022 09:50 Ответить
Чорні ночі в наші очі,
В наші зорі кулі свищуть.
Хай обійме стан дівочий
Чорний дим од пожарища.

Нас весна не там зустріла
І не ті пісні співала.
Я стріляв із скоростріла,
Я набої подавала.

Облітає цвіт калини,
Перепел замовк у житі...
Ще учора тут жили ми,
А сьогодні тут чужинці.

Нас весна не там зустріла
І не ті пісні співала.
Ти стріляв із скоростріла,
Я набої подавала.

В чорні ночі нам не спати
Із тривогами своїми.
Всіх кривавих окупантів
Проженемо з України.

Ми не вийдем з того бою
Ми не станем на коліна.
Стали ми на смерть з тобою,
Щоб не вмерла Україна!

Нас весна не там зустріла
І не ті пісні співала.
Ти стріляв із скоростріла,
Я набої подавала.

Українська повстаньска пісня.
НАС НЕ ТАМ ВЕСНА ЗУСТРІЛА...
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01.03.2022 09:00 Ответить
Цензор, передайте куда-нибудь, пусть не держат людей в в/ч. Уроды бомбят в/ч. Берегите ребят!!
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01.03.2022 09:01 Ответить
И нужно давать уже ответку уже давно хуже не будет
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01.03.2022 09:04 Ответить
Не неси херни.
Там работают, а не отдыхают.
Бросить радарные станции, что-бы не видеть что делается в небе и развязать руки кацапским самолётам???
Т
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01.03.2022 09:05 Ответить
кацапи вже фігачать біля румунського кордону
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01.03.2022 09:05 Ответить
ВНИМАНИЕ
. Используйте секаторы , кусторезы , болторезы , садовые ножницы --,клещи и т. П.
НА ТЕХНИКЕ *********

МОЖНО СРЕЗАТЬ
-

-антенны-
Тормозные трубкип к колесам
Топливные магистрали возле баков а так же под днищем
Обязательно всю проводку и кабели которые видете

Все это можно делать когда техника стоит ночью.
Короче ****** все шо можно *******
МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ
Шанцевый инструмент, троса на бортах тоже ******.
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01.03.2022 09:11 Ответить
очевидно работают наводчики. жители Одессы, ловите и вешайте наводчиков на столбах по законам военного времени, защита неба Одессы от ракетных ударов - это ваша и наша безопасность
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01.03.2022 09:13 Ответить
Не обязательно Жители Одессы. Могут и местные - интернет же у всех сейчас. Я служил в Одесской обл., на КП ( под землёй), тоже по теме рлс, так на поверхности бабули коз выпасывали, хрен догадаешься
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01.03.2022 10:13 Ответить
Я бы в украинских частях держала бы российских военнопленных, этакая « украинская рулетка
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01.03.2022 09:15 Ответить
не поможет. этот пид@р рвет свои и чужие дома. Он убьет и заложников.
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01.03.2022 09:31 Ответить
Та им и на своих военных наплевать.
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01.03.2022 09:34 Ответить
Нельзя сейчас сосредотачивать военных кучно в одном месте (тем более в В/Ч, расположение которых заранее и давно известно) Столько жилья пустует, главное сохранить связь с подразделениями и расселить по большей площади
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01.03.2022 09:18 Ответить
шо за новости? РФ завдали удару, РФ завдали удару.....

Когда будет - ВСУ завдали удару?....
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01.03.2022 09:21 Ответить
украинцы держитесь . весь мир с вами . помощь идет
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01.03.2022 09:48 Ответить
Есть информация о пострадавших, раненьіх?
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01.03.2022 10:04 Ответить
-Вася, говорят, русских будут бить по морде во всём мире.
- но я же по паспорту бурят.
- вася, будут бить по морде, а не по паспорту!
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01.03.2022 10:07 Ответить
Ракеты где-то складируются и производятся. У украинцев, есть преимущество - знание языка и менталитета агрессора. ГДЕ диверсионные группы по уничтожению складов и мест производств в тылу врага и оккупанта?
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01.03.2022 10:43 Ответить
ЦЕНЗОР - виправте - Ізмаїл - це південний захід Одеської області. 250 км від Одеси.
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01.03.2022 12:26 Ответить
 
 