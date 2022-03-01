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Центр Харкова після ранкового ракетного удару військ РФ. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зранку 1 березня російські війська завдали ракетного удару по центру Харкова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Харків сьогодні. Перший день весни 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Наразі рятувальники розбирають завали.

Центр Харкова після ранкового ракетного удару військ РФ 01
Центр Харкова після ранкового ракетного удару військ РФ 02
Центр Харкова після ранкового ракетного удару військ РФ 03
Центр Харкова після ранкового ракетного удару військ РФ 04
Центр Харкова після ранкового ракетного удару військ РФ 05
Центр Харкова після ранкового ракетного удару військ РФ 06
Центр Харкова після ранкового ракетного удару військ РФ 07
Центр Харкова після ранкового ракетного удару військ РФ 08
Центр Харкова після ранкового ракетного удару військ РФ 09
Центр Харкова після ранкового ракетного удару військ РФ 10
Центр Харкова після ранкового ракетного удару військ РФ 11
Центр Харкова після ранкового ракетного удару військ РФ 12

Читайте також: Окупанти підступно обстрілюють Харків, оскільки наступальні ресурси вичерпано, - глава ОДА Синєгубов. ВIДЕО

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Топ коментарі
+73
Нагадую: маскалі - не люди!
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01.03.2022 10:22
+62
Тримайся Україно!!!
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01.03.2022 10:24
+54
все кацапы будут убиты за харьков
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01.03.2022 10:24
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Нагадую: маскалі - не люди!
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01.03.2022 10:22 Відповісти
Все просто: з того боку -вороги. Їх треба зищувати. Інакше вони знищать нас.
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01.03.2022 16:27 Відповісти
все кацапы будут убиты за харьков
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01.03.2022 10:24 Відповісти
Тримайся Україно!!!
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01.03.2022 10:24 Відповісти
Русский мир прийшов у Харків, вбивати сук.
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01.03.2022 10:25 Відповісти
Я из Харькова, родной город, сидим в метро, принимаем раненых, Харьков чист, они, суки, просто его херячат из белгорода. Почему нельзя стрелять в ответ?
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01.03.2022 10:46 Відповісти
привыкли, должен быть приказ
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01.03.2022 11:03 Відповісти
Не має чим. Ми два роки дороги будували, замість розробки "Гром 2"
Але зараз не до цього.
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01.03.2022 11:17 Відповісти
Касапские свиньи ваш русский мир терпит поражение. Украинцы с каждым днём вас не наводит все больше и больше.
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01.03.2022 10:26 Відповісти
Рашисты должны ответить за все. Никакой пощады
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01.03.2022 10:27 Відповісти
Русскоязычные фашисты, других слов не подберешь.
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01.03.2022 10:28 Відповісти
Блін Роман, ти де сидиш, Ріа ру не відкривається.
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01.03.2022 10:30 Відповісти
В телеге вчера почитал это риа. Они там уже объявили, что чуть ли не половину ВСУ изничтожили. Смешно.
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01.03.2022 11:13 Відповісти
понял ? дай знать , удалю от раша ботов ато его прикроют
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01.03.2022 13:02 Відповісти
посмотрел сайт калининграда - там нет ничего о войне. Они о дополнительных паромах пишут, о Ковиде, о переносе турнира по волейболу из раши, о повышении ставок по депозитам с 1 марта - от это долбоебы...
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01.03.2022 12:38 Відповісти
В Криму теж з якогось дива паніка. Багато хто питає як дістатися в Україну. Двужопні *****
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01.03.2022 12:49 Відповісти
За любих обставин-громодянин Росії-це падаль кацапська,ворог й не людина,будь-який-освічений,культурний,толерантний,абищо,є він гнидою кацапською
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01.03.2022 10:30 Відповісти
Смотреть всем ! История повторяется - в роли Гитлера будет Ху?ло !
https://www.youtube.com/watch?v=Ikq_07tRkig&ab_channel=EgorSilyanov
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01.03.2022 10:31 Відповісти
США мають поставити Україні системи ЗРК MIM-104 «Петріот».
Це *********** система противопітряної оборони в світі! - Гончаренко.
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01.03.2022 10:32 Відповісти
Блин,они уже должны отстреливать кацапских пилотов- карателей и сбивать ракеты. Ещё пока сопли пожуют. А здесь каждый час это чьи-то жизни.
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01.03.2022 11:01 Відповісти
Надеюсь там толковые ребята по системам свой-чужой
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01.03.2022 14:18 Відповісти
Chery временно остановила закупку автомобилей для российского рынка
1 марта 2022, 10:22
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01.03.2022 10:32 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1498575894645981187 красивое делаем и показываем
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01.03.2022 10:33 Відповісти
а вдрух он не бурятъ, вдрух он иной рузький чиловека мана мана.
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01.03.2022 11:21 Відповісти
та насрать что их орда
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01.03.2022 11:23 Відповісти
вот тут казахам стало обидно... это оскорбление , чтобы удмуртских лишнехромосомцев называть гордым названием орда.
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01.03.2022 11:25 Відповісти
всё равно красивое и тур агентство ЗСУ- увидеть Украину и сдохнуть. Работает
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01.03.2022 11:27 Відповісти
Жив собі на росії Женя Желтов
Навчався,вболівав за Барселону, аж тут раптом під гаслами ''можем павтаріть'' вирішив трохи повбивати українців. Але українці вмирати не захотіли та мочканули Женю разом з його танком та усією колоною.
Мама Жені здивована: ''А его то за что?!?!''
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01.03.2022 10:34 Відповісти
за глупость мамину. сама его и убила
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01.03.2022 11:01 Відповісти
А чтобы не шастал
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01.03.2022 11:06 Відповісти
Вот здесь фееричнее https://www.bbc.com/russian/features-60534697

Мать российского военнопленного: "В какие двери мне биться, чтобы вернуть своего ребенка?"

Там феерически тупая овца, родила пушечное мясо, а что с ним?а путлер его знает!
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01.03.2022 11:18 Відповісти
Скорей всего ракета прилетела на метку. Нужна разъяснительная работа с населением как искать и обезвреживать.
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01.03.2022 10:34 Відповісти
много предателей в городе, есть кому метки ставить, нужно отслеживать и убивать на месте
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01.03.2022 11:05 Відповісти
коментар відмічено як спам
Простые люди тут причем? Идите в поле и там себя убивайте.
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01.03.2022 10:36 Відповісти
вішай добкіна та його пзжистів всяких накликали біду в Україну
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01.03.2022 10:43 Відповісти
Вбивати цапів без жалю!
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01.03.2022 10:38 Відповісти
Ребята из censor, ищите интервью Грозева(несколько минут назад , там есть очень важная инфа. Публикуйте!!!
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01.03.2022 10:40 Відповісти
Ну так дайте посилання.
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01.03.2022 10:43 Відповісти
В твиттере нашёл https://twitter.com/christogrozev?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
Но что именно важного имелось в виду непонятно, фото/видео результатов обстрелов мы и на ЦН видим.
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01.03.2022 11:15 Відповісти
герпес...тьху кернес в помийнiй ямi перевернувся
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01.03.2022 10:41 Відповісти
Не равняйте

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01.03.2022 10:54 Відповісти
Не равняйте кацапов с людьми. Им вообще пофиг. Такое впечатление, что их то ли накололи то ли напоили, то ли 25 кадр, но мыслить как люди они не могут уже. К сожалению, не только военные. Там полный беспросвет.
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01.03.2022 10:57 Відповісти
никто русню не накуривал и не накалывал. это обычное вырождение дегенеративных монголоидных организмов в процессе наследственного употребления боярки и тройного одеколона.
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01.03.2022 11:18 Відповісти
Вы хоть путлера со все пи.до.Расией привяжите, они гатить не перестанут. Хороший орк, мертвый орк
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01.03.2022 11:20 Відповісти
Офіцерів та контрактників взагалі в полон брати не треба.
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01.03.2022 14:33 Відповісти
Їм насрати на своїх. Це нЕлюди.
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01.03.2022 13:30 Відповісти
Такі руйнування напевно може привести щось потужне. Бо в нас був гепнув калібр. В будівлі повилітали ворота, склопакети, але без рам. Тут рами повилітали і дах впав. Вакуумна?!
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01.03.2022 10:50 Відповісти
Світ розділився на дві частини, люди на планеті і худоба непотрібна на планеті.
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01.03.2022 10:52 Відповісти
Пропоную російських полонених не тримати десь в безпеці, теплі, а відправити їх під конвоєм на розбір завалів, руїн, витягання і вивіз тіл загиблих, тощо. Причому ГОЛІРУЧ!!! Як це робили з німцями у 1945-46 роках!
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01.03.2022 11:02 Відповісти
Дорого нам прививка від "сруського міра" обходиться.
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01.03.2022 11:08 Відповісти
Надо переносить войну на территорию России,пусть русские узнают что такое война!
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01.03.2022 11:09 Відповісти
Десь ховається Вільха. Мо' крадеться непомітно?
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01.03.2022 11:14 Відповісти
Ну что харьковачане как вам "русский мир"? НекоторьІе из вас в нем души не чаяли. А они су.. отблагодарили вас, влупив по Сумской да площади Независимости. Вешайте ордьІнцев на каштанах и тополях, топите их в Лопани. Вся Украина с вами.
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01.03.2022 11:19 Відповісти
****, пленных НЕ БРАТЬ!!!!!
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01.03.2022 11:21 Відповісти
https://fill.com.ua/video/b5f857b80f1cf9324701aaecc3f2d77a.gif
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01.03.2022 11:27 Відповісти
Это преступление против человечества: атака жилых кварталов Харькова оружием массового поражения, артиллерийскими залпами «Смерч», который стреляет ракетами начиненными кластерными бомбами. Это сотни шариков-бомб многие из которых еще не взорвались, бешеные собаки за все ответят, шо там на мацкве еще пока сирены не гудят? Ничего, скоро всё будет.
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01.03.2022 12:34 Відповісти
Хто ще хоче «руській мір»-дивіться яка наглядна агітація!
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01.03.2022 13:04 Відповісти
Тримаємось, друзи!
https://www.facebook.com/vseua/videos/532400228123406/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
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01.03.2022 13:34 Відповісти
 
 