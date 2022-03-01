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Центр Харкова після ранкового ракетного удару військ РФ. ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Зранку 1 березня російські війська завдали ракетного удару по центру Харкова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
"Харків сьогодні. Перший день весни 2022 року", - йдеться у повідомленні.
Наразі рятувальники розбирають завали.
Топ коментарі
+73 экзорцист
показати весь коментар01.03.2022 10:22
+62 Максім ХОЙ 07fb0949
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+54 aleks68
показати весь коментар01.03.2022 10:24
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Але зараз не до цього.
https://www.youtube.com/watch?v=Ikq_07tRkig&ab_channel=EgorSilyanov
Це *********** система противопітряної оборони в світі! - Гончаренко.
1 марта 2022, 10:22
Навчався,вболівав за Барселону, аж тут раптом під гаслами ''можем павтаріть'' вирішив трохи повбивати українців. Але українці вмирати не захотіли та мочканули Женю разом з його танком та усією колоною.
Мама Жені здивована: ''А его то за что?!?!''
Мать российского военнопленного: "В какие двери мне биться, чтобы вернуть своего ребенка?"
Там феерически тупая овца, родила пушечное мясо, а что с ним?а путлер его знает!
Но что именно важного имелось в виду непонятно, фото/видео результатов обстрелов мы и на ЦН видим.
https://www.facebook.com/vseua/videos/532400228123406/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing