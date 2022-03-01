Центр Харкова після ранкового ракетного удару військ РФ. ФОТОрепортаж

Зранку 1 березня російські війська завдали ракетного удару по центру Харкова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Харків сьогодні. Перший день весни 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Наразі рятувальники розбирають завали.

























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