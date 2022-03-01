Центр Харькова после утреннего ракетного удара войск РФ. ФОТОрепортаж

Утром 1 марта российские войска нанесли ракетный удар по центру Харькова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Харьков сегодня. Первый день весны 2022 года", – говорится в сообщении.

В настоящее время спасатели разбирают завалы.

























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