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Центр Харькова после утреннего ракетного удара войск РФ. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Утром 1 марта российские войска нанесли ракетный удар по центру Харькова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Харьков сегодня. Первый день весны 2022 года", – говорится в сообщении.

В настоящее время спасатели разбирают завалы.

Центр Харькова после утреннего ракетного удара войск РФ 01
Центр Харькова после утреннего ракетного удара войск РФ 02
Центр Харькова после утреннего ракетного удара войск РФ 03
Центр Харькова после утреннего ракетного удара войск РФ 04
Центр Харькова после утреннего ракетного удара войск РФ 05
Центр Харькова после утреннего ракетного удара войск РФ 06
Центр Харькова после утреннего ракетного удара войск РФ 07
Центр Харькова после утреннего ракетного удара войск РФ 08
Центр Харькова после утреннего ракетного удара войск РФ 09
Центр Харькова после утреннего ракетного удара войск РФ 10
Центр Харькова после утреннего ракетного удара войск РФ 11
Центр Харькова после утреннего ракетного удара войск РФ 12

Также смотрите: Российские оккупанты наносят ракетный удар по Харькову: Под обстрел попало здание ОГА. ВИДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+73
Нагадую: маскалі - не люди!
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01.03.2022 10:22
+62
Тримайся Україно!!!
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01.03.2022 10:24
+54
все кацапы будут убиты за харьков
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01.03.2022 10:24
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Нагадую: маскалі - не люди!
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01.03.2022 10:22 Ответить
Все просто: з того боку -вороги. Їх треба зищувати. Інакше вони знищать нас.
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01.03.2022 16:27 Ответить
все кацапы будут убиты за харьков
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01.03.2022 10:24 Ответить
Тримайся Україно!!!
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01.03.2022 10:24 Ответить
Русский мир прийшов у Харків, вбивати сук.
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01.03.2022 10:25 Ответить
Я из Харькова, родной город, сидим в метро, принимаем раненых, Харьков чист, они, суки, просто его херячат из белгорода. Почему нельзя стрелять в ответ?
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01.03.2022 10:46 Ответить
привыкли, должен быть приказ
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01.03.2022 11:03 Ответить
Не має чим. Ми два роки дороги будували, замість розробки "Гром 2"
Але зараз не до цього.
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01.03.2022 11:17 Ответить
Касапские свиньи ваш русский мир терпит поражение. Украинцы с каждым днём вас не наводит все больше и больше.
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01.03.2022 10:26 Ответить
Рашисты должны ответить за все. Никакой пощады
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01.03.2022 10:27 Ответить
Русскоязычные фашисты, других слов не подберешь.
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01.03.2022 10:28 Ответить
Блін Роман, ти де сидиш, Ріа ру не відкривається.
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01.03.2022 10:30 Ответить
В телеге вчера почитал это риа. Они там уже объявили, что чуть ли не половину ВСУ изничтожили. Смешно.
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01.03.2022 11:13 Ответить
понял ? дай знать , удалю от раша ботов ато его прикроют
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01.03.2022 13:02 Ответить
посмотрел сайт калининграда - там нет ничего о войне. Они о дополнительных паромах пишут, о Ковиде, о переносе турнира по волейболу из раши, о повышении ставок по депозитам с 1 марта - от это долбоебы...
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01.03.2022 12:38 Ответить
В Криму теж з якогось дива паніка. Багато хто питає як дістатися в Україну. Двужопні *****
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01.03.2022 12:49 Ответить
За любих обставин-громодянин Росії-це падаль кацапська,ворог й не людина,будь-який-освічений,культурний,толерантний,абищо,є він гнидою кацапською
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01.03.2022 10:30 Ответить
Смотреть всем ! История повторяется - в роли Гитлера будет Ху?ло !
https://www.youtube.com/watch?v=Ikq_07tRkig&ab_channel=EgorSilyanov
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01.03.2022 10:31 Ответить
США мають поставити Україні системи ЗРК MIM-104 «Петріот».
Це *********** система противопітряної оборони в світі! - Гончаренко.
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01.03.2022 10:32 Ответить
Блин,они уже должны отстреливать кацапских пилотов- карателей и сбивать ракеты. Ещё пока сопли пожуют. А здесь каждый час это чьи-то жизни.
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01.03.2022 11:01 Ответить
Надеюсь там толковые ребята по системам свой-чужой
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01.03.2022 14:18 Ответить
Chery временно остановила закупку автомобилей для российского рынка
1 марта 2022, 10:22
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01.03.2022 10:32 Ответить
https://twitter.com/i/status/1498575894645981187 красивое делаем и показываем
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01.03.2022 10:33 Ответить
а вдрух он не бурятъ, вдрух он иной рузький чиловека мана мана.
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01.03.2022 11:21 Ответить
та насрать что их орда
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01.03.2022 11:23 Ответить
вот тут казахам стало обидно... это оскорбление , чтобы удмуртских лишнехромосомцев называть гордым названием орда.
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01.03.2022 11:25 Ответить
всё равно красивое и тур агентство ЗСУ- увидеть Украину и сдохнуть. Работает
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01.03.2022 11:27 Ответить
Жив собі на росії Женя Желтов
Навчався,вболівав за Барселону, аж тут раптом під гаслами ''можем павтаріть'' вирішив трохи повбивати українців. Але українці вмирати не захотіли та мочканули Женю разом з його танком та усією колоною.
Мама Жені здивована: ''А его то за что?!?!''
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01.03.2022 10:34 Ответить
за глупость мамину. сама его и убила
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01.03.2022 11:01 Ответить
А чтобы не шастал
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01.03.2022 11:06 Ответить
Вот здесь фееричнее https://www.bbc.com/russian/features-60534697

Мать российского военнопленного: "В какие двери мне биться, чтобы вернуть своего ребенка?"

Там феерически тупая овца, родила пушечное мясо, а что с ним?а путлер его знает!
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01.03.2022 11:18 Ответить
Скорей всего ракета прилетела на метку. Нужна разъяснительная работа с населением как искать и обезвреживать.
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01.03.2022 10:34 Ответить
много предателей в городе, есть кому метки ставить, нужно отслеживать и убивать на месте
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01.03.2022 11:05 Ответить
Простые люди тут причем? Идите в поле и там себя убивайте.
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01.03.2022 10:36 Ответить
вішай добкіна та його пзжистів всяких накликали біду в Україну
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01.03.2022 10:43 Ответить
Вбивати цапів без жалю!
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01.03.2022 10:38 Ответить
Ребята из censor, ищите интервью Грозева(несколько минут назад , там есть очень важная инфа. Публикуйте!!!
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01.03.2022 10:40 Ответить
Ну так дайте посилання.
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01.03.2022 10:43 Ответить
В твиттере нашёл https://twitter.com/christogrozev?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
Но что именно важного имелось в виду непонятно, фото/видео результатов обстрелов мы и на ЦН видим.
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01.03.2022 11:15 Ответить
герпес...тьху кернес в помийнiй ямi перевернувся
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01.03.2022 10:41 Ответить
Не равняйте

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01.03.2022 10:54 Ответить
Не равняйте кацапов с людьми. Им вообще пофиг. Такое впечатление, что их то ли накололи то ли напоили, то ли 25 кадр, но мыслить как люди они не могут уже. К сожалению, не только военные. Там полный беспросвет.
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01.03.2022 10:57 Ответить
никто русню не накуривал и не накалывал. это обычное вырождение дегенеративных монголоидных организмов в процессе наследственного употребления боярки и тройного одеколона.
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01.03.2022 11:18 Ответить
Вы хоть путлера со все пи.до.Расией привяжите, они гатить не перестанут. Хороший орк, мертвый орк
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01.03.2022 11:20 Ответить
Офіцерів та контрактників взагалі в полон брати не треба.
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01.03.2022 14:33 Ответить
Їм насрати на своїх. Це нЕлюди.
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01.03.2022 13:30 Ответить
Такі руйнування напевно може привести щось потужне. Бо в нас був гепнув калібр. В будівлі повилітали ворота, склопакети, але без рам. Тут рами повилітали і дах впав. Вакуумна?!
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01.03.2022 10:50 Ответить
Світ розділився на дві частини, люди на планеті і худоба непотрібна на планеті.
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01.03.2022 10:52 Ответить
Пропоную російських полонених не тримати десь в безпеці, теплі, а відправити їх під конвоєм на розбір завалів, руїн, витягання і вивіз тіл загиблих, тощо. Причому ГОЛІРУЧ!!! Як це робили з німцями у 1945-46 роках!
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01.03.2022 11:02 Ответить
Дорого нам прививка від "сруського міра" обходиться.
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01.03.2022 11:08 Ответить
Надо переносить войну на территорию России,пусть русские узнают что такое война!
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01.03.2022 11:09 Ответить
Десь ховається Вільха. Мо' крадеться непомітно?
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01.03.2022 11:14 Ответить
Ну что харьковачане как вам "русский мир"? НекоторьІе из вас в нем души не чаяли. А они су.. отблагодарили вас, влупив по Сумской да площади Независимости. Вешайте ордьІнцев на каштанах и тополях, топите их в Лопани. Вся Украина с вами.
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01.03.2022 11:19 Ответить
****, пленных НЕ БРАТЬ!!!!!
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01.03.2022 11:21 Ответить
https://fill.com.ua/video/b5f857b80f1cf9324701aaecc3f2d77a.gif
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01.03.2022 11:27 Ответить
Это преступление против человечества: атака жилых кварталов Харькова оружием массового поражения, артиллерийскими залпами «Смерч», который стреляет ракетами начиненными кластерными бомбами. Это сотни шариков-бомб многие из которых еще не взорвались, бешеные собаки за все ответят, шо там на мацкве еще пока сирены не гудят? Ничего, скоро всё будет.
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01.03.2022 12:34 Ответить
Хто ще хоче «руській мір»-дивіться яка наглядна агітація!
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01.03.2022 13:04 Ответить
Тримаємось, друзи!
https://www.facebook.com/vseua/videos/532400228123406/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
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01.03.2022 13:34 Ответить
 
 